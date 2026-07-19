Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади

·15·Спорт
Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе футбол оламида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Англияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамликни қўлга олди. Реал Мадрид юлдузи ҳисобидаги голлар сони 22 тага етиб, у Лионель Месси томонидан ўрнатилган рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ, бу муваффақият Мбаппе учун тўлиқ қувонч келтирмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция терма жамоасининг 4:6 ҳисобидаги мағлубияти ва финал ўрнига бронза медали учун курашишга мажбур бўлгани футболчининг кайфиятига салбий таъсир кўрсатган. Шахсий натижалардан кўра жамоавий ғалаба муҳимлигини таъкидлаган ҳужумчи, тарихий рекорддан кўра финалда ўйнашни афзал кўришини яшириб ўтирмади.

Месси рекордни қайтариб олиши мумкинми?

Мбаппе ўзининг пешқадамлиги узоқ давом этмаслигини яхши англаб турибди. Гап шундаки, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳисобида 21 та гол мавжуд ва у эртага Испанияга қарши бўлиб ўтадиган финал учрашувида майдонга тушади. Мбаппе собиқ жамоадошининг имкониятларини юқори баҳолаб, у рекордни тезда қайтариб олишига ишонч билдирди.

"Лео ҳар доим гол уради. Эртага у албатта тўп киритади, бунга шубҳам йўқ", — дея таъкидлади Мбаппе Фох Sportс нашрига берган интервюсида. Ҳозирда 2026-йилги турнирнинг "Олтин бутса"си учун пойгада ҳам Мбаппе 10 та гол билан етакчилик қилмоқда. Месси эса 8 та гол билан уни таърифламоқда. Агар аргентиналик юлдуз финалда ўзини кўрсата олмаса, Мбаппе тарихдаги икки бор ушбу совринга эга чиққан илк футболчига айланиши мумкин.

Франциялик ҳужумчининг самарадорлиги замонавий футбол учун мисли кўрилмаган ҳодисадир. У битта турнирда 8 тадан кўп гол уришга муваффақ бўлган Жуст Фонтаине, Эусебио ва Роналдо каби афсоналар сафига қўшилди. Шунга қарамай, Франция лагеридаги умумий муҳит бироз оғир, чунки жамоанинг ҳимоядаги ўйини кўплаб танқидларга сабаб бўлмоқда.

Хусусан, Милан ярим ҳимоячиси Адриен Рабиот Англияга қарши баҳсдаги биринчи бўлимни "шармандалик" деб атади. Унинг фикрича, жамоа учинчи ўрин учун баҳсда етарли даражада профессионаллик кўрсата олмаган. Мбаппенинг шахсий рекорди эса ушбу муваффақиятсиз фонида бироз сояда қолиб кетди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Лионель Месси Мбаппенинг янги рекордига қандай жавоб қайтаришига қаратилган.

Килиан МбаппеЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол ЯнгиликлариРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Бугун, 13:21Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бугун, 13:17Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиМайкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиБугун, 13:16Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотЛионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотБугун, 13:11«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчиБугун, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди