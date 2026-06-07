Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)

·50·Маданият
Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)

Ўзбек эстрадасида жўшқин, рақсбоп ва кайфиятни бир зумда кўтарадиган тароналар ҳар доим мухлислар эътиборини тортиб келган. Хонанда Восидбек ижросида тақдим этилган янги “Тиқир-тиқир” клипи ҳам айнан шундай — енгил, завқли ва энергияга тўла мусиқий иш сифатида тингловчиларга ҳавола қилинди.

Янги клип ҳаётнинг ҳар бир лаҳзасини байрамга айлантиришга чорлайдиган руҳда суратга олинган. Қўшиқнинг ритми биринчи сонияларданоқ тингловчини ўзига тортади, кайфиятни кўтаради ва беихтиёр ҳаракатга ундайди. “Тиқир-тиқир” номининг ўзи ҳам таронанинг жонли, ўйноқи ва эсда қоларли характерини ифодалайди.

Восидбек ушбу қўшиқда мухлисларга оғир фалсафа ёки мураккаб маъно эмас, балки оддий қувонч, ижобий кайфият ва рақсбоп муҳит тақдим этган. Бундай тароналар айниқса тўйлар, байрамлар, дўстлар давраси ва яхши кайфият керак бўлган лаҳзалар учун мос тушади.

Қўшиқнинг жўшқин оҳанглари ва такрорланмас энергияси уни тинглаган инсонни дарҳол руҳлантиради. Ҳар бир нотада ҳаётдан завқ олиш, табассум қилиш ва кундалик ташвишларни бир четга суриб туриш кайфияти сезилади. Бу эса “Тиқир-тиқир”ни оддий қўшиқдан кўра кўпроқ — ижобий эмоция улашадиган мусиқий кайфиятга айлантиради.

Клипда ҳам ана шу ритм ва энергияни визуал тарзда етказишга ҳаракат қилинган. Рақсбоп саҳналар, жонли ҳаракатлар ва қўшиққа мос енгил муҳит томошабинни зериктирмайди. Бундай клиплар кўпинча тез эсда қолади, ижтимоий тармоқларда тарқалади ва мухлислар орасида қисқа вақтда оммалашиш имкониятига эга бўлади.

Восидбек ижросидаги “Тиқир-тиқир” қўшиғи ўзининг содда, аммо юқумли кайфияти билан ажралиб туради. Бугунги тезкор ҳаётда инсонга баъзан айнан шундай енгил, рақсга чорлайдиган ва яхши энергия берадиган тароналар керак бўлади. Чунки мусиқа фақат эшитиш учун эмас, баъзан руҳни енгиллатиш учун ҳам яратилади.

Ушбу клип Восидбек ижодида навбатдаги жонли ва оммабоп иш сифатида баҳоланиши мумкин. Қўшиқнинг ритми, кайфияти ва клипдаги ҳаракатчанлик уни кенг аудиторияга яқинлаштиради. Айниқса, рақсбоп мусиқаларни яхши кўрадиган тингловчилар учун “Тиқир-тиқир” тезда плейлистдан жой олиши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса қилиб айтганда, Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир” клипи мухлисларга яхши кайфият, жўшқин энергия ва байрамона руҳ тақдим этади. Бу қўшиқ ҳаётни бироз енгилроқ қабул қилишга, кулиб юришга ва ҳар бир лаҳзадан завқ олишга чорлайди. Қисқаси, кайфият тушса — “Тиқир-тиқир”ни қўйинг, қолганини ритмнинг ўзи ҳал қилади.

ВосидбекТиқир-тиқирЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиТўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиКеча, 18:12Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Кеча, 17:43Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Кеча, 15:27«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)Кеча, 15:10Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Кеча, 13:02Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиШаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиКеча, 07:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)