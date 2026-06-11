Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урди

·20·Техно
Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урди

Андрев Янғнинг 2020-йилги президентлик кампанияси автоматлаштириш ва AI меҳнат бозорини издан чиқариши ҳамда бойликни саноқли кишилар қўлида тўплаши ҳақидаги огоҳлантиришга асосланган эди. Ўша пайтда Универсал базавий даромад каби ғоялар чекка бир қарашдек туюлган бўлса, бугунги кунда Дарио Амодеи, Sam Altman ва Берние Сандерс каби шахслар айнан шу фикрларни турли шаклларда такрорламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Табиатан тадбиркор бўлган Янг маблағларни халқнинг қўлига қайтаришнинг янги усулини топди — бу сафар телефон тўловлари орқали. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида у ўзининг Нобле Мобиле деб номланган янги стартапи ҳақида сўзлаб берди. Ушбу лойиҳа фойдаланувчиларга телефондан камроқ фойдаланганликлари учун ҳақ тўлашни кўзда тутади.

Суҳбат давомида Янг "диққат-эътибор иқтисодиёти"га қарши курашиш усуллари ва ҳукумат ҳаракат қилмаётган бир пайтда стартаплар нималарга қодирлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Нобле Мобиле лойиҳаси технологик гигантларнинг фойдаланувчи вақтини ўғирлашига қарши ўзига хос ечим сифатида тақдим этилмоқда.

Эқуитй подкастининг ушбу сонини YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларида тинглаш мумкин. Шунингдек, лойиҳа янгиликларини Х ва Threads ижтимоий тармоқларидаги @ЭқуитйПод саҳифаси орқали кузатиб бориш имконияти мавжуд.

Андрев ЯнгAIНобле МобилеСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганxAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганБугун, 22:56Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиХакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиБугун, 21:55Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиTesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиБугун, 20:21Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус