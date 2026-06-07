Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтарди

·1.3K·Спорт
Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтарди

Мадриднинг «Реал» клуби президентлиги учун кечган шиддатли ва тарихий сайловлар ўз якунига етди. Мадридликларнинг узоқ йиллик ва афсонавий раҳбари, 79 ёшли таниқли функционер Флорентино Перес навбатдаги бор ушбу юксак лавозимга сайланди. Сайлов натижаларига кўра, Перес иштирокчиларнинг 64,1 фоиз овозини жамлаган ҳолда, ўзининг ёш ва амбицияли рақиби Энрике Рикельмени катта фарқ билан ортда қолдирди. Ушбу ғалаба эвазига у «қироллик клуби»ни 2030 йилга қадар бошқариш ва янги буюк даврни барпо этиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Сайловдаги ғалабадан сўнг, Перес ўзининг энг шов-шувли ваъдасини дарҳол амалга оширди. Клуб тарихидаги энг кучли мураббийлардан бири Жозе Моуриньо расман «Сантьяго Бернабеу»га қайтарилди. Шунингдек, Мадрид суперклуби трансфер бозорини ҳам ларзага солиш арафасида турибди.

«Қаймоқранглилар»нинг янги тактик режалари ва трансфер мақсадлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

«РЕАЛ МАДРИД»НИНГ ЯНГИ ДАВРИ ВА ТРАНСФЕР НИШОНЛАРИ

Клубнинг янги раҳбарияти ва мураббийи

Яқинлашиб келаётган ҳимоя чизиғи трансферлари

Ҳужум чизиғи учун режалаштирилган бомба трансфер

Президент: Флорентино Перес


(2030 йилгача сайланди)



Бош мураббий: Жозе Моуриньо


(Резюмесида «Реал» билан рекордлар бор)

Ибраима Конате — марказий ҳимояни мустаҳкамлаш учун асосий номзод.



Дензел Дюмфрис — ўнг қанот ҳимоясини мутлақо янги даражага олиб чиқувчи куч.

Майкл Олисе



«Реал» ушбу сеҳрли вингер учун яқин кунларда космик 150 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилишга тайёрланмоқда.

Ҳар икки ҳимоячи трансфери айни дамда якуний паллада турибди ва яқин соатларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Флорентино Перес — «Қироллик клуби»нинг асл меъмори

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Флорентино Перес шу кунгача «Реал Мадрид» президенти сифатида жами 22,5 йил давомида фаолият юритиб, дунё футболида тенгсиз империя яратди. Унинг донишмандларча раҳбарлиги остида мадридликлар нақд 37 та йирик совринга эга чиқишган. Энг диққатга сазовор томони, ушбу совринларнинг 7 таси Европа футболининг тожи ҳисобланмиш Энг нуфузли мусобақа — ЕЧЛ (УЕФА Чемпионлар лигаси) бош кубогидир.

Замин шарҳи: Флорентино Переснинг яна ғалаба қозониши — бу Мадридда барқарорлик ва буюклик давом этишидан далолатдир. Аммо энг катта сенсация, шубҳасиз, «Special One» — Жозе Моуриньонинг қайтиши бўлди. Португалиялик мутахассиснинг характери ва Переснинг молиявий қудрати бирлашганда қандай куч пайдо бўлишини футбол олами жуда яхши билади. Конате ва Дюмфрис каби тошдек маҳкам ҳимоячилар ҳамда Олиседек вингернинг 150 миллион еврога сотиб олиниши «Реал»ни янги мавсумда яна тўхтатиб бўлмас кучга айлантириши шубҳасиз. Перес ўз сўзининг устидан чиқди, энди навбат майдондаги жангларга! Мухлисларни даҳшатли мавсум кутмоқда.

Мадриднинг «Реал» клубидаги инқилобий ўзгаришлар, Жозе Моуриньонинг илк интервьюлари ва Майкл Олисе трансферининг энг сўнгги тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Флорентино ПересРеал МадридЖозе МоуриньоМадридСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Кеча, 18:29Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиЛамин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиКеча, 18:17Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Кеча, 18:11Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиКеча, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)