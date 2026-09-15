Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистонда бўлиб ўтган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Машъала эстафетаси маросимида ФИДЕ президенти вазифасини бажарувчи Вишванатан Ананд ва Ҳиндистон шахмат федерацияси президенти Нитин Наранг Олимпиада оловини Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Жавоҳир Синдаровга топширди.
- Ушбу муқаддас олов эндиликда Самарқандда бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига йўл олади.
Жаҳон шахмат харитасида Янги Ўзбекистоннинг буюк ғалабалари ва юксак нуфузини тасдиқловчи яна бир унутилмас, тарихий воқелик юз берди. Шахмат ватани саналган Ҳиндистонда Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг анъанавий Машъала эстафетаси маросими мисли кўрилмаган тантанавор руҳда бўлиб ўтди. Мазкур нуфузли тадбирда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) президенти вазифасини бажарувчи, 5 карра жаҳон чемпиони, афсонавий гроссмейстер Вишванатан Ананд ҳамда Ҳиндистон шахмат федерацияси президенти Нитин Наранг Олимпиада оловини олиб келувчи бош рамзий машъалани Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, истеъдодли гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаровга расман ва тантанали равишда топширишди.
Ушбу муқаддас олов эндиликда бутун дунё ақл гимнастикаси усталарини бирлаштирадиган, кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига қараб йўл олади. Хўш, Самарқанд мезбонлик қиладиган ушбу глобал спорт анжумани нимаси билан тарихга киради, ўзбек шахмат мактабининг навбатдаги олтин даъвогарлиги қай даражада кучли ва дунё ақл эгаларининг Самарқанддаги учрашуви халқаро ҳамжамиятга қандай янги нафас бағишлайди?
Афсоналар эҳтироми ва оловнинг топширилиши: Ҳиндистондаги тантана
Анъанавий Машъала эстафетаси маросимининг энг ҳаяжонли лаҳзалари:
Вишванатан Ананднинг шахсий эҳтироми: Жаҳон шахматининг тирик афсонаси ва FIDE раҳбари вазифасини бажарувчи Вишванатан Ананд Олимпиада оловини шахсан ўзи ўзбек ёш гроссмейстери қўлига топширди;
Нитин Нарангнинг иштироки: Ҳиндистон шахмат федерацияси раҳбари Нитин Наранг маросимда иштирок этиб, Ўзбекистоннинг глобал шахмат ривожига қўшаётган беқиёс ҳиссасини эътироф этди;
Ишонч рамзи Жавоҳир Синдаров: 44-Шахмат Олимпиадасида олтин медални қўлга киритиб, мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилган Жавоҳир Синдаровга ушбу миссия топширилгани ўзбек спортининг юксак мақомидан дарак беради;
Эстафетанинг старт олиши: Рамзий олов расмий тартибда Ўзбекистон заминига — Буюк ипак йўлининг маркази бўлган Самарқандга етиб бориш учун сафарга чиқди.
Самарқанд-2026: 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чорлови
Кўҳна шаҳар дунёнинг юзлаб мамлакатларидан келадиган минглаб ақл эгаларини кутиб олади:
Тарихий мезбонлик: Ўзбекистон ўз тарихида илк бор шахмат бўйича энг нуфузли ва кўламли терма жамоалар баҳсига мезбонлик қилади;
Дунё нигоҳи Самарқандда: 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида жаҳоннинг 200 га яқин давлатидан энг сара гроссмейстерлар ва экспертлар доска атрофида жам бўлади;
Инфратузилма ва юксак тайёргарлик: Самарқанднинг сайёҳлик маркази ва янги конгресс заллари халқаро шахмат элитаси учун энг юқори қулайликдаги майдонларни шай ҳолатга келтирган;
Туризм ва маданият тарғиботи: Мусобақа Ўзбекистоннинг бой тарихий мероси, маданияти ва сайёҳлик салоҳиятини бутун дунёга кенг тарғиб қилишда улкан платформа вазифасини бажаради.
Ўзбек шахматининг олтин авлоди ва чемпионлик амбициялари
Юртимиз шахматчилари ўз уйларида ҳам фақат мутлақ чемпионликни мақсад қилмоқда:
Ченнай-2022 қаҳрамонлигининг давоми: Ҳиндистоннинг Ченнай шаҳрида Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида бош кубокни боши узра баланд кўтарган йигитларимиз эндиликда ўз юртимизда чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга киришади;
Нодирбек, Жавоҳир ва Нодирбек учлиги: Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Яқуббоев ва Шамсиддин Воҳидов каби юксак салоҳиятли гроссмейстерларимиз дунё рейтингларида юқори поғоналарни эгаллаб, фаворит сифатида майдонга чиқади;
Шахмат мамлакати мақоми: Давлат даражасида яратилган тизимли шароитлар ва ёш иқтидорларнинг ютуқлари Ўзбекистонни жаҳон шахматининг етакчи марказларидан бирига айлантириб улгурди.
Жавоҳир Синдаров қўлида ловуллаб турган Олимпиада машъаласи бутун ўзбек халқининг фахри, миллий спортимиз қудрати ва Самарқандда кутилаётган оламшумул ақл жангининг муборак хабарчиси бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ҳамюртларимиз ўз юртимизда чемпионлик шоҳсупасини яна бир бор забт этиб, олтин медалларни сақлаб қола оладими? Жавоҳир Синдаровнинг ушбу тарихий машъалани қабул қилиб олишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу улуғвор тарихий лаҳзаларига бағишланган мақолани барча дўстларингиз, яқинларингиз ва шахмат ихлосмандларига фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…