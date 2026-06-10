Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этди
Snapchat ижтимоий тармоғи вояга етмаган фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида янги контент назорати чекловларини эълон қилди. Эндиликда 13 ёшдан 15 ёшгача бўлган фойдаланувчилар Spotlight постларини фақат ўзлари кузатадиган ва ўзаро дўст бўлган шахслар билан бўлиша оладилар. Компания вакилларининг сўзларига кўра, 16 ёшгача бўлган ёшлар учун Сториес ва Spotlight постларини кўрсатадиган алоҳида профил яратилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги қоидаларга кўра, ушбу ёш тоифасидаги фойдаланувчиларнинг контентида лайклар сони каби метрикалар кўрсатилмайди. Бу чора ёшлар ўртасида юқори кўрсаткичларга эришиш учун юзага келадиган ижтимоий босимни камайтиришга қаратилган. Шу вақтга қадар Snapchat ушбу гуруҳга Spotlight постларини ҳамма билан улашишга рухсат берган эди, бироқ хавфсизлик учун уларнинг профиллари яширин қоларди.
16 ёшдан 18 ёшгача бўлган фойдаланувчилар ҳали ҳам Spotlight постларини оммавий улашишлари мумкин, бироқ уларнинг контенти фақат дўстлар, кузатувчилар ва умумий танишлари бор фойдаланувчилар билан чекланади. Шунингдек, ота-оналар Фамилй Сентер функцияси орқали фарзандларининг Сториес ва Spotlight бўлимларида қанча вақт сарфлаётганини кузатиб бориш имкониятига эга бўладилар.
Snapchat ҳозирда нотаниш шахсларнинг ўсмирларга дўстлик сўрови ёки хабар юборишини блоклаб қўйган. Агар ўсмир нотаниш киши билан чат бошласа, илова огоҳлантириш хабарини чиқаради. Instagram каби бошқа платформалар ҳам сўнгги йилларда ўсмирлар учун ихтисослаштирилган аккаунтларни жорий этиш орқали чекловларни кучайтирмоқда.
Снап компанияси ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича бир нечта суд жараёнларига дуч келган бўлса-да, унинг раҳбари Эван Спиегель платформанинг ижобий таъсирини таъкидламоқда. Унинг сўзларига кўра, Snapchat фойдаланувчиларни яқин дўстлари билан боғлайди ва уни TikTok ёки Instagram каби платформалар билан бир қаторда кўрмаслик керак.
…