Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этди
Ахиом Спасе ва Прада компаниялари АхEМУ (Ахиом Эхтравеҳикулар Мобилитй Унит) ойдаги скафандрининг янги элементи — ЛКВГ (Лиқуид Коолинг анд Вентилатион Гармент) ички совутиш ва вентиляция кийимини намойиш этди. Ушбу қатлам NASAнинг Артемис ИВ миссияси доирасида Ой юзасида ишлайдиган астронавтларнинг танаси билан бевосита алоқада бўлиб, терморегуляция ва вентиляцияни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЛКВГ асоси асосий мушак гуруҳлари бўйлаб ўтказилган найчалар тармоғидан иборат. Астронавт ишлаётган вақтда ушбу найчаларда совитилган сув айланиб, жисмоний зўриқиш пайтида ҳосил бўладиган иссиқликни олиб кетади. Ишлаб чиқувчиларнинг маълумотларига кўра, янги кийим 8 соатгача давом этадиган очиқ космосдаги ишларга мўлжалланган. Ишончлиликни ошириш учун тизимга тўлиқ захира совутиш контури ўрнатилган.
Совутишдан ташқари, ЛКВГ вентиляция функциясини ҳам бажаради. Алоҳида найчалар тизими астронавтнинг юз қисмига тоза кислород етказиб беради ва бир вақтнинг ўзида чиқарилган карбонат ангидрид газини ҳайдайди. Шундан сўнг, газ ҳаётни таъминлаш блокида КО2 дан тозаланади ва кислород яна айланиш тизимига қайтарилади.
Прада лойиҳага нафақат дизайн, балки конструкцияни ишлаб чиқиш, 3D-моделлаштириш ва махсус материалларни танлашда ҳам ҳисса қўшди. Компаниянинг юқори технологияли матолар яратишдаги тажрибаси узоқ муддатли космик миссиялар давомида кўп маротаба фойдаланишга чидамли толаларни танлашга ёрдам берди. АхEМУ скафандри инсонни Ойнинг ўта тажовузкор муҳитидан ҳимоя қилувчи асосий воситага айланади.
…