«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англиялик гроссмейстер Девид Ҳауелл 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов ва Нодирбек Якуббоевнинг Хитой терма жамоасига қарши кўрсатган ажойиб ўйинидан ҳайратга тушди.
- Ҳауелл ўзининг жонли эфирдаги чиқишида, агар ўғил кўрса, исмини Нодирбек қўйишини, чунки бу юқори даражадаги шахматнинг кафолати эканлигини таъкидлади.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси дунёнинг энг нуфузли шахмат таҳлилчилари ва гроссмейстерларини ҳайратга солишда давом этмоқда. Айниқса, 7-тур доирасида Ўзбекистон ва Хитой терма жамоалари ўртасида кечган супертўқнашув халқаро шахмат ҳамжамиятининг бош муҳокама мавзусига айланди. Баҳс давомида Нодирбек Абдусатторов амалдаги жаҳон чемпиони Динг Лиренни мураккаб эндшпилда таслим этгани, учинчи тахтада эса Нодирбек Якуббоев кучли Ю Янгйини доғда қолдиргани дунё шахмат оламини ларзага солди. Ушбу тарихий баҳсни Chess24 платформасида жонли эфирда шарҳлаб борган Англия терма жамоаси аъзоси, таниқли халқаро гроссмейстер Девид Ҳауелл (David Howell) ўзбек шахматчиларининг феноменал ўйинидан ҳайратини яшира олмади.
Иккала Нодирбекнинг бир вақтда кўрсатган фантастик маҳоратига ҳавас қилган инглиз гроссмейстери жонли эфир вақтида: «Модомики бир кун ўғил кўрсам — исмини Нодирбек қўйишим керак, бу юқори даражадаги шахматнинг кафолатидир!» дея жаҳон трендига айланган самимий ва шов-шувли иқрорни билдирди. Ҳауеллнинг ушбу баёноти бир зумда ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, ўзбек шахмат мактабининг бутун дунёда тан олинаётганининг ёрқин рамзига айланди.
Хўш, англиялик таниқли экспертни бу қадар тўлқинлантирган «Нодирбек эффекти» нимада, Самарқанддаги ушбу тарихий ғалабалар ортидан ўзбек шахмати дунёда қандай янги рекордларни ўрнатмоқда ва олдинда турган турларда йигитларимизни яна қандай синовлар кутмоқда?
«Инглизча эътироф, Абдусатторов зафари ва юқори даража кафолати»: Ҳауелл иқрорининг 5 та асосий нуқтаси
Девид Ҳауеллнинг Chess24 эфиридаги чиқиши ва Самарқанд Олимпиадасидан энг муҳим тафсилотлар:
Девид Ҳауеллдан кутилмаган иқрор: Англиялик гроссмейстер жонли эфирда агар ўғил фарзанд кўрса, исмини Нодирбек қўйишини эълон қилди;
«Юқори даражадаги шахмат кафолати»: Ҳауелл ўзбек шахматчиларининг маҳоратига тан бериб, Нодирбек исми ҳақиқий чемпионлик ва мастер-класс тимсолига айланганини таъкидлади;
Икки Нодирбекнинг Хитойга қарши қаҳрамонлиги: Ўзбекистон – Хитой тўқнашувида ҳам Нодирбек Абдусатторов (Динг Лиренга қарши), ҳам Нодирбек Якуббоев (Ю Янгйига қарши) рақибларини синдириб, ғалаба қозонишди;
Жаҳон чемпионининг мағлубияти: Биринчи тахтада Абдусатторовнинг амалдаги тож эгаси Динг Лирен устидан қозонган ғалабаси Ҳауелл ва бутун шарҳловчилар гуруҳини лол қолдирди;
Ўзбек шахмати бренди глобал даражада: Chess24 эфири орқали миллионлаб мухлисларга узатилган ушбу эътироф Ўзбекистон шахмат генийларининг жаҳондаги мутлақ нуфузини яна бир бор исботлади.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Девид Ҳауелл баҳолаган «Нодирбеклар феномени» таҳлили
Самарқанддаги супертурда ўзбек гроссмейстерларининг кўрсатган натижалари ва эксперт баҳоси:
Шахматчи ва мақоми
Ўйнаган тахтаси ва рақиби
Қайд этилган натижа
Девид Ҳауелл ва экспертларнинг муносабати
Нодирбек Абдусатторов (Рейтинг: 2762)
1-тахта: Динг Лирен (Жаҳон чемпиони, рейтинг: 2733)
1 : 0 (Ғалаба)
«Фантастик ўйин ва совуққонлик — чемпионни очиқ курашда мағлуб этди»
Нодирбек Якуббоев (Ўзбекистон-1 термаси)
3-тахта: Ю Янгйи (Хитой термаси етакчиларидан бири)
1 : 0 (Ғалаба)
«Жамоавий баҳсларда ғалабани кафолатловчи мустаҳкам таянч»
Жамоавий натижа (Ўзбекистон-1)
7-тур: Ўзбекистон – Хитой учрашуви
3 : 1 (Ўзбекистон ғалабаси)
«Хитойдек гигантнинг тор-мор этилиши — Олимпиада олтини сари улкан қадам»
Девид Ҳауеллнинг тарихий хулосаси
Шахсий баёнот (Chess24 платформасида)
Иқтибос
«Келажакда ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман — бу топ-шахмат кафолати!»
Шахмат экспертизаси ва эксперт хулосаси: Нега дунё элитаси Нодирбеклар маҳоратига тан бермоқда?
Халқаро таҳлилчилар ва чет эллик гроссмейстерларнинг хулосалари:
«Нодирбек эффекти» — жаҳон шахматидаги янги тренд: Бир жамоа таркибида бир хил исмли икки нафар ёш гроссмейстернинг дунёнинг энг оғир рақибларига қарши бирдек барқарор ва бехато ғалаба қозониши шахмат тарихида кам учрайдиган ноёб ҳодисадир; Ҳауеллнинг ҳазили замирида ўзбек шахматининг ёшлар тайёрлашдаги улкан сифатига берилган юксак баҳо ётибди;
Динг Лирен устидан психологик ғалаба: Шахмат тожи соҳиби бўлган Динг Лиренга қарши партияда Абдусатторов вақт тақчиллигида ҳам рақибига заррача имконият қолдирмади; бу ғалаба Абдусатторовнинг дунёнинг энг кучли учлиги сари интилиши нақадар ҳаққоний эканини кўрсатди;
Самарқанддаги муҳит ва мухлислар таъсири: Ўз уйида ўтаётган 46-Олимпиадада шахматчиларимизга бўлган ишонч ва дунё матбуотининг катта қизиқиши йигитларимизга қўшимча куч бағишламоқда; Хитойнинг мағлуб этилиши термамизнинг турнир жадвалидаги якка пешқадамлигини таъминлади;
Британия шахмат элитасининг ҳайрати: Англиянинг энг кучли шахматчиларидан бири ва машҳур медиа фигура Девид Ҳауеллнинг бундай жўшқин муносабати Ғарб ОАВда Ўзбекистон спорти ва унинг интеллектуал салоҳияти ҳақида ижобий фикрларни янада кучайтиради.
Самарқанд баҳсларида бутун дунёни қойил қолдираётган ўзбек шахматчилари нафақат тахта устида, балки глобал маданият ва халқаро эътироф майдонида ҳам янги тарих яратмоқда.
Сизнингча, Девид Ҳауеллнинг «ўғлимнинг исмини Нодирбек қўяман» деган сўзлари ўзбек шахмат мактабининг жаҳондаги мавқеини қанчалик ифодалаб берди? Нодирбек Абдусатторов ва Нодирбек Якуббоев бошчилигидаги термамиз Самарқанд Олимпиадасининг олтин кубогини қўлга киритишига тўлиқ ишонасизми? Шахсий табрикларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий фахримизга айланган ушбу шов-шувли мақолани барча шахмат мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…