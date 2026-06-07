В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотира
В-Колор компанияси ўзининг Манта ХОТ1 DDR5 оператив хотира линиясини янгилади. Янги модуллар қайта ишланган дизайн, ОЛEД-дисплейлар ва паст кечикиш вақтига мўлжалланган AMD ЭХПО УЛЛ профилларини қўллаб-қувватлаш функциясига эга бўлди. Асосий визуал ўзгариш радиатор конструкциясида бўлиб, унинг баландлиги пасайтирилган ва ОЛEД-экран она платанинг қувват кабеллари тўсиб қўймайдиган қилиб жойлаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ОЛEД-экран тизимнинг ҳарорати, кучланиши, тайминглари ва хотира ҳажми каби муҳим кўрсаткичларни реал вақт режимида кўрсатиб туради. Флагман ҳисобланган Манта ХОТ1 тўпламлари AMD ЭХПО УЛЛ профиллари ёрдамида 6000 МТ/с частота ва КЛ26 таймингларида ишлаши маълум қилинган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, экран функциялари ҳам AMD, ҳам Intel платформаларида бирдек барқарор ишлайди.
Геймерлар учун мўлжалланган ечимлардан ташқари, В-Колор янада кучлироқ конфигурацияларни ҳам намойиш этди. Хусусан, 8000 МТ/с частотали ва ҳар бир платаси 128 GB ҳажмли янги 4Р КУДИММ (КҚДИММ) модуллари тақдим этилди. Бу эса юқори унумдорликка муҳтож фойдаланувчилар учун кенг имкониятлар яратади.
Ишчи станциялар ва серверлар учун эса В-Колор максимал зичликка эътибор қаратган. Компания ҳар бир модули 256 GB бўлган DDR5 РДИММ хотираларини ва умумий ҳажми 2 TB га етадиган тўпламларни таклиф этмоқда. Барча янги маҳсулотлар СК Ҳйних чиплари асосида қурилган. Ҳозирча нархлар эълон қилинмаган бўлса-да, уларнинг анча юқори бўлиши кутилмоқда.
…