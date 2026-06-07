Notion техник носозликдан сўнг Anthropic моделларига киришни тиклади
Notion платформасининг Anthropic билан интеграциясида ўтган дам олиш кунлари техник муаммолар кузатилди. Якшанба куни эрталаб компания Anthropic компаниясининг Опус 4.7 ва 4.8 моделлари ишида пасайиш кузатилаётганини, бу эса Notion AI фойдаланувчилари учун хатоликлар сони ортишига сабаб бўлаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Вазиятга аниқлик киритиш мақсадида Notion ўзининг автоматлаштирилган унумдорлик воситасида барча Anthropic моделларидан фойдаланишни вақтинча тўхтатиб қўйган эди. Oraдан ўн икки соат ўтгач, Notion маҳсулот бўлими раҳбари Max Счоэнинг хизматлар қайта тикланганини эълон қилди.
Счоэнинг ижтимоий тармоқларда ушбу носозлик моделлар сифати билан боғлиқлиги ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдириб, буни оддий техник узилиш деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай ҳолатлар GitHub, AWS ва бошқа йирик платформаларда ҳам вақти-вақти билан содир бўлиб туради.
Anthropic вакили ҳам расмий баёнот бериб, қисқа муддатли инфратузилма муаммоси бир нечта Claude моделларида хатоликларни келтириб чиқарганини тасдиқлади. Ҳозирда барча носозликлар бартараф этилган ва фойдаланувчилар Notion AI орқали ушбу моделлардан яна тўлиқ фойдаланишлари мумкин.
…