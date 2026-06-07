Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?
Жаҳон футболининг энг ёрқин ва умидли ёш юлдузларидан бири, "Барселона" клуби ҳамда Испания терма жамоасининг сеҳрли вингери Ламин Ямал яқинда берган интервьюсида спорт оламининг энг нуфузли шахсий соврини атрофидаги хотиралари билан ўртоқлашди. Иқтидорли футболчи 2025 йилги "Олтин тўп" (Ballon d'Or) мукофотини собиқ жамоадоши, айни пайтда ПСЖ шарафини ҳимоя қилаётган Усмон Дембеле қўлга киритган тарихий лаҳзаларда ички дунёсида нималар кечгани ҳақида илк бор очиқ-ойдин ва самимий гапириб берди. Гарчи ўшанда кўпчилик бош соврин Ямалга насиб этишини кутган бўлса-да, овоз бериш якунларига кўра порлаган ёш иқтидор соҳиби иккинчи ўрин билан кифояланган эди.
Ушбу тарихий воқеа, Ламин Ямалнинг ички кечинмалари ва икки юлдуз ўртасидаги дўстона алоқалар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
«ОЛТИН ТЎП-2025» ЯКУНЛАРИ ВА ЮЛДУЗЛАРНИНГ МУНОСАБАТЛАРИ
Футбол юлдузи
«Олтин тўп-2025» мақоми
Ламин Ямалнинг ушбу натижа ҳақидаги фикри
Усмон Дембеле
Ғолиб
(Мукофот соҳиби)
«Усмон учун жуда хурсандман. У билан алоқаларимиз аъло даражада ва Дубайдаги маросимда ҳам бу яққол кўринди.»
Ламин Ямал
2-ўрин
(Вице-чемпион)
«Ростини айтсам, совринни ўзим ютаман деб ўйлагандим. Аммо бу воқеа менинг шахсий ўсишим ва улғайишим учун катта ёрдам берди.»
Ямалнинг таъкидлашича, ўша пайтда у ҳали жуда ёш бўлгани сабабли ушбу нуфузли совриннинг асл қадр-қиммати ва масъулиятини тўлиқ ҳис қила олмаган бўлиши мумкин эди.
Мағлубиятдан чиққан буюк хулоса ва ҳақиқий дўстлик
"Барселона"нинг порлоқ юлдузи ўша воқеадан кейин ўз ҳаётида ва дунёқарашида жуда кўп нарса ижобий томонга ўзгарганини, бу эса уни руҳан янада кучли қилганини яширмади. Энг қувонарлиси, майдондаги рақобат уларнинг инсоний муносабатларига асло соя сололгани йўқ. Ламин Ямал ва Усмон Дембеле ҳозирги кунда ҳам доимий равишда ўзаро суҳбатлашиб туришади. «Ҳатто бир неча кун аввал ҳам у менга хабар ёзиб, ҳол-аҳволимни сўради», — дея қўшимча қилди Ямал ўз сўзида.
Замин шарҳи: Ламин Ямалнинг бу қадар ёш бўлишига қарамай, ўз мағлубиятини тан олиб, ундан тўғри хулоса чиқара олгани унинг нафақат иқтидорли футболчи, балки улкан ҳарактерга эга шахс эканлигини кўрсатади. Дунё тан олган "Олтин тўп" мукофотида Дембеледек тажрибали юлдуздан кейин иккинчи бўлиш — 18-19 ёшли йигит учун аслида улкан ғалабадир. Ямалнинг ушбу камтарлиги ва собиқ жамоадошига бўлган юксак ҳурмати таҳсинга лойиқ. Шубҳасиз, бундай тўғри ички муҳит ва тинимсиз меҳнат эртага Ламин Ямални барибир Олимп чўққисига олиб чиқади ва у ҳали кўп бор ушбу олтин тўпни боши узра баланд кўтаради. Биз иқтидорли йигитга келгуси мавсумларда янгидан-янги зафарлар тилаб қоламиз!
Европа футболининг энг қизиқарли интригалари, "Олтин тўп" соҳибларининг кундаликлари ва Ламин Ямалнинг янги ғалабаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…