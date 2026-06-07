45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор

·37·Техно
45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор

Жанубий Кореянинг Сонгюнгван университети (СККУ) олимлари эгилувчан аккумуляторлар учун янги турдаги гидрогель электролитини ишлаб чиқишди. Ушбу материал ҳатто қаттиқ совуқда ҳам ўз иш қобилиятини сақлаб қолади ва экстремал даражадаги деформацияларга бардош бера олади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, янги материал ўзининг асл узунлигига нисбатан тўққиз баравар чўзилиши мумкин ва -20 °К ҳароратда ҳам ионларни самарали ўтказишда давом этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эгилувчан электроника соҳасидаги асосий муаммолардан бири қувват манбаларининг мўртлиги эди. Анъанавий гидрогеллар юқори юклама остида тез шикастланар ва совуқда таркибидаги сув музлаб қолиши сабабли хусусиятларини йўқотар эди. Янги ишланмада бу муаммолар ультратовуш ёрдамида майдаланган суюқ металл зарралари орқали ҳал қилинди. Бу усул полимеризация жараёнини иссиқлик ёки ультрабинафша нурларсиз амалга ошириш имконини бериб, ишлаб чиқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.

Материалнинг мустаҳкамлигини таъминлаш учун унга стеарилметакрилат қўшилган бўлиб, у полимер занжирлари ўртасида қайта тикланувчи алоқаларни ҳосил қилади. Чўзилиш пайтида бу алоқалар вақтинча узилади ва кучланиш тўхтагач, яна ўз ҳолига қайтади. Совуққа чидамлиликни ошириш учун эса гидрогель литий хлорид эритмаси билан ишлов берилган, бу эса сувнинг музлаш ҳароратини пасайтириб, электролитнинг эластиклигини сақлаб қолади.

Лаборатория синовлари технологиянинг ниҳоятда чидамлилигини кўрсатди. Янги гидрогель асосидаги энергия сақлаш қурилмалари 45 минг марта қувватлаш ва қувватсизлантириш циклидан сўнг ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг 98 фоизини сақлаб қолди. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда тақиладиган электроника учун мавжуд бўлган кўплаб аккумулятор ечимларидан анча юқори.

Муаллифларнинг фикрича, ушбу технология ақлли соатлар, тиббий датчиклар ва электрон тўқимачилик маҳсулотлари учун мўлжалланган янги авлод эгилувчан аккумуляторларига асос бўлади. Бундай қурилмалар ҳам доимий деформациялар, ҳам совуқ иқлим шароитида барқарор ишлаш имкониятига эга бўлади.

ТехнологияАккумуляторГидрогельИнновацияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:54Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус