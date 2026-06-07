OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқда

·31·Техно
OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқда

OpenAI яқин ҳафталарда ChatGPT'нинг янгиланган версиясини тақдим этишни режалаштирмоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, ушбу янгиланиш дастурлаш воситалари ва сунъий интеллект агентларини ўз ичига олган ҳақиқий “супер илова”га айланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг асосий мақсади Anthropic каби рақобатчилар билан курашда устунликка эришиш, айниқса, бизнес мижозлар сегментида ўз ўрнини мустаҳкамлашдир. Шунингдек, OpenAI IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) олдидан даромадлилик даражасини оширишни кўзламоқда. Бу бепул фойдаланувчиларни пуллик маҳсулотларга, хусусан, Кодех дастурлаш воситасига йўналтиришни англатади.

OpenAI'нинг юқори лавозимли ходимларидан бири вазиятни изоҳлар экан, “Чат ўлди” дея таъкидлаган. Компаниянинг асосий маҳсулот ва платформалар бўлими раҳбари Тибаулт Соттиаухнинг сўзларига кўра, жамоа фойдаланувчининг шахсий ва иш ҳаётидаги барча масалаларда ёрдам бера оладиган шахсий агент устида ишламоқда.

OpenAI'нинг “супер илова” яратиш амбициялари ҳақида ўтган йилдан бери хабарлар тарқалмоқда. Март ойида Те Валл Стреэт Жоурнал ушбу режалар компания стратегиясида катта бурилиш эканини ёзган эди. Эндиликда OpenAI раҳбарияти Sora видео генератори каби “иккинчи даражали лойиҳалардан” воз кечиб, бор эътиборни асосий экотизимга қаратмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий IntelлектТехнологияСупер Апп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиЭски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус