Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди

·8·Спорт
Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда бўлиб ўтган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Машъала эстафетаси маросимида ФИДЕ президенти вазифасини бажарувчи Вишванатан Ананд ва Ҳиндистон шахмат федерацияси президенти Нитин Наранг Олимпиада оловини Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Жавоҳир Синдаровга топширди.
  • Ушбу муқаддас олов эндиликда Самарқандда бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига йўл олади.

Жаҳон шахмат харитасида Янги Ўзбекистоннинг буюк ғалабалари ва юксак нуфузини тасдиқловчи яна бир унутилмас, тарихий воқелик юз берди. Шахмат ватани саналган Ҳиндистонда Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг анъанавий Машъала эстафетаси маросими мисли кўрилмаган тантанавор руҳда бўлиб ўтди. Мазкур нуфузли тадбирда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) президенти вазифасини бажарувчи, 5 карра жаҳон чемпиони, афсонавий гроссмейстер Вишванатан Ананд ҳамда Ҳиндистон шахмат федерацияси президенти Нитин Наранг Олимпиада оловини олиб келувчи бош рамзий машъалани Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, истеъдодли гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаровга расман ва тантанали равишда топширишди.

Ушбу муқаддас олов эндиликда бутун дунё ақл гимнастикаси усталарини бирлаштирадиган, кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига қараб йўл олади. Хўш, Самарқанд мезбонлик қиладиган ушбу глобал спорт анжумани нимаси билан тарихга киради, ўзбек шахмат мактабининг навбатдаги олтин даъвогарлиги қай даражада кучли ва дунё ақл эгаларининг Самарқанддаги учрашуви халқаро ҳамжамиятга қандай янги нафас бағишлайди?

Афсоналар эҳтироми ва оловнинг топширилиши: Ҳиндистондаги тантана

Анъанавий Машъала эстафетаси маросимининг энг ҳаяжонли лаҳзалари:

  • Вишванатан Ананднинг шахсий эҳтироми: Жаҳон шахматининг тирик афсонаси ва FIDE раҳбари вазифасини бажарувчи Вишванатан Ананд Олимпиада оловини шахсан ўзи ўзбек ёш гроссмейстери қўлига топширди;

  • Нитин Нарангнинг иштироки: Ҳиндистон шахмат федерацияси раҳбари Нитин Наранг маросимда иштирок этиб, Ўзбекистоннинг глобал шахмат ривожига қўшаётган беқиёс ҳиссасини эътироф этди;

  • Ишонч рамзи Жавоҳир Синдаров: 44-Шахмат Олимпиадасида олтин медални қўлга киритиб, мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилган Жавоҳир Синдаровга ушбу миссия топширилгани ўзбек спортининг юксак мақомидан дарак беради;

  • Эстафетанинг старт олиши: Рамзий олов расмий тартибда Ўзбекистон заминига — Буюк ипак йўлининг маркази бўлган Самарқандга етиб бориш учун сафарга чиқди.

Самарқанд-2026: 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чорлови

Кўҳна шаҳар дунёнинг юзлаб мамлакатларидан келадиган минглаб ақл эгаларини кутиб олади:

  • Тарихий мезбонлик: Ўзбекистон ўз тарихида илк бор шахмат бўйича энг нуфузли ва кўламли терма жамоалар баҳсига мезбонлик қилади;

  • Дунё нигоҳи Самарқандда: 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида жаҳоннинг 200 га яқин давлатидан энг сара гроссмейстерлар ва экспертлар доска атрофида жам бўлади;

  • Инфратузилма ва юксак тайёргарлик: Самарқанднинг сайёҳлик маркази ва янги конгресс заллари халқаро шахмат элитаси учун энг юқори қулайликдаги майдонларни шай ҳолатга келтирган;

  • Туризм ва маданият тарғиботи: Мусобақа Ўзбекистоннинг бой тарихий мероси, маданияти ва сайёҳлик салоҳиятини бутун дунёга кенг тарғиб қилишда улкан платформа вазифасини бажаради.

Ўзбек шахматининг олтин авлоди ва чемпионлик амбициялари

Юртимиз шахматчилари ўз уйларида ҳам фақат мутлақ чемпионликни мақсад қилмоқда:

  • Ченнай-2022 қаҳрамонлигининг давоми: Ҳиндистоннинг Ченнай шаҳрида Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида бош кубокни боши узра баланд кўтарган йигитларимиз эндиликда ўз юртимизда чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга киришади;

  • Нодирбек, Жавоҳир ва Нодирбек учлиги: Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Яқуббоев ва Шамсиддин Воҳидов каби юксак салоҳиятли гроссмейстерларимиз дунё рейтингларида юқори поғоналарни эгаллаб, фаворит сифатида майдонга чиқади;

  • Шахмат мамлакати мақоми: Давлат даражасида яратилган тизимли шароитлар ва ёш иқтидорларнинг ютуқлари Ўзбекистонни жаҳон шахматининг етакчи марказларидан бирига айлантириб улгурди.

Жавоҳир Синдаров қўлида ловуллаб турган Олимпиада машъаласи бутун ўзбек халқининг фахри, миллий спортимиз қудрати ва Самарқандда кутилаётган оламшумул ақл жангининг муборак хабарчиси бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ҳамюртларимиз ўз юртимизда чемпионлик шоҳсупасини яна бир бор забт этиб, олтин медалларни сақлаб қола оладими? Жавоҳир Синдаровнинг ушбу тарихий машъалани қабул қилиб олишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу улуғвор тарихий лаҳзаларига бағишланган мақолани барча дўстларингиз, яқинларингиз ва шахмат ихлосмандларига фахр билан улашинг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқандЖавоҳир СиндаровВишванатан Ананд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиБугун, 06:36Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиБугун, 06:31Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 06:24Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиЖиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиБугун, 06:16«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилдиБугун, 00:09Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?