Жозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания Ла Лигасида октябр ойининг энг яхши мураббийи деб топилди.
- Португалиялик мутахассис овоз бериш жараёнида Пеллегрино Матарацсо ва Диего Симеонени ортда қолдириб, ғолибликни қўлга киритди.
- У бошқараётган жамоа октябр ойида «Вилярреал», «Севиля» ва «Барселона» устидан ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа қайд этди.
Испания Ла Лигаси октябрь ойининг энг яхши бош мураббийи номини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли соврин Мадриднинг «Реал» клубини бошқараётган тажрибали мутахассис Жозе Моуриньога насиб этди.
Португалиялик мураббий лига томонидан ўтказилган расмий овоз бериш жараёнида муносиб рақобатчилари — «Реал Сосьедад» устози Пеллегрино Матараццо ҳамда «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеонени ортда қолдириб, ой совринининг мутлақ ғолиби бўлди.
«Реал»нинг октябрдаги юз фоизлик серияси
Моуриньо бошчилигидаги Мадрид гранди октябрь ойида Ла Лига доирасида майдонга тушган барча учрашувларида фақат ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа кўрсатди:
«Вильярреал» устидан муҳим ғалаба (1:0): Қатъий ҳимоя ва тактик интизом эвазига қўлга киритилган уч очко;
«Севилья»нинг тор-мор этилиши (4:1): «Қироллик клуби» ҳужум чизиғининг ёрқин ва сермаҳсул ўйини;
Эль-Класикодаги драматик триумф (2:1): Муросасиз кечган баҳсда принципиал рақиб — «Барселона»нинг мағлуб этилиши ойнинг энг асосий воқеасига айланди.
Жозе Моуриньонинг октябрь ойидаги ғалабалари хроникаси
Рақиб жамоа
Ҳисоб
Натижа
Ўйин мақоми / Аҳамияти
«Вильярреал»
1:0
Ғалаба
Мураккаб сафар ва «қуруқ» ҳисоб
«Севилья»
4:1
Ғалаба
Ҳужум чизиғининг тўлиқ устунлиги
«Барселона»
2:1
Ғалаба
Эль-Класикодаги ҳал қилувчи ғалаба
Ла Лигадаги чемпионлик пойгаси
Мазкур юз фоизлик ғалабали юриш «Реал»нинг чемпионлик курашидаги позициясини сезиларли даражада кучайтирди:
Ўрин
Клуб
Ўйин
Очко
Ҳолати
1
«Барселона»
12
33
Турнир жадвали пешқадами
2
«Реал Мадрид»
12
30
Моуриньо жамоаси 3 очколик масофада таъқиб этмоқда
3
«Атлетико Мадрид»
12
28
Кучли учликда курашни давом эттирмоқда
12-турдан сўнг 30 очко жамғарган Мадрид клуби пешқадам Каталония клубидан бор-йўғи 3 очколик фарқ билан иккинчи поғонани эгаллаб турибди ва кузги мавсумда чемпионлик интригасини юқори даражага олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…