Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчи
АҚШ ҳарбийлари учун юқори манёврли космик кемалар яратишни режалаштираётган Қуантум Спасе стартапи 1,2 миллиард долларлик битим доирасида СПАК (махсус мақсадли сотиб олиш компанияси) орқали биржага чиқишини эълон қилди. 2021-йилда космик секторда оммалашган ушбу усул кўплаб инвесторлар учун муваффақиятсиз якунланган бўлса-да, Rocket Lab ва Планет каби лойиҳалар ўзини оқлади. Эндиликда Қуантум Спасе ҳам ушбу йўлдан бориб, SpaceX ва бошқа гигантлар яратган инвестиция тўлқинидан фойдаланмоқчи. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси Кам Гҳаффариан аввалроқ Интуитиве Мачинес лойиҳасини муваффақиятли йўлга қўйган эди. Ҳозирда 6,4 миллиард долларлик қийматга эга бўлган ушбу компания Ойга роботлаштирилган миссияларни юбормоқда. Гҳаффариан янги лойиҳаси орқали АҚШ Космик кучларининг (УС Спасе Форсе) орбиталараро ҳаракатланувчи ва бошқа аппаратлар билан учраша оладиган техникаларга бўлган ортиб бораётган эҳтиёжини қондиришни мақсад қилган.
Қуантум Спасе бошқарувига NASA собиқ администратори Жим Бриденстине тайинланган. Унинг сўзларига кўра, компания асосий эътиборни миллий хавфсизликка қаратади. Ҳозирда стартап олтита давлат дастурида, жумладан, Ойга парвоз қилиш лойиҳасида иштирок этмоқда. Бриденстине ўзининг сиёсий ва соҳавий тажрибасидан фойдаланиб, йирик давлат шартномаларини қўлга киритишни режалаштирмоқда.
Компаниянинг Ranger деб номланган космик кемаси Россия ва Хитойнинг янги авлод аппаратларига рақобатчи сифатида ишлаб чиқилган. Аксарият сунъий йўлдошлардан фарқли ўлароқ, Ranger катта миқдордаги ёқилғи захирасига эга бўлади ва юқори орбиталарда узоқ вақт қолиб, рақиб об' йўлдошларни кузатиш имконини беради. Шунингдек, у коинотда ёқилғи қуйиш имкониятига ҳам эга бўлиши кутилмоқда.
Қуантум Спасе аллақачон 6,2 миллиард долларлик Андромеда шартномасига қўшилиш учун танлаб олинган. Ушбу лойиҳа коинотда разведка ишларини олиб борувчи аппаратларни яратишга қаратилган. Компаниянинг асосий вазифаси 2030-йилдан бошланадиган реал молиялаштирилган миссиялар учун буюртмаларни қўлга киритишдан иборат бўлади.
…