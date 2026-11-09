“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?
Испания чемпионатининг 12-турида муҳим ғалабани қўлга киритган Каталониянинг «Барселона» клуби терма жамоалар ўйинлари билан боғлиқ FIFA танаффусига турнир жадвалининг яккапешқадами мақомида йўл олди.
Жамоа бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик нуфузли Marca нашрига берган қисқа, аммо мазмунли интервьюсида ушбу оралиқ натижани максимал даражада юқори баҳолаб, футболчиларнинг терма жамоалардаги юкламаси борасидаги хавотирлари билан ўртоқлашди.
«Бирдан ўнгача бўлган шкалада — бу 10 балл»
Журналистларнинг «Ла Лигада пешқадам мақомида халқаро танаффусга чиқиш жамоа учун қанчалик муҳим?» деган саволига германиялик тажрибали мутахассис ўзига хос қатъият билан жавоб қайтарди:
Максимал баҳо: «Бирдан ўнгача бўлган шкалада буни ўнга баҳолайман», — дея таъкидлади Флик жамоасининг кўрсатган натижасидан тўлиқ қаноат ҳосил қилганини билдириб;
Терма жамоалар чақируви ва чарчоқ омили: Мураббий асосий таркиб юлдузларининг миллий жамоаларга жўнаб кетиши жамоа ритмига таъсир қилиши мумкинлигини ҳам инкор этмади: «Айрим футболчиларимиз ҳозир ўз миллий жамоалари ихтиёрига йўл олишмоқда. Бу осон эмас, аммо бундай вазиятларни тўғри бошқаришни билиш ва энг аввало футболчиларнинг жисмоний ҳолати ҳақида қайғуриш керак».
Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвалининг юқори қисми
Каталонияликлар энг яқин таъқибчилари билан орадаги фарқни хавфсиз масофада сақлаб турибди:
Ўрин
Клуб
Очко
Пешқадамдан фарқ
Ҳолати
1
«Барселона»
33
—
Турнир жадвалининг яккапешқадами
2
«Реал Мадрид»
30
-3 очко
Асосий таъқибчи
3
«Атлетико Мадрид»
28
-5 очко
Олтин пойгада курашмоқда
Чемпионлик пойгасидаги руҳий устунлик
33 очко тўплаган «Барселона» Мадрид грандлари — «Реал»дан 3 очко, «Атлетико»дан эса 5 очколик фарқ билан илгарилаб кетган.
Халқаро танаффус олдидан бундай захирага эга бўлиш жамоага руҳий устунлик ва хотиржамлик беради. Шу билан бирга, Фликнинг асосий вазифаси FIFA кунларидан сўнг футболчиларни жароҳатларсиз ва аввалги юқори спорт формасида сафга қайтариш бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…