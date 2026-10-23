Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик шахматчилар Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов жаҳон шахмат тарихидаги энг ёш гроссмейстерлар рўйхатидан муносиб ўрин эгаллади.
- Жавоҳир Синдаров 12 ёш, 10 ой ва 8 кунлигида ушбу унвонга эришиб, тарихда иккинчи энг ёш гроссмейстер сифатида қайд этилган эди.
- Нодирбек Абдусатторов эса 13 ёш, 1 ой ва 11 кунлигида гроссмейстерлик даражасини қўлга киритиб, дунёнинг ТОП-10 талигига кирди.
Халқаро шахмат оламида энг юқори унвон — гроссмейстерлик даражасига болалик чоғидаёқ эришган ноёб иқтидорлар доимо спорт жамоатчилигининг диққат марказида бўлиб келган.
Дунё шахмати тарихидаги энг ёш 10 нафар гроссмейстер қайд этилган расмий рейтинг янгиланиб бораётган бўлса-да, ушбу тарихий рўйхатда Ўзбекистон шахмат мактабининг икки нафар порлоқ юлдузи — Жавоҳир Синдаров ҳамда Нодирбек Абдусатторов муносиб ўрин эгаллаб турибди.
Ўзбек вундеркиндларининг тарихий натижалари
Мамлакатимиз ёш гроссмейстерлари ўз вақтида бутун дунёни лол қолдирган рекордларни қайд этишган:
Жавоҳир Синдаровнинг сенсацияси: 2018 йилда барча гроссмейстерлик талабларини бажарган пайтида Жавоҳир эндигина 12 ёш, 10 ойлик (ва 8 кунлик) эди. У ўша даврда Сергей Карякиндан кейин шахмат тарихидаги энг ёш иккинчи гроссмейстер сифатида расман тан олинган эди;
Нодирбек Абдусатторовнинг олтин саҳифаси: Кейинчалик жаҳон чемпионига айланган яна бир ҳамюртимиз Нодирбек Абдусатторов ҳам ушбу элитар рўйхатдан жой олган. У мазкур юксак унвонни 13 ёш, 1 ой ва 11 кунлигида қўлга киритиб, шахмат тарихидаги энг тезкор гроссмейстерлар ТОП-10 талигидан мустаҳкам ўрин олган.
Абҳиманю Мишра — тахтдаги мутлақ рекордчи
Шахмат тарихидаги мутлақ рекорд 2021 йилдан бери ҳиндистонлик ёш юлдуз Абҳиманю Мишрага тегишли бўлиб қолмоқда. У рекордни 12 ёшу 4 ойлигида янгилаб, Сергей Карякиннинг 19 йиллик устунлигига барҳам берган эди.
Шахмат тарихидаги энг ёш гроссмейстерлар: ТОП-6
Сайёрамизнинг энг ёш ақл-идрок эгалари рўйхати қуйидагича кўриниш олган:
Абҳиманю Мишра — 12 ёш, 4 ой, 25 кун
Фаустино Оро — 12 ёш, 6 ой, 26 кун
Сергей Карякин — 12 ёш, 7 ой, 0 кун
Гукеш Доммаражу — 12 ёш, 7 ой, 17 кун
Яғиз Каан Эрдоғмуш — 12 ёш, 9 ой, 29 кун
Жавоҳир Синдаров — 12 ёш, 10 ой, 8 кун
Ўзбек шахматчиларининг мазкур нуфузли рейтингда дунёнинг энг сара юлдузлари билан ёнма-ён туриши Ўзбекистоннинг бугунги кунда жаҳон шахмат державасига айлангани тасодиф эмаслигини яна бир бор исботлайди.
Изоҳлар 0
…