Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда берди
Испания миллий терма жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямал Жаҳон чемпионати-2026 олдидан мухлислар эътиборини тортган қизиқ ваъдаси билан чиқди. “Қизил фурия”нинг иқтидорли вингери агар Испания мундиалда ғалаба қозонса, ўз имиджида кутилмаган ўзгариш қилишини маълум қилди.
Ямалнинг айтишича, Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати бош совринини қўлга киритган тақдирда, у уч ҳафта давомида соқол ва мўйлов ўстиради. Бу гап бир қарашда ҳазиломуз туюлиши мумкин, аммо катта турнирлар олдидан бундай ваъдалар мухлислар орасида алоҳида қизиқиш уйғотади.
“Агар биз Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонсак, уч ҳафта давомида соқол ва мўйлов ўстиришга ваъда бераман”, — деди Ламин Ямал.
Бу ҳақда машҳур инсайдер Фабрицио Романо хабар берди. Унинг маълумотидан сўнг Ямалнинг ваъдаси ижтимоий тармоқларда ҳам тез муҳокамага айланиши табиий. Чунки Ламин Ямал ҳозирги кунда Испания футболининг энг ёрқин ёш юлдузларидан бири ҳисобланади ва унинг ҳар бир гапи мухлислар эътиборидан четда қолмайди.
Ёш бўлишига қарамай, Ямал аллақачон катта футболда ўз номини танитиб улгурди. Унинг тезлиги, техник маҳорати, рақибни алдаб ўтиш қобилияти ва майдондаги дадиллиги Испания терма жамоаси ҳужумига янги нафас бағишламоқда. Шу сабабли Жаҳон чемпионатида ҳам ундан катта натижалар кутилади.
Испания миллий жамоаси мундиалга катта мақсадлар билан йўл олмоқда. “Қизил фурия” ҳар доим дунё футболида ўз услуби, тўп назорати, техник савияси ва иқтидорли футболчилари билан ажралиб туради. Бу сафар ҳам жамоа таркибида тажриба ва ёшлик уйғунлиги бор.
Жаҳон чемпионати 11 июнь куни старт олади. Испания гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Уругвай ва Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Қоғозда Испания гуруҳ фаворитларидан бири сифатида кўринса-да, мундиалда ҳар бир ўйин алоҳида синов ҳисобланади.
Кабо-Верде терма жамоаси катта саҳнада ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади. Саудия Арабистони ҳам тартибли ўйини ва кутилмаган натижаларга қодирлиги билан хавфли рақиб саналади. Уругвай эса жисмоний куч, характер ва катта турнирлардаги тажрибаси билан ҳар қандай жамоага муаммо туғдира олади.
Шунинг учун Испания учун гуруҳ босқичидан бошлаб максимал концентрация талаб этилади. Ламин Ямал каби футболчилар эса бундай ўйинларда фарқ ярата оладиган ижрочилардан ҳисобланади. Унинг креативлиги ва тезкор қарорлари рақиб ҳимояси учун жиддий бош оғриқ бўлиши мумкин.
Ямалнинг соқол ва мўйлов ҳақидаги ваъдаси эса жамоа ичидаги ишонч ва яхши кайфиятдан дарак беради. Албатта, чемпионликкача йўл жуда узоқ. Аммо бундай енгил ҳазил ва ғайриоддий ваъдалар футболчиларнинг катта босим остида ҳам эркин фикрлай олишини кўрсатади.
Испания мухлислари эса энди нафақат жамоанинг ғалабасини, балки Ямалнинг ваъдаси амалга ошишини ҳам қизиқиш билан кузатиши мумкин. Агар “Қизил фурия” ҳақиқатан ҳам мундиал совринини қўлга киритса, ёш юлдузнинг янги образи футбол оламида алоҳида мем ва муҳокама мавзусига айланиши аниқ.
Футболда бундай кичик деталлар ҳам катта турнир кайфиятини оширади. Жаҳон чемпионати фақат голлар, тактика ва натижалар эмас, балки футболчиларнинг шахсий ҳикоялари, ваъдлари ва мухлислар билан боғлиқ қизиқ лаҳзалар билан ҳам эсда қолади.
Ламин Ямал ҳозирча катта ваъда берди. Энди эса иш майдонда қолди. Агар Испания чемпион бўлса, футбол мухлислари нафақат кубокни, балки Ямалнинг уч ҳафталик соқол ва мўйловини ҳам кутишади. Бундай мотивация билан “Қизил фурия”нинг йўли янада қизиқроқ кўринади.
…