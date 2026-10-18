Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Жалолов Лондон шаҳрида Соломон Дакрес устидан ғалаба қозониб, ўзининг профессионал рекординини 18 тага етказди.
- Жанг 10 раунд давом этиб, ҳакамлар бир овоздан Жалоловнинг устунлигини 99:91 ҳисобида қайд этди.
- Бешинчи раундда Жалолов рақибини нокдаунга учратди, аммо Дакрес жангни давом эттиришга муваффақ бўлди.
- Ушбу ғалаба Баҳодир Жалоловни жаҳон чемпионлик камарлари учун расмий даъвогар мақомига яқинлаштирди.
Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳридаги муаззам ва муҳташам O2 Arena мажмуасида ташкил этилган катта профессионал бокс оқшомида Ўзбекистон спорти фахри, икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Баҳодир Жалолов навбатдаги муҳим жангини ўтказди.
Супер оғир вазн тоифасида кечган тўқнашувда ҳамюртимиз маҳаллий чарм қўлқоп устаси, британиялик хавфли рақиб Соломон Дакресга қарши рингга кўтарилиб, ишончли тарзда ғалаба қозонди.
Тўлиқ 10 раундлик жанг ва 5-раунддаги даҳшатли нокдаун
Беллашув дастлабки раундлардан бошлаб юртдошимизнинг тўлиқ ташаббуси ва назорати остида ўтди:
5-раунддаги кескин бурилиш: Баҳодир Жалолов масофани бенуқсон ушлаб, кучли зарбалар серияси орқали 5-раундда Дакресни оғир нокдаун ҳолатига тушириб қўйди. Британиялик жангчи катта қийинчилик билан оёққа туриб, жангни давом эттиришга муваффақ бўлди;
Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг тўлиқ 10 раунд давом этди. Барча раундлар якунида ҳакамлар ҳайъати бир овоздан — 99:91 ҳисобида «Big Uzbek»нинг устунлигини расман қайд этди;
Лондондаги қўллов: Маҳаллий мухлислар қаршисида жанг қилган рақибига қарамай, Баҳодир сабот ва юқори техника намойиш этиб, Британия рингида яна бир бор ўз даражасини исботлади.
Боксчилар статистикаси: 18 та ғалаба ва чемпионлик камари сари қадам
Мазкур муваффақият ўзбекистонлик супер оғир вазнли боксчининг глобал рейтингдаги поғонасини янада юқорилатди:
Баҳодир Жалоловнинг рекорди: Ҳамюртимиз шу йилнинг май ойида хорватиялик Агрон Смакичини еттинчи раундда техник нокаутга учратган эди. Ушбу ғалабадан сўнг унинг рекорди 18 та ғалаба (15 таси муддатидан аввал нокаут билан) кўринишига етди ва у мағлубиятсиз сериясини муваффақиятли узайтирди;
Соломон Дакрес кўрсаткичи: Охирги марта 2025 йил июль ойида украиналик Владислав Сиренкони очколар ҳисобида ютган британиялик боксчи ҳисобида эндиликда 10 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этилди;
Кечанинг бош жанги: Лондондаги ушбу бокс оқшомининг марказий баҳсида икки британиялик машҳур оғир вазнли юлдуз — Даниэль Дюбуа ҳамда Фабио Уордли ўзаро тўқнаш келади.
Лондон аренасида қўлга киритилган ушбу ёрқин ғалаба Баҳодир Жалоловни профессионал бокснинг энг нуфузли жаҳон чемпионлик камарларига расмий даъвогар бўлиш мақомига яна бир қадам яқинлаштирди.
Изоҳлар 0
…