Самолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтди

·0·Техно
Самолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтди

Глазго (Шотландия) шаҳридаги Стратклайд университети тадқиқотчилари “яшил” авиация йўлида муҳим қадам ташланганини эълон қилишди: улар 100 кВ қувватга эга, тўлиқ ўта ўтказувчан авиация электр двигателининг ишчи прототипини яратиб, муваффақиятли синовдан ўтказдилар. Лойиҳа Airбус кўмагида ЗEСТ (Зеро Эмиссионс фор Сустаинабле Транспорт) дастури доирасида амалга оширилмоқда ва келажакдаги электр йўловчи самолётлари учун асосий технологиялардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Авиацияни электрлаштиришдаги асосий муаммо — бу вазн ва иссиқлик йўқотишидир. Анъанавий электр двигателларидаги мис ўрамлар қувват ошиши билан қизиб кетади ва конструкция оғирлашади. Авиация учун эса ҳар бир ортиқча килограмм парвоз масофаси ва самарадорлигига бевосита таъсир қилади. Ўта ўтказувчан двигателлар бу чекловни четлаб ўтиш имконини беради: ўта паст ҳароратгача совитилганда материал электр қаршилигини йўқотади, натижада ток йўқотишларсиз оқади ва қизиш деярли тўхтайди. Бу эса двигател қувватини вазнни оширмасдан кескин кўтариш имконини беради.

Proфессор Мин Чжан жамоаси суюқ гелий ҳароратини талаб қиладиган классик усулдан воз кечиб, 20 дан 77 К гача (-253…-196 °К) ҳароратда ишлайдиган “юқори ҳароратли” ўта ўтказувчанлардан фойдаланишди. Proтотипда минимал йўқотишли ўрамлар, чўткасиз тизим ва ротор айланиши давомида ишлайдиган ўрнатилган криоген совитиш тизими қўлланган. Аслида, бу двигател қувват ва совитиш тизимларини бирлаштирган ихчам криоген электромеханик модулдир.

Ушбу технология Airбус илгари сураётган водород авиацияси билан мукаммал уйғунликка эга. Компания суюқ водородни углерод нейтрал самолётлар учун асосий ёқилғи деб ҳисоблайди. Бундай схемада водород нафақат энергия манбаи, балки ўта ўтказувчанларни совитиш учун хладагент вазифасини ҳам бажариши мумкин. Бу келажакдаги самолётлар архитектурасини соддалаштиради ва тизимнинг умумий самарадорлигини оширади.

Ҳозирча гап фақат принципиал намойиш ҳақида бормоқда — 100 киловаттли двигател йўловчи лайнерини кўтариш учун етарли эмас. Бироқ унинг барқарор ишлаши концепциянинг ҳаётийлигини тасдиқлади. Кейинги босқич — технологияни тижорат авиацияси учун зарур бўлган мегаватт даражасигача кенгайтиришдир. Ҳозирда Ҳинетикс, ҲйФлух, Тошиба ва Raytheon каби компаниялар ҳам ушбу йўналишда фаол изланишлар олиб бормоқда.

АвиацияAirбусТехнологияЭлектр ДвигателИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус