Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?

·104·Спорт
Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?

Жаҳон футболининг энг ёрқин ва умидли ёш юлдузларидан бири, "Барселона" клуби ҳамда Испания терма жамоасининг сеҳрли вингери Ламин Ямал яқинда берган интервьюсида спорт оламининг энг нуфузли шахсий соврини атрофидаги хотиралари билан ўртоқлашди. Иқтидорли футболчи 2025 йилги "Олтин тўп" (Ballon d'Or) мукофотини собиқ жамоадоши, айни пайтда ПСЖ шарафини ҳимоя қилаётган Усмон Дембеле қўлга киритган тарихий лаҳзаларда ички дунёсида нималар кечгани ҳақида илк бор очиқ-ойдин ва самимий гапириб берди. Гарчи ўшанда кўпчилик бош соврин Ямалга насиб этишини кутган бўлса-да, овоз бериш якунларига кўра порлаган ёш иқтидор соҳиби иккинчи ўрин билан кифояланган эди.

Ушбу тарихий воқеа, Ламин Ямалнинг ички кечинмалари ва икки юлдуз ўртасидаги дўстона алоқалар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

«ОЛТИН ТЎП-2025» ЯКУНЛАРИ ВА ЮЛДУЗЛАРНИНГ МУНОСАБАТЛАРИ

Футбол юлдузи

«Олтин тўп-2025» мақоми

Ламин Ямалнинг ушбу натижа ҳақидаги фикри

Усмон Дембеле

Ғолиб


(Мукофот соҳиби)

«Усмон учун жуда хурсандман. У билан алоқаларимиз аъло даражада ва Дубайдаги маросимда ҳам бу яққол кўринди.»

Ламин Ямал

2-ўрин


(Вице-чемпион)

«Ростини айтсам, совринни ўзим ютаман деб ўйлагандим. Аммо бу воқеа менинг шахсий ўсишим ва улғайишим учун катта ёрдам берди.»

Ямалнинг таъкидлашича, ўша пайтда у ҳали жуда ёш бўлгани сабабли ушбу нуфузли совриннинг асл қадр-қиммати ва масъулиятини тўлиқ ҳис қила олмаган бўлиши мумкин эди.

Мағлубиятдан чиққан буюк хулоса ва ҳақиқий дўстлик

"Барселона"нинг порлоқ юлдузи ўша воқеадан кейин ўз ҳаётида ва дунёқарашида жуда кўп нарса ижобий томонга ўзгарганини, бу эса уни руҳан янада кучли қилганини яширмади. Энг қувонарлиси, майдондаги рақобат уларнинг инсоний муносабатларига асло соя сололгани йўқ. Ламин Ямал ва Усмон Дембеле ҳозирги кунда ҳам доимий равишда ўзаро суҳбатлашиб туришади. «Ҳатто бир неча кун аввал ҳам у менга хабар ёзиб, ҳол-аҳволимни сўради», — дея қўшимча қилди Ямал ўз сўзида.

Замин шарҳи: Ламин Ямалнинг бу қадар ёш бўлишига қарамай, ўз мағлубиятини тан олиб, ундан тўғри хулоса чиқара олгани унинг нафақат иқтидорли футболчи, балки улкан ҳарактерга эга шахс эканлигини кўрсатади. Дунё тан олган "Олтин тўп" мукофотида Дембеледек тажрибали юлдуздан кейин иккинчи бўлиш — 18-19 ёшли йигит учун аслида улкан ғалабадир. Ямалнинг ушбу камтарлиги ва собиқ жамоадошига бўлган юксак ҳурмати таҳсинга лойиқ. Шубҳасиз, бундай тўғри ички муҳит ва тинимсиз меҳнат эртага Ламин Ямални барибир Олимп чўққисига олиб чиқади ва у ҳали кўп бор ушбу олтин тўпни боши узра баланд кўтаради. Биз иқтидорли йигитга келгуси мавсумларда янгидан-янги зафарлар тилаб қоламиз!

Европа футболининг энг қизиқарли интригалари, "Олтин тўп" соҳибларининг кундаликлари ва Ламин Ямалнинг янги ғалабаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ламин ЯмалУсмон ДембелеБарселонаПСЖОлтин тўп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиЛамин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиКеча, 18:17Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Кеча, 18:11Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиКеча, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)