Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда

·62·Спорт
Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик шахматчилар Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов жаҳон шахмат тарихидаги энг ёш гроссмейстерлар рўйхатидан муносиб ўрин эгаллади.
  • Жавоҳир Синдаров 12 ёш, 10 ой ва 8 кунлигида ушбу унвонга эришиб, тарихда иккинчи энг ёш гроссмейстер сифатида қайд этилган эди.
  • Нодирбек Абдусатторов эса 13 ёш, 1 ой ва 11 кунлигида гроссмейстерлик даражасини қўлга киритиб, дунёнинг ТОП-10 талигига кирди.

Халқаро шахмат оламида энг юқори унвон — гроссмейстерлик даражасига болалик чоғидаёқ эришган ноёб иқтидорлар доимо спорт жамоатчилигининг диққат марказида бўлиб келган.

Дунё шахмати тарихидаги энг ёш 10 нафар гроссмейстер қайд этилган расмий рейтинг янгиланиб бораётган бўлса-да, ушбу тарихий рўйхатда Ўзбекистон шахмат мактабининг икки нафар порлоқ юлдузи — Жавоҳир Синдаров ҳамда Нодирбек Абдусатторов муносиб ўрин эгаллаб турибди.

Ўзбек вундеркиндларининг тарихий натижалари

Мамлакатимиз ёш гроссмейстерлари ўз вақтида бутун дунёни лол қолдирган рекордларни қайд этишган:

  • Жавоҳир Синдаровнинг сенсацияси: 2018 йилда барча гроссмейстерлик талабларини бажарган пайтида Жавоҳир эндигина 12 ёш, 10 ойлик (ва 8 кунлик) эди. У ўша даврда Сергей Карякиндан кейин шахмат тарихидаги энг ёш иккинчи гроссмейстер сифатида расман тан олинган эди;

  • Нодирбек Абдусатторовнинг олтин саҳифаси: Кейинчалик жаҳон чемпионига айланган яна бир ҳамюртимиз Нодирбек Абдусатторов ҳам ушбу элитар рўйхатдан жой олган. У мазкур юксак унвонни 13 ёш, 1 ой ва 11 кунлигида қўлга киритиб, шахмат тарихидаги энг тезкор гроссмейстерлар ТОП-10 талигидан мустаҳкам ўрин олган.

Абҳиманю Мишра — тахтдаги мутлақ рекордчи

Шахмат тарихидаги мутлақ рекорд 2021 йилдан бери ҳиндистонлик ёш юлдуз Абҳиманю Мишрага тегишли бўлиб қолмоқда. У рекордни 12 ёшу 4 ойлигида янгилаб, Сергей Карякиннинг 19 йиллик устунлигига барҳам берган эди.

Шахмат тарихидаги энг ёш гроссмейстерлар: ТОП-6

Сайёрамизнинг энг ёш ақл-идрок эгалари рўйхати қуйидагича кўриниш олган:

  1. Абҳиманю Мишра — 12 ёш, 4 ой, 25 кун

  2. Фаустино Оро — 12 ёш, 6 ой, 26 кун

  3. Сергей Карякин — 12 ёш, 7 ой, 0 кун

  4. Гукеш Доммаражу — 12 ёш, 7 ой, 17 кун

  5. Яғиз Каан Эрдоғмуш — 12 ёш, 9 ой, 29 кун

  6. Жавоҳир Синдаров — 12 ёш, 10 ой, 8 кун

Ўзбек шахматчиларининг мазкур нуфузли рейтингда дунёнинг энг сара юлдузлари билан ёнма-ён туриши Ўзбекистоннинг бугунги кунда жаҳон шахмат державасига айлангани тасодиф эмаслигини яна бир бор исботлайди.

Жавоҳир СиндаровНодирбек АбдусатторовАбҳиманю МишраШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилдиЖавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилди16 октябр 07:10Абдусатторов Синдаровнинг чемпионлик жанги олдидан сенсацион эътироф билдирдиАбдусатторов Синдаровнинг чемпионлик жанги олдидан сенсацион эътироф билдирди12 октябр 19:14Ўзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамадаЎзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамада12 октябр 18:57Нодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқладиНодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқлади8 октябр 21:29Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаШахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда5 октябр 10:11Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди