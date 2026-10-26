“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади

·53·Спорт
“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби «Камп Ноу»да кечган «эл-класико»да «Барселона»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Килиан Мбаппенинг дубли эвазига қўлга киритилган ушбу ғалаба «қироллик клуби»га пешқадам билан бўлган фарқни 3 очкогача қисқартириш имконини берди.
  • Бош мураббий Жозе Моуриню муваффақият калитини жамоанинг руҳий тайёргарлиги, бирдамлиги ҳамда тактик интизом билан изоҳлади.

Испания Ла Лигасининг марказий тўқнашуви — «Камп Ноу»да кечган навбатдаги муросасиз «эль-класико» Мадриднинг «Реал» клуби фойдасига ҳал бўлди. Жозе Моуринью шогирдлари сафарда принципиал рақиби «Барселона»ни 2:1 ҳисобида доғда қолдириб, чемпионлик пойгасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди.

Ушбу ғалаба «Барселона»га жорий мавсумдаги илк мағлубият аччиғини тоттирган бўлса, «қироллик клуби» учун пешқадам билан орадаги фарқни уч очкогача қисқартириш имконини тақдим этди.

Мбаппенинг ҳал қилувчи дубли ва муҳим уч очко

Учрашув кутилганидек юқори шиддат ва ҳар икки томоннинг кескин ҳужумлари остида кечди:

  • Биринчи бўлим интригаси: Бўлим охирида мадридликларнинг франциялик юлдузи Килиан Мбаппе рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди ва жамоасини танаффусга устунлик билан олиб чиқди;

  • «Барселона»нинг жавоби ва иккинчи зарба: Иккинчи бўлимда каталонияликлар мувозанатни тиклаган бўлса-да, ўйин якунланиши арафасида яна саҳнага Мбаппе чиқди. Франциялик ҳужумчи ўзининг иккинчи голини уриб, дублни расмийлаштирди ҳамда ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди;

  • Турнир жадвалидаги вазият: Мадрид клуби қўлга киритган қимматли уч очко эвазига пешқадам билан тафовутни 3 очкогача тушириб, чемпионлик курашидаги интригани максимал даражада оширди.

«Ғалаба калити — руҳий тайёргарлик»: Жозе Моуриньюнинг очиқ иқрори

Баҳс якунлангач, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманида жамоасининг ғалабага эришиш сирларини очиқлади:

  • Бирдамлик ва руҳий куч: «Бугунги ғалабанинг калити нимада, деб сўрасангиз, аввало, бу — жамоанинг руҳий тайёргарлиги. Майдонда кўрсатилган ишонч ва бирдамлик алоҳида эътирофга лойиқ», — деди Моуринью;

  • Тактика ва темир интизом: Мураббий жамоада ким асосий таркибда тушишидан қатъи назар, юқори маҳорат ва мураббий кўрсатмаларига сўзсиз амал қилиш тизими шаклланганини таъкидлади;

  • Мақсад сари интилиш: Португалиялик мутахассис шогирдларининг ғалабага бўлган чексиз чанқоқлиги ва қатъияти уларни ҳақли равишда ушбу муҳим муваффақиятга етаклаганини билдирди.

Ўйин якунлари

Кўрсаткич

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Ҳисоб

1

2

Голлар

Иккинчи бўлим голи

Килиан Мбаппе (1-бўлим охири, 2-бўлим охири)

Мусобақа

Ла Лига

«Эль-класико»

Турнир таъсири

Мавсумдаги илк мағлубият

Орадаги фарқ 3 очкогача қисқарди

Ла ЛигаЭль-класикоРеал МадридБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиСерияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиБугун 13:49«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?Кеча 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотларКеча 17:25"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқландиЭрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди20 октябр 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди