Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)
Ўзбек эстрадасида жўшқин, рақсбоп ва кайфиятни бир зумда кўтарадиган тароналар ҳар доим мухлислар эътиборини тортиб келган. Хонанда Восидбек ижросида тақдим этилган янги “Тиқир-тиқир” клипи ҳам айнан шундай — енгил, завқли ва энергияга тўла мусиқий иш сифатида тингловчиларга ҳавола қилинди.
Янги клип ҳаётнинг ҳар бир лаҳзасини байрамга айлантиришга чорлайдиган руҳда суратга олинган. Қўшиқнинг ритми биринчи сонияларданоқ тингловчини ўзига тортади, кайфиятни кўтаради ва беихтиёр ҳаракатга ундайди. “Тиқир-тиқир” номининг ўзи ҳам таронанинг жонли, ўйноқи ва эсда қоларли характерини ифодалайди.
Восидбек ушбу қўшиқда мухлисларга оғир фалсафа ёки мураккаб маъно эмас, балки оддий қувонч, ижобий кайфият ва рақсбоп муҳит тақдим этган. Бундай тароналар айниқса тўйлар, байрамлар, дўстлар давраси ва яхши кайфият керак бўлган лаҳзалар учун мос тушади.
Қўшиқнинг жўшқин оҳанглари ва такрорланмас энергияси уни тинглаган инсонни дарҳол руҳлантиради. Ҳар бир нотада ҳаётдан завқ олиш, табассум қилиш ва кундалик ташвишларни бир четга суриб туриш кайфияти сезилади. Бу эса “Тиқир-тиқир”ни оддий қўшиқдан кўра кўпроқ — ижобий эмоция улашадиган мусиқий кайфиятга айлантиради.
Клипда ҳам ана шу ритм ва энергияни визуал тарзда етказишга ҳаракат қилинган. Рақсбоп саҳналар, жонли ҳаракатлар ва қўшиққа мос енгил муҳит томошабинни зериктирмайди. Бундай клиплар кўпинча тез эсда қолади, ижтимоий тармоқларда тарқалади ва мухлислар орасида қисқа вақтда оммалашиш имкониятига эга бўлади.
Восидбек ижросидаги “Тиқир-тиқир” қўшиғи ўзининг содда, аммо юқумли кайфияти билан ажралиб туради. Бугунги тезкор ҳаётда инсонга баъзан айнан шундай енгил, рақсга чорлайдиган ва яхши энергия берадиган тароналар керак бўлади. Чунки мусиқа фақат эшитиш учун эмас, баъзан руҳни енгиллатиш учун ҳам яратилади.
Ушбу клип Восидбек ижодида навбатдаги жонли ва оммабоп иш сифатида баҳоланиши мумкин. Қўшиқнинг ритми, кайфияти ва клипдаги ҳаракатчанлик уни кенг аудиторияга яқинлаштиради. Айниқса, рақсбоп мусиқаларни яхши кўрадиган тингловчилар учун “Тиқир-тиқир” тезда плейлистдан жой олиши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса қилиб айтганда, Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир” клипи мухлисларга яхши кайфият, жўшқин энергия ва байрамона руҳ тақдим этади. Бу қўшиқ ҳаётни бироз енгилроқ қабул қилишга, кулиб юришга ва ҳар бир лаҳзадан завқ олишга чорлайди. Қисқаси, кайфият тушса — “Тиқир-тиқир”ни қўйинг, қолганини ритмнинг ўзи ҳал қилади.
…