Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе футбол оламида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Англияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамликни қўлга олди. Реал Мадрид юлдузи ҳисобидаги голлар сони 22 тага етиб, у Лионель Месси томонидан ўрнатилган рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ, бу муваффақият Мбаппе учун тўлиқ қувонч келтирмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция терма жамоасининг 4:6 ҳисобидаги мағлубияти ва финал ўрнига бронза медали учун курашишга мажбур бўлгани футболчининг кайфиятига салбий таъсир кўрсатган. Шахсий натижалардан кўра жамоавий ғалаба муҳимлигини таъкидлаган ҳужумчи, тарихий рекорддан кўра финалда ўйнашни афзал кўришини яшириб ўтирмади.
Месси рекордни қайтариб олиши мумкинми?Мбаппе ўзининг пешқадамлиги узоқ давом этмаслигини яхши англаб турибди. Гап шундаки, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳисобида 21 та гол мавжуд ва у эртага Испанияга қарши бўлиб ўтадиган финал учрашувида майдонга тушади. Мбаппе собиқ жамоадошининг имкониятларини юқори баҳолаб, у рекордни тезда қайтариб олишига ишонч билдирди.
"Лео ҳар доим гол уради. Эртага у албатта тўп киритади, бунга шубҳам йўқ", — дея таъкидлади Мбаппе Фох Sportс нашрига берган интервюсида. Ҳозирда 2026-йилги турнирнинг "Олтин бутса"си учун пойгада ҳам Мбаппе 10 та гол билан етакчилик қилмоқда. Месси эса 8 та гол билан уни таърифламоқда. Агар аргентиналик юлдуз финалда ўзини кўрсата олмаса, Мбаппе тарихдаги икки бор ушбу совринга эга чиққан илк футболчига айланиши мумкин.
Франциялик ҳужумчининг самарадорлиги замонавий футбол учун мисли кўрилмаган ҳодисадир. У битта турнирда 8 тадан кўп гол уришга муваффақ бўлган Жуст Фонтаине, Эусебио ва Роналдо каби афсоналар сафига қўшилди. Шунга қарамай, Франция лагеридаги умумий муҳит бироз оғир, чунки жамоанинг ҳимоядаги ўйини кўплаб танқидларга сабаб бўлмоқда.
Хусусан, Милан ярим ҳимоячиси Адриен Рабиот Англияга қарши баҳсдаги биринчи бўлимни "шармандалик" деб атади. Унинг фикрича, жамоа учинчи ўрин учун баҳсда етарли даражада профессионаллик кўрсата олмаган. Мбаппенинг шахсий рекорди эса ушбу муваффақиятсиз фонида бироз сояда қолиб кетди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Лионель Месси Мбаппенинг янги рекордига қандай жавоб қайтаришига қаратилган.
…