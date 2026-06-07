Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?

·0·Спорт
Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?

Европа трансфер бозорида ёзги мавсум яқинлашгани сари энг маҳоратли ва тажрибали юлдузларнинг келажаги билан боғлиқ баҳс-мунозаралар янада қизғин тус олмоқда. Бугунги кунда ОАВ диққат марказида турган ана шундай энг харидоргир футболчилардан бири — Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Бернарду Силвадир. Яқиндагина бўлиб ўтган ва португалияликларнинг Чили терма жамоаси устидан қозонилган мағрур 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, юлдузли футболчи матбуот вакиллари билан учрашиб, ўз келажаги атрофида айланаётган турли миш-мишларга аниқлик киритди. Иқтидорли плеймейкер кейинги мавсумни қайси жамоа таркибида бошлаши борасида ҳали бир тўхтамга келмаганини очиқ тан олди.

БЕРНАРДУ СИЛВА АТРОФИДАГИ ТРАНСФЕР ВАРИАНТЛАРИ

Бернарду Силвага бўлаётган қизиқишлар ва футболчининг янги жамоа танлашдаги бош мезонлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг даражаси ва ёши

Даъвогарлик қилаётган гранд клублар

Юлдузли футболчининг трансфер бўйича бош талаби

Бернарду Силва


(31 ёш, Португалия ТЖ ярим ҳимоячиси)

«Барселона» — Каталония гранди асосий даъвогарлардан бири.



Сеҳрли «Реал Мадрид» ва матонатли «Атлетико Мадрид» клублари.

Энг асосийси — ўзини таркибда кўришни чин дилдан энг кўп хоҳлаётган ва қадрлайдиган жамоа лойиҳасини танлаш.

Машҳур Diario Sport нашри тарқатган хабарга кўра, португалиялик даҳо Каталония клуби унинг учун жиддий вариантлардан бири эканлигини яширмаган. Бироқ у айни дамда бир нечта таклифлар мавжудлиги ва қайсидир аниқ бир клуб номини олдиндан баланд овозда айта олмаслигини қатъий таъкидлаган.

Ла Лига грандлари ўртасидаги ҳақиқий уруш

Аввалроқ инсайдерлар 31 ёшли ярим ҳимоячи учун Испания чемпионатининг учта энг қудратли жамоаси — «Барселона», «Реал» ва «Атлетико» ўртасида яширин кураш бошлангани ҳақида бонг уришган эди. Силва каби майдонни аъло даражада кўра оладиган, тўпни ўзида ажойиб тарзда сақлайдиган ва ҳужумларни ташкил қилишда бетакрор бўлган футболчи ҳар қандай мураббий учун ҳақиқий топилма ҳисобланади. Шу сабабли трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу интрига футбол мухлисларини ҳаяжонда ушлаб туриши аниқ.

Замин шарҳи: Бернарду Силванинг ёши 31 да бўлса-да, унинг майдондаги интеллекти ва тажрибаси ҳали бери пасайгани йўқ. Унинг «мени чин дилдан хоҳлайдиган жамоага ўтаман» деган сўзлари ортида фақатгина пул эмас, балки мураббий ишончи ва жамоадаги етакчилик роли у истаган энг олий мақсад эканлиги кўриниб турибди. «Барселона»га ўтиш у учун жозибали туюлиши табиий, бироқ молиявий ҳолатлар ва «Реал» ёки «Атлетико»нинг таклифлари ҳам вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Нима бўлган тақдирда ҳам, бундай даҳо футболчининг қайси клубга ўтиши янги мавсумдаги кучлар нисбатини белгилаб беради. Силвага фаолиятининг янги саҳифасида фақат омад тилаймиз!

Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, Бернарду Силванинг якуний қарори ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)