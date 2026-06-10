VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқарди
Май ойи охири ва июн ойи бошида Россиянинг йирик хостинг-провайдерлари мижозлари ўз ресурсларига киришда муаммолар юзага келаётгани ҳақида хабар бера бошладилар. Селектел, Бегет ва Тимевеб каби компаниялар фойдаланувчилар оқими камайгани ва сайтлар очилишида вақти-вақти билан узилишлар кузатилаётганини тасдиқлашди. Мутахассисларнинг фикрича, бунга интернет-трафикни фильтрлаш учун қўлланиладиган таҳдидларга қарши курашиш техник воситалари (ТСПУ) созламаларининг ўзгартирилиши сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари VPN хизматлари асосан ИП-манзиллар ва протоколлар бўйича блокланган бўлса, замонавий технологиялар ўз трафигини оддий интернет-трафик сифатида ниқоблашни ўрганди. Натижада, назорат органлари эътиборини VPN серверлари тез-тез жойлаштириладиган булутли инфратузилмаларга қаратди. Июн ойидан бошлаб ТСПУ ускуналари ҳимояланган ТЛС-уланишларни янада фаол таҳлил қила бошлади, бу эса қонуний сервислар ишида ҳам хатоликларга олиб келди.
ГлобалНет тармоқ муҳандиси Михаил Коткиннинг сўзларига кўра, май ва июн ойларида булутли сегмент мижозларининг трафиги тахминан 10 фоизга камайган. Энг катта хавф остида доимий ҳимояланган уланишга эга мобил иловалар, булутли платформалар, реал вақт режимида маълумот алмашиш сервислари ва контентни тезкор етказиб бериш (КДН) ечимлари қолмоқда.
Экспертлар юзага келган вазиятни фильтрлаш механизмларини созлаш жараёнининг натижаси деб ҳисобламоқда. Хатоликларни камайтириш учун ускуналарни қўшимча созлаш талаб этилади, шу сабабли қисқа муддатли узилишлар келгусида ҳам давом этиши мумкин. Шу билан бирга, айрим телеком мутахассислари муаммо кўлами бўрттирилган бўлиши мумкинлигини ва баъзи носозликлар бошқа техник сабаблар билан боғлиқлигини таъкидламоқда.
…