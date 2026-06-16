Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайди
Microsoft корпорацияси ўзининг Теаms платформасига ходимларнинг иш жойида эканлигини масофадан назорат қилиш имконини берувчи янги Воркпласе Чекк-ин функциясини жорий этишга тайёрланмоқда. Ушбу технология ходимнинг офис биносида эканлигини корпоратив Wi-Fi тармоғига уланиш орқали аниқлайди ва бу маълумотни раҳбариятга тақдим этади. Бу янгилик масофавий иш тизимидан анъанавий офис режимига қайтаётган компаниялар учун муҳим назорат воситасига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ушбу функцияни ишга туширишни бир неча бор ортга сурган эди. Дастлабки режаларга кўра, тизим 2025-йил охирида тайёр бўлиши керак эди, бироқ сўнгги янгиланган харитада (роадмап) лойиҳани жорий этиш муддати 2026-йилнинг июн ойига кўчирилди. Компания бу кечикишларни техник такомиллаштириш ва махфийлик масалалари билан изоҳламоқда.
Назорат ва махфийлик мувозанатиВоркпласе Чекк-ин функцияси ходимнинг аниқ географик координаталарини кузатмайди. Бунинг ўрнига у фойдаланувчи қурилмасининг маълум бир офис биносидаги Wi-Fi нуқтасига уланганини қайд этади. Microsoft вакилларининг таъкидлашича, бу хусусият ҳамкасблар билан учрашувларни мувофиқлаштириш ва офисдаги бўш жойларни бошқаришда қулайлик яратади. Бироқ, кўплаб экспертлар буни ходимларнинг шахсий эркинлигига дахл қилиш деб баҳоламоқда.
Муҳим жиҳати шундаки, ушбу функция стандарт ҳолатда ўчиқ бўлади. Уни фақат компания администраторлари ёқиши мумкин. Шунда ҳам якуний фойдаланувчилар ўз жойлашуви ҳақидаги маълумотларни улашишга розилик бериш ёки рад этиш ҳуқуқига эга бўладилар. Бу Microsoft томонидан шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашга уриниш сифатида кўрилмоқда.
Офисга қайтиш тенденциясиСўнгги йилларда дунё бўйлаб кўплаб йирик технологик гигантлар ўз ходимларини масофавий ишдан офисга қайтаришга ҳаракат қилмоқда. Ўзбекистондаги IT-компаниялар ва халқаро ташкилотлар филиалларида ҳам гибрид иш тартиби оммалашган бир пайтда, Microsoft Теаms платформасидаги бундай янгилик давоматни текширишнинг автоматлаштирилган усулига айланиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Воркпласе Чекк-ин функцияси менежерлар учун қулай восита бўлса-да, у ходимлар ўртасида норозилик келтириб чиқариши эҳтимоли юқори. Технология ривожланиши билан иш берувчи ва ходим ўртасидаги ишонч масаласи рақамли назорат билан тўқнаш келишда давом этмоқда. Келажакда Теаms ушбу маълумотларни сунъий интеллект билан интеграция қилиб, жамоавий самарадорликни таҳлил қилишда ҳам қўллаши мумкин.
…