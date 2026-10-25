Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади

·1·Спорт
Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади

Буюк Британиялик 11 ёшли шахматчи Бодхана Сиванандан аёллар ўртасидаги энг ёш халқаро мастер бўлиш учун зарур талабларни бажарди. У 1988 йилдан бери сақланиб келаётган Юдит Полгар рекордини янгилади. Бу ҳақда «The Guardian» хабар берди.

Бодхана 23 октябрь куни Черногориянинг Будва шаҳрида ўтказилган Европа клублар кубогининг сўнгги турида швециялик Виктория Йоханссонни мағлуб этди. У етти имкониятдан 5,5 очко тўплаб, халқаро мастерлик учун зарур бўлган учинчи ва сўнгги нормани бажарди. Шунингдек, шахматчининг рейтинги талаб этиладиган 2400 балллик чегарадан ошди.

Бодхана бу натижага 11 ёш, 7 ой ва 16 кунлигида эришди. Унгача ушбу рекорд венгриялик афсонавий шахматчи Юдит Полгарга тегишли бўлиб, у 1988 йилда халқаро мастерлик талабларини 12 ёшида бажарган эди.

Бодхана халқаро мастерлик талабларини бажарган энг ёш шахматчилар умумий рўйхатида еттинчи ўринни эгаллади. Ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров эса 2017 йилда 11 ёш, 6 ой ва 16 кунлигида ушбу натижага эришиб, рўйхатда олтинчи ўринда турибди.

Бодхана СивананданЮдит ПолгарЖавоҳир СиндаровШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...9 сентябр 08:56Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Янги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қуриладиЯнги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қурилади29 сентябр 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди