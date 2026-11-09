Жозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилди

·29·Спорт
Жозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания Ла Лигасида октябр ойининг энг яхши мураббийи деб топилди.
  • Португалиялик мутахассис овоз бериш жараёнида Пеллегрино Матарацсо ва Диего Симеонени ортда қолдириб, ғолибликни қўлга киритди.
  • У бошқараётган жамоа октябр ойида «Вилярреал», «Севиля» ва «Барселона» устидан ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа қайд этди.

Испания Ла Лигаси октябрь ойининг энг яхши бош мураббийи номини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли соврин Мадриднинг «Реал» клубини бошқараётган тажрибали мутахассис Жозе Моуриньога насиб этди.

Португалиялик мураббий лига томонидан ўтказилган расмий овоз бериш жараёнида муносиб рақобатчилари — «Реал Сосьедад» устози Пеллегрино Матараццо ҳамда «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеонени ортда қолдириб, ой совринининг мутлақ ғолиби бўлди.

«Реал»нинг октябрдаги юз фоизлик серияси

Моуриньо бошчилигидаги Мадрид гранди октябрь ойида Ла Лига доирасида майдонга тушган барча учрашувларида фақат ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа кўрсатди:

  • «Вильярреал» устидан муҳим ғалаба (1:0): Қатъий ҳимоя ва тактик интизом эвазига қўлга киритилган уч очко;

  • «Севилья»нинг тор-мор этилиши (4:1): «Қироллик клуби» ҳужум чизиғининг ёрқин ва сермаҳсул ўйини;

  • Эль-Класикодаги драматик триумф (2:1): Муросасиз кечган баҳсда принципиал рақиб — «Барселона»нинг мағлуб этилиши ойнинг энг асосий воқеасига айланди.

Жозе Моуриньонинг октябрь ойидаги ғалабалари хроникаси

Рақиб жамоа

Ҳисоб

Натижа

Ўйин мақоми / Аҳамияти

«Вильярреал»

1:0

Ғалаба

Мураккаб сафар ва «қуруқ» ҳисоб

«Севилья»

4:1

Ғалаба

Ҳужум чизиғининг тўлиқ устунлиги

«Барселона»

2:1

Ғалаба

Эль-Класикодаги ҳал қилувчи ғалаба

Ла Лигадаги чемпионлик пойгаси

Мазкур юз фоизлик ғалабали юриш «Реал»нинг чемпионлик курашидаги позициясини сезиларли даражада кучайтирди:

Ўрин

Клуб

Ўйин

Очко

Ҳолати

1

«Барселона»

12

33

Турнир жадвали пешқадами

2

«Реал Мадрид»

12

30

Моуриньо жамоаси 3 очколик масофада таъқиб этмоқда

3

«Атлетико Мадрид»

12

28

Кучли учликда курашни давом эттирмоқда

12-турдан сўнг 30 очко жамғарган Мадрид клуби пешқадам Каталония клубидан бор-йўғи 3 очколик фарқ билан иккинчи поғонани эгаллаб турибди ва кузги мавсумда чемпионлик интригасини юқори даражага олиб чиқди.

Ла ЛигаРеал МадридЖозе МоуриньоЭль-Класико
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади26 октябр 13:47Килиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урдиКилиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урди26 октябр 16:51Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очдиЖозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди2 ноябр 07:01Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилдиЖозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди31 октябр 23:25Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиОктябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди30 октябр 07:17«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?