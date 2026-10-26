Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди

·61·Спорт
Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 10-турида «Барселона»
  • Мадриднинг «Реал» клубига 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, кетма-кет 9 та ғалабадан иборат сериясини тўхтатди.
  • Бош мураббий Ханс-Дитер Флик жамоасига ҳал қилувчи паллада янги нафас ва жисмоний куч етишмаганини, шунингдек, тиғиз тақвим ўйинчилар чарчоғига сабаб бўлганини таъкидлади.

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клубига қарши кечган муросасиз баҳсдаги мағлубиятдан сўнг (1:2) «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, учрашувнинг асл сабаблари ва жамоадаги ҳозирги руҳий ҳолат ҳақида очиқ гапирди.

Каталонияликлар жорий мавсумда кетма-кет 9 та учрашувда ғалаба қозониб келаётган эди, аммо мазкур беллашув улар учун Ла Лигадаги илк мағлубият сифатида қайд этилди. Мутахассис қаторасига иккинчи бор мағлубиятга учраш жамоа учун қониқарсиз ҳолат эканини тан олган ҳолда, шогирдларига ҳал қилувчи паллада янги нафас ва жисмоний куч етишмаганини таъкидлади.

Ҳисоб 1:1 бўлганда нима содир бўлди? Баҳснинг ҳал қилувчи нуқталари

Германиялик мутахассис ўйиннинг бориши ва тактик жиҳатларига қуйидагича баҳо берди:

  • Биринчи бўлимдаги камчиликлар: Флик жамоа биринчи бўлимни режалаштирилгандек ва исталгандек ўтказа олмаганини ҳамда рақибнинг тўпсиз ҳаракатларига қарши туришда қийинчиликларга дуч келганини қайд этди;

  • Мувозанат тиклангандан кейинги сусткашлик: Иккинчи бўлимда ҳисоб 1:1 бўлиб турган паллада «Барселона» босимни оширишга уринган, аммо айнан шу вазиятда ўйинчиларда янги куч ва қўшимча суръат етишмай қолган;

  • Рақибнинг юқори даражаси: Мураббий Мадрид клубининг тўпсиз ҳолатда жуда оқилона ва интизомли ўйнаганини алоҳида эътироф этди;

  • Тиғиз тақвим ва чарчоқ омили: Охирги бир неча ҳафта, хусусан, «Бетис»га қарши оғир тўқнашувдан кейинги давр жамоа учун жисмоний жиҳатдан осон кечмагани ўз таъсирини кўрсатди.

«Фожиа эмас, ўсиш учун туртки»: Фликнинг хулосаси

Мураббий мағлубиятга қарамай, мавсумнинг асосий қисми ҳали олдинда эканини билдирди:

  • Таҳлил ва хулоса чиқариш: «Мағлубият — спортнинг ажралмас бир қисми. Биз вазиятни пухта таҳлил қилишимиз, зарур хулосаларни чиқаришимиз ва янада кучлироқ бўлиб қайтишимиз керак», — деди Флик;

  • Муносиб жавоб қайтариш вақти: Каталонияликлар устози жамоа дам олиб, тез орада куч тўплаши ва бу кутилмаган зарбага муносиб реакция кўрсатиши шартлигини билдирди;

  • Мақсад ўзгармайди: Мағлубият фожиа сифатида қабул қилинмаслиги, балки хатолар устида ишлаш ва узоқ давом этувчи чемпионлик пойгасида янада тобланиш учун сабоқ бўлиши кераклиги уқтирилди.

10-тур марказий учрашуви якунлари

Кўрсаткич

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Ҳисоб

1

2

Тур

Ла Лига, 10-тур

Ла Лига, 10-тур

Серия ҳолати

9 та ғалабадан сўнг илк мағлубият

Муҳим сафар ғалабаси

Бош мураббий реакцияси

«Чарчоқ ва янги куч етишмаслиги»

«Жамоа руҳияти ва тактик интизом»

БарселонаРеал МадридЛа ЛигаХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқладиБугун 13:47«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?Кеча 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотларКеча 17:25"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди