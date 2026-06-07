Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда берди

·0·Спорт
Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда берди

Испания миллий терма жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямал Жаҳон чемпионати-2026 олдидан мухлислар эътиборини тортган қизиқ ваъдаси билан чиқди. “Қизил фурия”нинг иқтидорли вингери агар Испания мундиалда ғалаба қозонса, ўз имиджида кутилмаган ўзгариш қилишини маълум қилди.

Ямалнинг айтишича, Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати бош совринини қўлга киритган тақдирда, у уч ҳафта давомида соқол ва мўйлов ўстиради. Бу гап бир қарашда ҳазиломуз туюлиши мумкин, аммо катта турнирлар олдидан бундай ваъдалар мухлислар орасида алоҳида қизиқиш уйғотади.

“Агар биз Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонсак, уч ҳафта давомида соқол ва мўйлов ўстиришга ваъда бераман”, — деди Ламин Ямал.

Бу ҳақда машҳур инсайдер Фабрицио Романо хабар берди. Унинг маълумотидан сўнг Ямалнинг ваъдаси ижтимоий тармоқларда ҳам тез муҳокамага айланиши табиий. Чунки Ламин Ямал ҳозирги кунда Испания футболининг энг ёрқин ёш юлдузларидан бири ҳисобланади ва унинг ҳар бир гапи мухлислар эътиборидан четда қолмайди.

Ёш бўлишига қарамай, Ямал аллақачон катта футболда ўз номини танитиб улгурди. Унинг тезлиги, техник маҳорати, рақибни алдаб ўтиш қобилияти ва майдондаги дадиллиги Испания терма жамоаси ҳужумига янги нафас бағишламоқда. Шу сабабли Жаҳон чемпионатида ҳам ундан катта натижалар кутилади.

Испания миллий жамоаси мундиалга катта мақсадлар билан йўл олмоқда. “Қизил фурия” ҳар доим дунё футболида ўз услуби, тўп назорати, техник савияси ва иқтидорли футболчилари билан ажралиб туради. Бу сафар ҳам жамоа таркибида тажриба ва ёшлик уйғунлиги бор.

Жаҳон чемпионати 11 июнь куни старт олади. Испания гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Уругвай ва Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Қоғозда Испания гуруҳ фаворитларидан бири сифатида кўринса-да, мундиалда ҳар бир ўйин алоҳида синов ҳисобланади.

Кабо-Верде терма жамоаси катта саҳнада ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади. Саудия Арабистони ҳам тартибли ўйини ва кутилмаган натижаларга қодирлиги билан хавфли рақиб саналади. Уругвай эса жисмоний куч, характер ва катта турнирлардаги тажрибаси билан ҳар қандай жамоага муаммо туғдира олади.

Шунинг учун Испания учун гуруҳ босқичидан бошлаб максимал концентрация талаб этилади. Ламин Ямал каби футболчилар эса бундай ўйинларда фарқ ярата оладиган ижрочилардан ҳисобланади. Унинг креативлиги ва тезкор қарорлари рақиб ҳимояси учун жиддий бош оғриқ бўлиши мумкин.

Ямалнинг соқол ва мўйлов ҳақидаги ваъдаси эса жамоа ичидаги ишонч ва яхши кайфиятдан дарак беради. Албатта, чемпионликкача йўл жуда узоқ. Аммо бундай енгил ҳазил ва ғайриоддий ваъдалар футболчиларнинг катта босим остида ҳам эркин фикрлай олишини кўрсатади.

Испания мухлислари эса энди нафақат жамоанинг ғалабасини, балки Ямалнинг ваъдаси амалга ошишини ҳам қизиқиш билан кузатиши мумкин. Агар “Қизил фурия” ҳақиқатан ҳам мундиал совринини қўлга киритса, ёш юлдузнинг янги образи футбол оламида алоҳида мем ва муҳокама мавзусига айланиши аниқ.

Футболда бундай кичик деталлар ҳам катта турнир кайфиятини оширади. Жаҳон чемпионати фақат голлар, тактика ва натижалар эмас, балки футболчиларнинг шахсий ҳикоялари, ваъдлари ва мухлислар билан боғлиқ қизиқ лаҳзалар билан ҳам эсда қолади.

Ламин Ямал ҳозирча катта ваъда берди. Энди эса иш майдонда қолди. Агар Испания чемпион бўлса, футбол мухлислари нафақат кубокни, балки Ямалнинг уч ҳафталик соқол ва мўйловини ҳам кутишади. Бундай мотивация билан “Қизил фурия”нинг йўли янада қизиқроқ кўринади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бугун, 18:11Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)