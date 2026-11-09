“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?

·0·Спорт
“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?

Испания чемпионатининг 12-турида муҳим ғалабани қўлга киритган Каталониянинг «Барселона» клуби терма жамоалар ўйинлари билан боғлиқ FIFA танаффусига турнир жадвалининг яккапешқадами мақомида йўл олди.

Жамоа бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик нуфузли Marca нашрига берган қисқа, аммо мазмунли интервьюсида ушбу оралиқ натижани максимал даражада юқори баҳолаб, футболчиларнинг терма жамоалардаги юкламаси борасидаги хавотирлари билан ўртоқлашди.

«Бирдан ўнгача бўлган шкалада — бу 10 балл»

Журналистларнинг «Ла Лигада пешқадам мақомида халқаро танаффусга чиқиш жамоа учун қанчалик муҳим?» деган саволига германиялик тажрибали мутахассис ўзига хос қатъият билан жавоб қайтарди:

  • Максимал баҳо: «Бирдан ўнгача бўлган шкалада буни ўнга баҳолайман», — дея таъкидлади Флик жамоасининг кўрсатган натижасидан тўлиқ қаноат ҳосил қилганини билдириб;

  • Терма жамоалар чақируви ва чарчоқ омили: Мураббий асосий таркиб юлдузларининг миллий жамоаларга жўнаб кетиши жамоа ритмига таъсир қилиши мумкинлигини ҳам инкор этмади: «Айрим футболчиларимиз ҳозир ўз миллий жамоалари ихтиёрига йўл олишмоқда. Бу осон эмас, аммо бундай вазиятларни тўғри бошқаришни билиш ва энг аввало футболчиларнинг жисмоний ҳолати ҳақида қайғуриш керак».

Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвалининг юқори қисми

Каталонияликлар энг яқин таъқибчилари билан орадаги фарқни хавфсиз масофада сақлаб турибди:

Ўрин

Клуб

Очко

Пешқадамдан фарқ

Ҳолати

1

«Барселона»

33

Турнир жадвалининг яккапешқадами

2

«Реал Мадрид»

30

-3 очко

Асосий таъқибчи

3

«Атлетико Мадрид»

28

-5 очко

Олтин пойгада курашмоқда

Чемпионлик пойгасидаги руҳий устунлик

33 очко тўплаган «Барселона» Мадрид грандлари — «Реал»дан 3 очко, «Атлетико»дан эса 5 очколик фарқ билан илгарилаб кетган.

Халқаро танаффус олдидан бундай захирага эга бўлиш жамоага руҳий устунлик ва хотиржамлик беради. Шу билан бирга, Фликнинг асосий вазифаси FIFA кунларидан сўнг футболчиларни жароҳатларсиз ва аввалги юқори спорт формасида сафга қайтариш бўлиб қолмоқда.

БарселонаЛа ЛигаҲанс-Дитер ФликРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Барселона” бош мураббийи Мадриддаги 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг яширин тактикасини очди“Барселона” бош мураббийи Мадриддаги 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг яширин тактикасини очдиБугун 13:41Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқладиҲанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади3 ноябр 20:32Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди13 сентябр 21:55“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида27 октябр 14:21Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиСерияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди26 октябр 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?