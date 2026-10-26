“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби «Камп Ноу»да кечган «эл-класико»да «Барселона»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Килиан Мбаппенинг дубли эвазига қўлга киритилган ушбу ғалаба «қироллик клуби»га пешқадам билан бўлган фарқни 3 очкогача қисқартириш имконини берди.
- Бош мураббий Жозе Моуриню муваффақият калитини жамоанинг руҳий тайёргарлиги, бирдамлиги ҳамда тактик интизом билан изоҳлади.
Испания Ла Лигасининг марказий тўқнашуви — «Камп Ноу»да кечган навбатдаги муросасиз «эль-класико» Мадриднинг «Реал» клуби фойдасига ҳал бўлди. Жозе Моуринью шогирдлари сафарда принципиал рақиби «Барселона»ни 2:1 ҳисобида доғда қолдириб, чемпионлик пойгасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди.
Ушбу ғалаба «Барселона»га жорий мавсумдаги илк мағлубият аччиғини тоттирган бўлса, «қироллик клуби» учун пешқадам билан орадаги фарқни уч очкогача қисқартириш имконини тақдим этди.
Мбаппенинг ҳал қилувчи дубли ва муҳим уч очко
Учрашув кутилганидек юқори шиддат ва ҳар икки томоннинг кескин ҳужумлари остида кечди:
Биринчи бўлим интригаси: Бўлим охирида мадридликларнинг франциялик юлдузи Килиан Мбаппе рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди ва жамоасини танаффусга устунлик билан олиб чиқди;
«Барселона»нинг жавоби ва иккинчи зарба: Иккинчи бўлимда каталонияликлар мувозанатни тиклаган бўлса-да, ўйин якунланиши арафасида яна саҳнага Мбаппе чиқди. Франциялик ҳужумчи ўзининг иккинчи голини уриб, дублни расмийлаштирди ҳамда ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди;
Турнир жадвалидаги вазият: Мадрид клуби қўлга киритган қимматли уч очко эвазига пешқадам билан тафовутни 3 очкогача тушириб, чемпионлик курашидаги интригани максимал даражада оширди.
«Ғалаба калити — руҳий тайёргарлик»: Жозе Моуриньюнинг очиқ иқрори
Баҳс якунлангач, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманида жамоасининг ғалабага эришиш сирларини очиқлади:
Бирдамлик ва руҳий куч: «Бугунги ғалабанинг калити нимада, деб сўрасангиз, аввало, бу — жамоанинг руҳий тайёргарлиги. Майдонда кўрсатилган ишонч ва бирдамлик алоҳида эътирофга лойиқ», — деди Моуринью;
Тактика ва темир интизом: Мураббий жамоада ким асосий таркибда тушишидан қатъи назар, юқори маҳорат ва мураббий кўрсатмаларига сўзсиз амал қилиш тизими шаклланганини таъкидлади;
Мақсад сари интилиш: Португалиялик мутахассис шогирдларининг ғалабага бўлган чексиз чанқоқлиги ва қатъияти уларни ҳақли равишда ушбу муҳим муваффақиятга етаклаганини билдирди.
Ўйин якунлари
Кўрсаткич
«Барселона»
Ҳисоб
1
2
Голлар
Иккинчи бўлим голи
Килиан Мбаппе (1-бўлим охири, 2-бўлим охири)
Мусобақа
Ла Лига
«Эль-класико»
Турнир таъсири
Мавсумдаги илк мағлубият
Орадаги фарқ 3 очкогача қисқарди
Изоҳлар 0
…