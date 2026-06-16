Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайди

·20·Техно
Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайди

Microsoft корпорацияси ўзининг Теаms платформасига ходимларнинг иш жойида эканлигини масофадан назорат қилиш имконини берувчи янги Воркпласе Чекк-ин функциясини жорий этишга тайёрланмоқда. Ушбу технология ходимнинг офис биносида эканлигини корпоратив Wi-Fi тармоғига уланиш орқали аниқлайди ва бу маълумотни раҳбариятга тақдим этади. Бу янгилик масофавий иш тизимидан анъанавий офис режимига қайтаётган компаниялар учун муҳим назорат воситасига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ушбу функцияни ишга туширишни бир неча бор ортга сурган эди. Дастлабки режаларга кўра, тизим 2025-йил охирида тайёр бўлиши керак эди, бироқ сўнгги янгиланган харитада (роадмап) лойиҳани жорий этиш муддати 2026-йилнинг июн ойига кўчирилди. Компания бу кечикишларни техник такомиллаштириш ва махфийлик масалалари билан изоҳламоқда.

Назорат ва махфийлик мувозанати

Воркпласе Чекк-ин функцияси ходимнинг аниқ географик координаталарини кузатмайди. Бунинг ўрнига у фойдаланувчи қурилмасининг маълум бир офис биносидаги Wi-Fi нуқтасига уланганини қайд этади. Microsoft вакилларининг таъкидлашича, бу хусусият ҳамкасблар билан учрашувларни мувофиқлаштириш ва офисдаги бўш жойларни бошқаришда қулайлик яратади. Бироқ, кўплаб экспертлар буни ходимларнинг шахсий эркинлигига дахл қилиш деб баҳоламоқда.

Муҳим жиҳати шундаки, ушбу функция стандарт ҳолатда ўчиқ бўлади. Уни фақат компания администраторлари ёқиши мумкин. Шунда ҳам якуний фойдаланувчилар ўз жойлашуви ҳақидаги маълумотларни улашишга розилик бериш ёки рад этиш ҳуқуқига эга бўладилар. Бу Microsoft томонидан шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашга уриниш сифатида кўрилмоқда.

Офисга қайтиш тенденцияси

Сўнгги йилларда дунё бўйлаб кўплаб йирик технологик гигантлар ўз ходимларини масофавий ишдан офисга қайтаришга ҳаракат қилмоқда. Ўзбекистондаги IT-компаниялар ва халқаро ташкилотлар филиалларида ҳам гибрид иш тартиби оммалашган бир пайтда, Microsoft Теаms платформасидаги бундай янгилик давоматни текширишнинг автоматлаштирилган усулига айланиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Воркпласе Чекк-ин функцияси менежерлар учун қулай восита бўлса-да, у ходимлар ўртасида норозилик келтириб чиқариши эҳтимоли юқори. Технология ривожланиши билан иш берувчи ва ходим ўртасидаги ишонч масаласи рақамли назорат билан тўқнаш келишда давом этмоқда. Келажакда Теаms ушбу маълумотларни сунъий интеллект билан интеграция қилиб, жамоавий самарадорликни таҳлил қилишда ҳам қўллаши мумкин.

MicrosoftТеаmsWi-FiТехнологияОфис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди