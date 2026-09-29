Янги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қурилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Янги Тошкентда 500 ўринли замонавий шахмат саройи қуришни таклиф қилди, унда ётоқхона ва спорт майдончалари ҳам бўлади.
- Шунингдек, Тошкент халқаро шахмат академиясининг Самарқанд, Хоразм ва Фарғонада филиаллари очилади ҳамда ФИДЕ рейтинги 1500 баллдан юқори бўлган шахматчиларнинг хусусий клублардаги машғулот харажатларининг 50 фоизи давлат томонидан қопланади.
Самарқанддаги тарихий ғалабадан сўнг Ўзбекистонда шахматни ривожлантириш бўйича янада катта режалар маълум қилинди. «Кўксарой» қароргоҳида 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ғолибларини тақдирлаш маросимида Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда 500 ўринли замонавий шахмат саройи қуришни таклиф қилди.
Янги мажмуа фақат шахмат ўйнаш учун мўлжалланган залдан иборат бўлмайди. Унда ётоқхона ва спорт майдончалари ҳам ташкил этилиши режалаштирилмоқда. Шу билан бирга, мамлакатнинг турли ҳудудларида ёш шахматчиларни тайёрлаш тизимини кенгайтиришга қаратилган янги лойиҳалар ҳам белгиланмоқда.
Янги Тошкентда шахмат учун катта мажмуа пайдо бўлади
Таклиф этилаётган шахмат саройи 500 ўринга мўлжалланади.
Мажмуада шахмат машғулотлари ва мусобақаларини ўтказиш имконияти билан бир қаторда спортчиларнинг тайёргарлиги учун зарур инфратузилма яратилиши кўзда тутилган.
Жумладан, лойиҳада:
замонавий шахмат ўйин зали;
спортчилар учун ётоқхона;
спорт майдончалари;
шахматчиларни тайёрлаш ва машғулот ўтказиш учун зарур инфратузилма
бўлиши режалаштирилмоқда.
Бу ташаббус Ўзбекистонда шахматни фақат мусобақалар даражасида эмас, балки оммавий ва тизимли равишда ривожлантиришга қаратилган режаларнинг бир қисми сифатида тақдим этилди.
Тошкент халқаро шахмат академияси ҳудудларга чиқади
Шахматни ривожлантириш фақат пойтахт билан чекланиб қолмайди.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, Тошкент халқаро шахмат академиясининг Самарқанд, Хоразм ва Фарғонада филиаллари очилади.
Бу эса иқтидорли ёшларни ҳудудларнинг ўзида аниқлаш ва уларнинг профессионал тайёргарлигини йўлга қўйиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши режалаштирилмоқда.
Академия доирасида яна бир муҳим йўналиш — юқори тоифали шахмат мураббийларини тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш.
Шундай қилиб, эътибор фақат кучли шахматчиларни етиштиришга эмас, балки уларни тайёрлайдиган малакали мутахассислар сафини кенгайтиришга ҳам қаратилмоқда.
1500 рейтингдан юқори шахматчиларга янги имконият
Янги ташаббуслар орасида шахматчиларнинг хусусий клублардаги машғулотларини қўллаб-қувватлаш механизми ҳам бор.
Режага кўра, FIDE рейтинги 1500 баллдан юқори бўлган шахматчиларнинг хусусий клублардаги машғулот харажатларининг 50 фоизи давлат томонидан қопланиши назарда тутилмоқда.
Бу механизм шахмат билан жиддий шуғулланаётган спортчилар учун қўшимча тайёргарлик имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
Айниқса, профессионал даражага интилаётган ёшлар учун мунтазам машғулот ва кучли мутахассислар билан ишлаш муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистонда «Grand Chess» турнири ўтказилади
Мамлакат шахматчиларининг халқаро тажрибасини ошириш учун яна бир йўналиш — Ўзбекистоннинг ўзида нуфузли мусобақаларни кўпайтириш.
Шу мақсадда «Ўзбекистон Grand Chess» миллий бренди остида халқаро турнирларни мунтазам ташкил этиш режалаштирилмоқда.
Бу орқали маҳаллий шахматчилар кучли хорижий рақиблар билан беллашиш учун ҳар сафар чет элга чиқиши шарт бўлмайди.
Ўзбекистоннинг ўзида халқаро даражадаги мусобақаларнинг кўпайиши эса маҳаллий шахматчиларнинг тажрибасини ошириш ва янги авлод вакилларининг катта турнир муҳитига мослашишига хизмат қилиши кўзда тутилмоқда.
Самарқанддаги чемпионлик янги босқични бошлади
Ўзбекистон шахматининг бугунги натижалари мазкур режаларнинг асосий фонида турибди.
Самарқандда ўтказилган 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси чемпион бўлди.
Жамоа таркибида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдоров, Нодирбек Ёқуббоев, Муҳиддин Мадаминов ва Шамсиддин Воҳидов каби шахматчилар мамлакат номини яна бир бор жаҳон миқёсида баланд кўтарди.
Тарихий натижадан кейин чемпионлар давлат томонидан ҳам муносиб рағбатлантирилди.
Президент Шавкат Мирзиёев олимпияда ғолибларига 200 минг АҚШ доллари, Volkswagen автомобили ва уй-жой берилганини маълум қилди.
Мураббийлар ҳам пул мукофотлари ва автомобиллар билан тақдирланди.
Энди асосий мақсад — чемпионлар авлодини кўпайтириш
Самарқанддаги ғалаба Ўзбекистон шахмати учун муҳим натижа бўлди. Бироқ бу муваффақиятдан кейинги вазифа янада кенгроқ — мамлакатда шахматнинг барқарор ва узоқ муддатли ривожланиш тизимини шакллантириш.
Янги Тошкентдаги 500 ўринли шахмат саройи, ҳудудлардаги академия филиаллари, мураббийлар тайёрлаш тизими, хусусий клублардаги машғулотларни қўллаб-қувватлаш ва «Ўзбекистон Grand Chess» турнири — шу мақсадга қаратилган ташаббуслар сифатида кўрилмоқда.
Бугун Самарқандда чемпионликни нишонлаётган шахматчилар эртага янги авлод вакиллари учун намунага айланиши мумкин.
Энг муҳими, шахматдаги битта тарихий ғалаба билан чекланиб қолмасдан, Ўзбекистонда янги чемпионлар мактабини яратиш мақсади қўйилмоқда.
Изоҳлар 0
…