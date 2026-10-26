Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 10-турида «Барселона»
- Мадриднинг «Реал» клубига 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, кетма-кет 9 та ғалабадан иборат сериясини тўхтатди.
- Бош мураббий Ханс-Дитер Флик жамоасига ҳал қилувчи паллада янги нафас ва жисмоний куч етишмаганини, шунингдек, тиғиз тақвим ўйинчилар чарчоғига сабаб бўлганини таъкидлади.
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клубига қарши кечган муросасиз баҳсдаги мағлубиятдан сўнг (1:2) «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, учрашувнинг асл сабаблари ва жамоадаги ҳозирги руҳий ҳолат ҳақида очиқ гапирди.
Каталонияликлар жорий мавсумда кетма-кет 9 та учрашувда ғалаба қозониб келаётган эди, аммо мазкур беллашув улар учун Ла Лигадаги илк мағлубият сифатида қайд этилди. Мутахассис қаторасига иккинчи бор мағлубиятга учраш жамоа учун қониқарсиз ҳолат эканини тан олган ҳолда, шогирдларига ҳал қилувчи паллада янги нафас ва жисмоний куч етишмаганини таъкидлади.
Ҳисоб 1:1 бўлганда нима содир бўлди? Баҳснинг ҳал қилувчи нуқталари
Германиялик мутахассис ўйиннинг бориши ва тактик жиҳатларига қуйидагича баҳо берди:
Биринчи бўлимдаги камчиликлар: Флик жамоа биринчи бўлимни режалаштирилгандек ва исталгандек ўтказа олмаганини ҳамда рақибнинг тўпсиз ҳаракатларига қарши туришда қийинчиликларга дуч келганини қайд этди;
Мувозанат тиклангандан кейинги сусткашлик: Иккинчи бўлимда ҳисоб 1:1 бўлиб турган паллада «Барселона» босимни оширишга уринган, аммо айнан шу вазиятда ўйинчиларда янги куч ва қўшимча суръат етишмай қолган;
Рақибнинг юқори даражаси: Мураббий Мадрид клубининг тўпсиз ҳолатда жуда оқилона ва интизомли ўйнаганини алоҳида эътироф этди;
Тиғиз тақвим ва чарчоқ омили: Охирги бир неча ҳафта, хусусан, «Бетис»га қарши оғир тўқнашувдан кейинги давр жамоа учун жисмоний жиҳатдан осон кечмагани ўз таъсирини кўрсатди.
«Фожиа эмас, ўсиш учун туртки»: Фликнинг хулосаси
Мураббий мағлубиятга қарамай, мавсумнинг асосий қисми ҳали олдинда эканини билдирди:
Таҳлил ва хулоса чиқариш: «Мағлубият — спортнинг ажралмас бир қисми. Биз вазиятни пухта таҳлил қилишимиз, зарур хулосаларни чиқаришимиз ва янада кучлироқ бўлиб қайтишимиз керак», — деди Флик;
Муносиб жавоб қайтариш вақти: Каталонияликлар устози жамоа дам олиб, тез орада куч тўплаши ва бу кутилмаган зарбага муносиб реакция кўрсатиши шартлигини билдирди;
Мақсад ўзгармайди: Мағлубият фожиа сифатида қабул қилинмаслиги, балки хатолар устида ишлаш ва узоқ давом этувчи чемпионлик пойгасида янада тобланиш учун сабоқ бўлиши кераклиги уқтирилди.
10-тур марказий учрашуви якунлари
Кўрсаткич
«Барселона»
Ҳисоб
1
2
Тур
Ла Лига, 10-тур
Ла Лига, 10-тур
Серия ҳолати
9 та ғалабадан сўнг илк мағлубият
Муҳим сафар ғалабаси
Бош мураббий реакцияси
«Чарчоқ ва янги куч етишмаслиги»
«Жамоа руҳияти ва тактик интизом»
Изоҳлар 0
…