Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетди
Россиянинг кенг полосали интернет тармоғини таъминлашга мўлжалланган «Рассвет» туркумидаги 16 та сунъий йўлдошдан бири учирилганидан сўнг уч ой ўтмасдан ўз миссиясини якунлади. Маълумотларга кўра, Обжект 4 белгиси остидаги аппарат атмосферанинг зич қатламларига кириб, 6-июн куни ёниб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу сунъий йўлдош 23-март куни Плесецк космодромидан бошқа аппаратлар билан бирга 288–324 км баландликдаги бошланғич орбитага чиқарилган эди. Бироқ, Обжект 4 гуруҳдаги орбитани кўтариш бўйича бирорта ҳам манёврни амалга оширмаган ягона аппарат бўлиб чиқди. Мутахассисларнинг кузатишича, қурилма атмосфера тормозланиши сабабли баландликни йўқотиб борган ва тузатишлар киритилмагани боис унинг қулаши муқаррар бўлган.
Ҳозирча ҳодисанинг расмий сабаблари очиқланмаган. Энг эҳтимолий версиялар сифатида двигател қурилмасидаги носозлик ёки сунъий йўлдош бошқарувининг йўқолиши кўрилмоқда. Гуруҳдаги қолган аппаратлар штат режимида ишлашда давом этмоқда: мустақил мониторинг маълумотларига кўра, олтита сунъий йўлдош режавий кўтарилишни бошлаган, яна саккизтаси жорий парвоз параметрларини сақлаб турибди.
«Рассвет» лойиҳаси «Бюро 1440» компанияси томонидан Россиянинг сунъий йўлдош орқали кенг полосали интернет тизими сифатида яратилмоқда. Аппаратлар 5G НТН алоқа стандарти, янгиланган энергия таъминоти тизими, янги авлод лазерли терминаллар ва плазмали двигателлар билан жиҳозланган. Режага кўра, ушбу тизим асосидаги интернет 2026-йилдан бошлаб поездларда ва чекка ҳудудларда синовдан ўтказила бошлайди.
…