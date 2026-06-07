Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрди

2026 йилнинг январь—апрель ойларида Ўзбекистонда фаолият юритаётган 34 та банк жами 6,94 триллион сўм соф даромад олди. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 2,64 триллион сўмга юқори бўлган.

Марказий банк маълумотларига кўра, 2024 йилнинг дастлабки тўрт ойида банклар томонидан 3 триллион сўм соф фойда қайд этилган. Шу тариқа, сўнгги икки йил мобайнида январь—апрель ойларидаги соф даромад ҳажми икки баравардан ортиқ ўсган.

Жорий йилнинг 1 май ҳолатига кўра, мамлакат банкларининг умумий активлари 962,8 триллион сўмга етган. Бу кўрсаткич бир йил аввалги даврга нисбатан қарийб 133 триллион сўмга кўпайган.

Таҳлилларда қайд этилишича, банклар активларининг 338,5 триллион сўми ёки 35 фоизи хорижий валюта ҳиссасига тўғри келади. Қиёс учун, 2025 йил май ойи бошида 335,8 триллион сўмлик активлар чет эл валютасида бўлиб, умумий активларнинг 40 фоизини ташкил этган. Натижада, бир йил давомида хорижий валютадаги активлар улуши 5 фоизга камайган.

Шунингдек, активлари 30 триллион сўмдан юқори бўлган банклар сони 12 тани ташкил этмоқда. Активлари 10 триллиондан 30 триллион сўмгача бўлган банклар сони тўққизта экани маълум қилинган. Бундан ташқари, саккизта банкнинг активлари 3 триллиондан 10 триллион сўмгача бўлса, яна бешта банкнинг активлари 3 триллион сўмгача етади.

Мутахассислар фикрича, банк тизимидаги активлар ва соф фойданинг ўсиши соҳанинг барқарор ривожланаётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиБугун, 17:24Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Бугун, 16:23Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди