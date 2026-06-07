Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтарди
Мадриднинг «Реал» клуби президентлиги учун кечган шиддатли ва тарихий сайловлар ўз якунига етди. Мадридликларнинг узоқ йиллик ва афсонавий раҳбари, 79 ёшли таниқли функционер Флорентино Перес навбатдаги бор ушбу юксак лавозимга сайланди. Сайлов натижаларига кўра, Перес иштирокчиларнинг 64,1 фоиз овозини жамлаган ҳолда, ўзининг ёш ва амбицияли рақиби Энрике Рикельмени катта фарқ билан ортда қолдирди. Ушбу ғалаба эвазига у «қироллик клуби»ни 2030 йилга қадар бошқариш ва янги буюк даврни барпо этиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Сайловдаги ғалабадан сўнг, Перес ўзининг энг шов-шувли ваъдасини дарҳол амалга оширди. Клуб тарихидаги энг кучли мураббийлардан бири Жозе Моуриньо расман «Сантьяго Бернабеу»га қайтарилди. Шунингдек, Мадрид суперклуби трансфер бозорини ҳам ларзага солиш арафасида турибди.
«Қаймоқранглилар»нинг янги тактик режалари ва трансфер мақсадлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
«РЕАЛ МАДРИД»НИНГ ЯНГИ ДАВРИ ВА ТРАНСФЕР НИШОНЛАРИ
Клубнинг янги раҳбарияти ва мураббийи
Яқинлашиб келаётган ҳимоя чизиғи трансферлари
Ҳужум чизиғи учун режалаштирилган бомба трансфер
Президент: Флорентино Перес
(2030 йилгача сайланди)
Бош мураббий: Жозе Моуриньо
(Резюмесида «Реал» билан рекордлар бор)
Ибраима Конате — марказий ҳимояни мустаҳкамлаш учун асосий номзод.
Дензел Дюмфрис — ўнг қанот ҳимоясини мутлақо янги даражага олиб чиқувчи куч.
Майкл Олисе
«Реал» ушбу сеҳрли вингер учун яқин кунларда космик 150 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилишга тайёрланмоқда.
Ҳар икки ҳимоячи трансфери айни дамда якуний паллада турибди ва яқин соатларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Флорентино Перес — «Қироллик клуби»нинг асл меъмори
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Флорентино Перес шу кунгача «Реал Мадрид» президенти сифатида жами 22,5 йил давомида фаолият юритиб, дунё футболида тенгсиз империя яратди. Унинг донишмандларча раҳбарлиги остида мадридликлар нақд 37 та йирик совринга эга чиқишган. Энг диққатга сазовор томони, ушбу совринларнинг 7 таси Европа футболининг тожи ҳисобланмиш Энг нуфузли мусобақа — ЕЧЛ (УЕФА Чемпионлар лигаси) бош кубогидир.
Замин шарҳи: Флорентино Переснинг яна ғалаба қозониши — бу Мадридда барқарорлик ва буюклик давом этишидан далолатдир. Аммо энг катта сенсация, шубҳасиз, «Special One» — Жозе Моуриньонинг қайтиши бўлди. Португалиялик мутахассиснинг характери ва Переснинг молиявий қудрати бирлашганда қандай куч пайдо бўлишини футбол олами жуда яхши билади. Конате ва Дюмфрис каби тошдек маҳкам ҳимоячилар ҳамда Олиседек вингернинг 150 миллион еврога сотиб олиниши «Реал»ни янги мавсумда яна тўхтатиб бўлмас кучга айлантириши шубҳасиз. Перес ўз сўзининг устидан чиқди, энди навбат майдондаги жангларга! Мухлисларни даҳшатли мавсум кутмоқда.
Мадриднинг «Реал» клубидаги инқилобий ўзгаришлар, Жозе Моуриньонинг илк интервьюлари ва Майкл Олисе трансферининг энг сўнгги тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…