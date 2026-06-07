Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалаба
Борис Беккернинг "оғир юки" ниҳоят елкадан тушди: Александер Зверев Роланд Гаррос турнирини ўзининг ҳақиқий майдонига айлантирди. Халқаро матбуот немис жангчиси ва унинг муносиб рақибига ҳурмат бажо келтирмоқда. Александер Зверев якшанба куни бўлиб ўтган ҳаяжонли финалда Флавио Коболли устидан ғалаба қозониб, ўзининг илк Гранд Слам унвонини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри немис чемпиони учун 89 йиллик кутиш якунланганини таъкидлади: "Жанник Синнер иккинчи босқичда чиқиб кетганидан сўнг, Зверев асосий фаворит ҳисобланаётган эди ва у икки ҳафта давомида бу умидларни тўлиқ оқлади". Ле Фигаро эса асабий финалдан сўнг Александер Зверев ўзининг ички қўрқувларини енгиб, узоқ кутилган ғалабага эришганини ёзди.
Италиянинг Ла Gazzetta делло Sport нашри мағлуб бўлган ҳамюртига ҳам юқори баҳо берди: "Ажойиб Коболли етарли бўлмади; Роланд Гаррос Зверевга тегишли! Флавио уни бешинчи сетгача қийнади, аммо охирида таслим бўлди. Сасча ўйинни кўз ёшлари билан якунлади ва турдаги энг яқин дўстларидан бири бўлган Флавио Коболли билан қучоқлашди".
Испаниянинг АС нашри Зверевнинг узоқ йиллик меҳнатини эътироф этди: "Ниҳоят чемпион! Ҳеч қачон кеч эмас деган нақл ўз исботини топди. Александер Зверев ўзининг ёрқин фаолиятидаги энг муҳим етишмовчиликни тўлдирди ва Гранд Слам ғолибига айланди". Marca нашри эса унинг теннис афсоналари қаторидан жой олганини ва Борис Беккер каби ватандошларининг шубҳаларига чек қўйганини қайд этди.
…