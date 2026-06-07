В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотира

·28·Техно
В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотира

В-Колор компанияси ўзининг Манта ХОТ1 DDR5 оператив хотира линиясини янгилади. Янги модуллар қайта ишланган дизайн, ОЛEД-дисплейлар ва паст кечикиш вақтига мўлжалланган AMD ЭХПО УЛЛ профилларини қўллаб-қувватлаш функциясига эга бўлди. Асосий визуал ўзгариш радиатор конструкциясида бўлиб, унинг баландлиги пасайтирилган ва ОЛEД-экран она платанинг қувват кабеллари тўсиб қўймайдиган қилиб жойлаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ОЛEД-экран тизимнинг ҳарорати, кучланиши, тайминглари ва хотира ҳажми каби муҳим кўрсаткичларни реал вақт режимида кўрсатиб туради. Флагман ҳисобланган Манта ХОТ1 тўпламлари AMD ЭХПО УЛЛ профиллари ёрдамида 6000 МТ/с частота ва КЛ26 таймингларида ишлаши маълум қилинган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, экран функциялари ҳам AMD, ҳам Intel платформаларида бирдек барқарор ишлайди.

Геймерлар учун мўлжалланган ечимлардан ташқари, В-Колор янада кучлироқ конфигурацияларни ҳам намойиш этди. Хусусан, 8000 МТ/с частотали ва ҳар бир платаси 128 GB ҳажмли янги 4Р КУДИММ (КҚДИММ) модуллари тақдим этилди. Бу эса юқори унумдорликка муҳтож фойдаланувчилар учун кенг имкониятлар яратади.

Ишчи станциялар ва серверлар учун эса В-Колор максимал зичликка эътибор қаратган. Компания ҳар бир модули 256 GB бўлган DDR5 РДИММ хотираларини ва умумий ҳажми 2 TB га етадиган тўпламларни таклиф этмоқда. Барча янги маҳсулотлар СК Ҳйних чиплари асосида қурилган. Ҳозирча нархлар эълон қилинмаган бўлса-да, уларнинг анча юқори бўлиши кутилмоқда.

В-КолорDDR5Оператив хотираСК ҲйнихТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиСамолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиБугун, 17:21Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус