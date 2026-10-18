Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)

·119·Спорт
Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳодир Жалолов Лондон шаҳрида Соломон Дакрес устидан ғалаба қозониб, ўзининг профессионал рекординини 18 тага етказди.
  • Жанг 10 раунд давом этиб, ҳакамлар бир овоздан Жалоловнинг устунлигини 99:91 ҳисобида қайд этди.
  • Бешинчи раундда Жалолов рақибини нокдаунга учратди, аммо Дакрес жангни давом эттиришга муваффақ бўлди.
  • Ушбу ғалаба Баҳодир Жалоловни жаҳон чемпионлик камарлари учун расмий даъвогар мақомига яқинлаштирди.

Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳридаги муаззам ва муҳташам O2 Arena мажмуасида ташкил этилган катта профессионал бокс оқшомида Ўзбекистон спорти фахри, икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Баҳодир Жалолов навбатдаги муҳим жангини ўтказди.

Супер оғир вазн тоифасида кечган тўқнашувда ҳамюртимиз маҳаллий чарм қўлқоп устаси, британиялик хавфли рақиб Соломон Дакресга қарши рингга кўтарилиб, ишончли тарзда ғалаба қозонди.

Тўлиқ 10 раундлик жанг ва 5-раунддаги даҳшатли нокдаун

Беллашув дастлабки раундлардан бошлаб юртдошимизнинг тўлиқ ташаббуси ва назорати остида ўтди:

  • 5-раунддаги кескин бурилиш: Баҳодир Жалолов масофани бенуқсон ушлаб, кучли зарбалар серияси орқали 5-раундда Дакресни оғир нокдаун ҳолатига тушириб қўйди. Британиялик жангчи катта қийинчилик билан оёққа туриб, жангни давом эттиришга муваффақ бўлди;

  • Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг тўлиқ 10 раунд давом этди. Барча раундлар якунида ҳакамлар ҳайъати бир овоздан — 99:91 ҳисобида «Big Uzbek»нинг устунлигини расман қайд этди;

  • Лондондаги қўллов: Маҳаллий мухлислар қаршисида жанг қилган рақибига қарамай, Баҳодир сабот ва юқори техника намойиш этиб, Британия рингида яна бир бор ўз даражасини исботлади.

Боксчилар статистикаси: 18 та ғалаба ва чемпионлик камари сари қадам

Мазкур муваффақият ўзбекистонлик супер оғир вазнли боксчининг глобал рейтингдаги поғонасини янада юқорилатди:

  • Баҳодир Жалоловнинг рекорди: Ҳамюртимиз шу йилнинг май ойида хорватиялик Агрон Смакичини еттинчи раундда техник нокаутга учратган эди. Ушбу ғалабадан сўнг унинг рекорди 18 та ғалаба (15 таси муддатидан аввал нокаут билан) кўринишига етди ва у мағлубиятсиз сериясини муваффақиятли узайтирди;

  • Соломон Дакрес кўрсаткичи: Охирги марта 2025 йил июль ойида украиналик Владислав Сиренкони очколар ҳисобида ютган британиялик боксчи ҳисобида эндиликда 10 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этилди;

  • Кечанинг бош жанги: Лондондаги ушбу бокс оқшомининг марказий баҳсида икки британиялик машҳур оғир вазнли юлдуз — Даниэль Дюбуа ҳамда Фабио Уордли ўзаро тўқнаш келади.

Лондон аренасида қўлга киритилган ушбу ёрқин ғалаба Баҳодир Жалоловни профессионал бокснинг энг нуфузли жаҳон чемпионлик камарларига расмий даъвогар бўлиш мақомига яна бир қадам яқинлаштирди.

Баҳодир ЖалоловСоломон ДакресПрофессионал боксO2 Arena
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтдиЛондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтдиКеча 07:38Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?14 октябр 13:24Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиХорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди13 октябр 14:04IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлдиБаҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди19 сентябр 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...