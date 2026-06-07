Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалаба

·152·Спорт
Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалаба

Борис Беккернинг "оғир юки" ниҳоят елкадан тушди: Александер Зверев Роланд Гаррос турнирини ўзининг ҳақиқий майдонига айлантирди. Халқаро матбуот немис жангчиси ва унинг муносиб рақибига ҳурмат бажо келтирмоқда. Александер Зверев якшанба куни бўлиб ўтган ҳаяжонли финалда Флавио Коболли устидан ғалаба қозониб, ўзининг илк Гранд Слам унвонини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри немис чемпиони учун 89 йиллик кутиш якунланганини таъкидлади: "Жанник Синнер иккинчи босқичда чиқиб кетганидан сўнг, Зверев асосий фаворит ҳисобланаётган эди ва у икки ҳафта давомида бу умидларни тўлиқ оқлади". Ле Фигаро эса асабий финалдан сўнг Александер Зверев ўзининг ички қўрқувларини енгиб, узоқ кутилган ғалабага эришганини ёзди.

Италиянинг Ла Gazzetta делло Sport нашри мағлуб бўлган ҳамюртига ҳам юқори баҳо берди: "Ажойиб Коболли етарли бўлмади; Роланд Гаррос Зверевга тегишли! Флавио уни бешинчи сетгача қийнади, аммо охирида таслим бўлди. Сасча ўйинни кўз ёшлари билан якунлади ва турдаги энг яқин дўстларидан бири бўлган Флавио Коболли билан қучоқлашди".

Испаниянинг АС нашри Зверевнинг узоқ йиллик меҳнатини эътироф этди: "Ниҳоят чемпион! Ҳеч қачон кеч эмас деган нақл ўз исботини топди. Александер Зверев ўзининг ёрқин фаолиятидаги энг муҳим етишмовчиликни тўлдирди ва Гранд Слам ғолибига айланди". Marca нашри эса унинг теннис афсоналари қаторидан жой олганини ва Борис Беккер каби ватандошларининг шубҳаларига чек қўйганини қайд этди.

ТеннисАлександер ЗверевРоланд ГарросГранд СламSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Кеча, 18:29Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиЛамин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиКеча, 18:17Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Кеча, 18:11Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиКеча, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)