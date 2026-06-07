Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?
Европа трансфер бозорида ёзги мавсум яқинлашгани сари энг маҳоратли ва тажрибали юлдузларнинг келажаги билан боғлиқ баҳс-мунозаралар янада қизғин тус олмоқда. Бугунги кунда ОАВ диққат марказида турган ана шундай энг харидоргир футболчилардан бири — Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Бернарду Силвадир. Яқиндагина бўлиб ўтган ва португалияликларнинг Чили терма жамоаси устидан қозонилган мағрур 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, юлдузли футболчи матбуот вакиллари билан учрашиб, ўз келажаги атрофида айланаётган турли миш-мишларга аниқлик киритди. Иқтидорли плеймейкер кейинги мавсумни қайси жамоа таркибида бошлаши борасида ҳали бир тўхтамга келмаганини очиқ тан олди.
БЕРНАРДУ СИЛВА АТРОФИДАГИ ТРАНСФЕР ВАРИАНТЛАРИ
Бернарду Силвага бўлаётган қизиқишлар ва футболчининг янги жамоа танлашдаги бош мезонлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг даражаси ва ёши
Даъвогарлик қилаётган гранд клублар
Юлдузли футболчининг трансфер бўйича бош талаби
Бернарду Силва
(31 ёш, Португалия ТЖ ярим ҳимоячиси)
«Барселона» — Каталония гранди асосий даъвогарлардан бири.
Сеҳрли «Реал Мадрид» ва матонатли «Атлетико Мадрид» клублари.
Энг асосийси — ўзини таркибда кўришни чин дилдан энг кўп хоҳлаётган ва қадрлайдиган жамоа лойиҳасини танлаш.
Машҳур Diario Sport нашри тарқатган хабарга кўра, португалиялик даҳо Каталония клуби унинг учун жиддий вариантлардан бири эканлигини яширмаган. Бироқ у айни дамда бир нечта таклифлар мавжудлиги ва қайсидир аниқ бир клуб номини олдиндан баланд овозда айта олмаслигини қатъий таъкидлаган.
Ла Лига грандлари ўртасидаги ҳақиқий уруш
Аввалроқ инсайдерлар 31 ёшли ярим ҳимоячи учун Испания чемпионатининг учта энг қудратли жамоаси — «Барселона», «Реал» ва «Атлетико» ўртасида яширин кураш бошлангани ҳақида бонг уришган эди. Силва каби майдонни аъло даражада кўра оладиган, тўпни ўзида ажойиб тарзда сақлайдиган ва ҳужумларни ташкил қилишда бетакрор бўлган футболчи ҳар қандай мураббий учун ҳақиқий топилма ҳисобланади. Шу сабабли трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу интрига футбол мухлисларини ҳаяжонда ушлаб туриши аниқ.
Замин шарҳи: Бернарду Силванинг ёши 31 да бўлса-да, унинг майдондаги интеллекти ва тажрибаси ҳали бери пасайгани йўқ. Унинг «мени чин дилдан хоҳлайдиган жамоага ўтаман» деган сўзлари ортида фақатгина пул эмас, балки мураббий ишончи ва жамоадаги етакчилик роли у истаган энг олий мақсад эканлиги кўриниб турибди. «Барселона»га ўтиш у учун жозибали туюлиши табиий, бироқ молиявий ҳолатлар ва «Реал» ёки «Атлетико»нинг таклифлари ҳам вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Нима бўлган тақдирда ҳам, бундай даҳо футболчининг қайси клубга ўтиши янги мавсумдаги кучлар нисбатини белгилаб беради. Силвага фаолиятининг янги саҳифасида фақат омад тилаймиз!
Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, Бернарду Силванинг якуний қарори ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…