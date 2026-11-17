Пимблетт Илия Топурияни фаолиятини якунлашга мажбур қилмоқчи: у ким билан жанг қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC жангчиси Педди Пимблетт испаниялик Илия Топурия билан октагонда куч синашишга тайёрлигини ва уни мағлуб этиб, фаолиятини якунлашга мажбур қилмоқчи эканлигини билдирди.
- Британиялик спортчи айни дамда енгил вазн тоифасидаги чемпион Жастин Гейжининг келажаги борасида аниқлик киритилишини кутмоқда.
- Гейжи фаолиятини давом эттирган тақдирда, Пимблетт у билан реванш жангини ўтказишни ҳам истайди.
UFC енгил вазн тоифасидаги британиялик жангчи Пэдди Пимблетт навбатдаги рақиби сифатида Илия Топурияни кўрмоқда. У испаниялик юлдуз билан октагонга чиқишга тайёрлигини билдирибгина қолмай, уни мағлуб этиб, профессионал фаолиятини якунлашга мажбур қилишни ҳам исташини айтди.
Бироқ Пимблеттнинг олдида ҳозирча бошқа муҳим масала ҳам бор: чемпионлик камари соҳиби Жастин Гейжининг келажаги. Британиялик спортчи дивизиондаги вазиятга ойдинлик киритилишини кутаётганини яширмади.
Пимблетт Топурия билан жанг қилишга тайёр
Пэдди Пимблеттнинг айтишича, ҳозир енгил вазн тоифасидаги вазият анча мураккаб. Чемпионлик камари Жастин Гейжида бўлса-да, америкалик жангчининг кейинги режалари ҳозирча аниқ эмас.
«Ҳозир дивизионда вазият анча чигал. Чемпионлик камари январь ойида мени мағлуб этган Жастин Гейжида. Лекин унинг кейинги режалари ҳеч кимга маълум эмас.
У жанг қилишда давом этадими ёки фаолиятини якунлайдими, буни билмаймиз. Аввало, унинг келажагига ойдинлик киритилишини кутишимиз керак», — деди Пимблетт.
Шунга қарамай, британиялик жангчи учун эҳтимолий рақиблар рўйхатида Илия Топурия ҳам бор. Пимблетт испаниялик спортчи билан куч синашишга қарши эмаслигини очиқ айтди.
«Уни фаолиятини якунлашга мажбур қилишдан хурсанд бўламан»
Пимблеттнинг гапларида Топурияга нисбатан оддий спорт рақобатидан кўра кескинроқ кайфият сезилади. У нафақат жанг қилишни, балки рақибини мағлуб этиб, уни катта спортдан кетишга мажбур қилишни хоҳламоқда.
«Ҳамма менинг Гейжи билан яна жанг қилишимни кўришни истайди. Шунингдек, Илия билан ҳам мамнуният билан октагонга чиққан бўлардим. Ҳатто уни фаолиятини якунлашга мажбур қилишдан ҳам хурсанд бўлардим», — дея таъкидлади британиялик жангчи.
Бу баёнот Пимблеттнинг Топурия билан эҳтимолий тўқнашувга жиддий қизиқиш билдираётганини кўрсатади. Бироқ ҳозирча ушбу жанг бўйича расмий келишув ёки UFC томонидан тасдиқланган қарор ҳақида маълумот йўқ.
Пимблеттни олдинда қандай синов кутмоқда?
Вазиятнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Пимблеттнинг навбатдаги рақиби ким бўлиши чемпионлик камари атрофидаги режаларга ҳам боғлиқ. Агар Жастин Гейжи фаолиятини давом эттирса, улар ўртасидаги эҳтимолий реванш масаласи кун тартибига чиқиши мумкин.
Илия Топурия билан жанг эса енгил вазн дивизионидаги энг кўп муҳокама қилинадиган тўқнашувлардан бирига айланиши эҳтимолдан холи эмас. Икки спортчининг ўзаро рақобати, кескин баёнотлари ва чемпионлик мақсадлари бундай беллашувга бўлган қизиқишни янада оширади.
Ҳозирча Пимблеттнинг хоҳиши аниқ: у Гейжи билан реванш ўтказишга ҳам, Топурияга қарши жанг қилишга ҳам тайёр. Энди асосий савол — UFC қайси йўналишни танлайди ва британиялик жангчининг навбатдаги рақиби ким бўлади?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…