Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урди
Андрев Янғнинг 2020-йилги президентлик кампанияси автоматлаштириш ва AI меҳнат бозорини издан чиқариши ҳамда бойликни саноқли кишилар қўлида тўплаши ҳақидаги огоҳлантиришга асосланган эди. Ўша пайтда Универсал базавий даромад каби ғоялар чекка бир қарашдек туюлган бўлса, бугунги кунда Дарио Амодеи, Sam Altman ва Берние Сандерс каби шахслар айнан шу фикрларни турли шаклларда такрорламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Табиатан тадбиркор бўлган Янг маблағларни халқнинг қўлига қайтаришнинг янги усулини топди — бу сафар телефон тўловлари орқали. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида у ўзининг Нобле Мобиле деб номланган янги стартапи ҳақида сўзлаб берди. Ушбу лойиҳа фойдаланувчиларга телефондан камроқ фойдаланганликлари учун ҳақ тўлашни кўзда тутади.
Суҳбат давомида Янг "диққат-эътибор иқтисодиёти"га қарши курашиш усуллари ва ҳукумат ҳаракат қилмаётган бир пайтда стартаплар нималарга қодирлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Нобле Мобиле лойиҳаси технологик гигантларнинг фойдаланувчи вақтини ўғирлашига қарши ўзига хос ечим сифатида тақдим этилмоқда.
Эқуитй подкастининг ушбу сонини YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларида тинглаш мумкин. Шунингдек, лойиҳа янгиликларини Х ва Threads ижтимоий тармоқларидаги @ЭқуитйПод саҳифаси орқали кузатиб бориш имконияти мавжуд.
…