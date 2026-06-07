Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетди

·0·Техно
Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетди

Россиянинг кенг полосали интернет тармоғини таъминлашга мўлжалланган «Рассвет» туркумидаги 16 та сунъий йўлдошдан бири учирилганидан сўнг уч ой ўтмасдан ўз миссиясини якунлади. Маълумотларга кўра, Обжект 4 белгиси остидаги аппарат атмосферанинг зич қатламларига кириб, 6-июн куни ёниб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу сунъий йўлдош 23-март куни Плесецк космодромидан бошқа аппаратлар билан бирга 288–324 км баландликдаги бошланғич орбитага чиқарилган эди. Бироқ, Обжект 4 гуруҳдаги орбитани кўтариш бўйича бирорта ҳам манёврни амалга оширмаган ягона аппарат бўлиб чиқди. Мутахассисларнинг кузатишича, қурилма атмосфера тормозланиши сабабли баландликни йўқотиб борган ва тузатишлар киритилмагани боис унинг қулаши муқаррар бўлган.

Ҳозирча ҳодисанинг расмий сабаблари очиқланмаган. Энг эҳтимолий версиялар сифатида двигател қурилмасидаги носозлик ёки сунъий йўлдош бошқарувининг йўқолиши кўрилмоқда. Гуруҳдаги қолган аппаратлар штат режимида ишлашда давом этмоқда: мустақил мониторинг маълумотларига кўра, олтита сунъий йўлдош режавий кўтарилишни бошлаган, яна саккизтаси жорий парвоз параметрларини сақлаб турибди.

«Рассвет» лойиҳаси «Бюро 1440» компанияси томонидан Россиянинг сунъий йўлдош орқали кенг полосали интернет тизими сифатида яратилмоқда. Аппаратлар 5G НТН алоқа стандарти, янгиланган энергия таъминоти тизими, янги авлод лазерли терминаллар ва плазмали двигателлар билан жиҳозланган. Режага кўра, ушбу тизим асосидаги интернет 2026-йилдан бошлаб поездларда ва чекка ҳудудларда синовдан ўтказила бошлайди.

РассветБюро 1440Сунъий ЙўлдошКосмосРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиЭски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус