Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилди

·33·Техно
Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилди

Meta корпорациясига тегишли бўлган Threads ижтимоий тармоғи ўз ривожланишида янги босқичга кўтарилди. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, платформанинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллион нафардан ошди. Ушбу кўрсаткич Threads тармоғининг ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х (собиқ Twitter) платформаси билан жиддий кураш олиб бораётганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муваффақиятли статистика билан бир қаторда, Threads фойдаланувчилар учун бир қатор янги имкониятларни ҳам эълон қилди. Улардан энг асосийси — "Ёур Алго" деб номланган воситадир. Бу функция фойдаланувчиларга ўз тасмаларидаги контентни шахсан назорат қилиш имконини беради. Илгари фойдаланувчилар алгоритмга ўз қизиқишларини билдириш учун очиқ постлар ёзишга мажбур бўлган бўлса, энди буни махфий тарзда амалга ошириш мумкин.

Алгоритмни бошқариш ва жамоалар маркази

"Ёур Алго" функцияси орқали фойдаланувчилар маълум бир мавзудаги постларни кўпроқ ёки камроқ кўришни танлашлари мумкин. Ушбу танлов муддатини бир, уч ёки етти кунга белгилаш имконияти мавжуд. TechCrunch нашрининг ёзишича, бундай функция ҳозирча Х платформасида мавжуд эмас, бу эса Threads тармоғига рақобатда қўшимча устунлик беради. Ҳозирда ушбу янгилик АҚШ, Канада, Буюк Британия, Австралия ва Янги Зеландияда ишга туширилди.

Шунингдек, Threads ўзининг "Коммунитиес" (Жамоалар) бўлимини бета-тестдан чиқариб, барча учун очиқ қилди. Энди фойдаланувчилар ўз қизиқишларига мос жамоаларни махсус "Коммунитиес Ҳуб" орқали осонроқ топишлари мумкин. Ҳар бир жамоа ўзининг алоҳида белгисига (иконка) эга бўлди, бу эса уларни тасмада ажратиб олишни осонлаштиради.

Жонли мулоқот ва реал вақт режими

Threads ижтимоий тармоғи реал вақт режимида мулоқот қилиш имкониятларини ҳам кенгайтирмоқда. Апрел ойида ишга туширилган "Ливе Чатс" (Жонли чатлар) функцияси энди кўпроқ жамоалар учун очиқ бўлади. Июль ойига қадар барча жамоалар ўз чатларини ташкил этиш имконига эга бўлиши кутилмоқда. Бу функция айниқса йирик маданий ва спорт тадбирлари, масалан, футбол бўйича жаҳон чемпионати каби воқеалар пайтида мухлислар учун қулай мулоқот майдонини яратади.

Instagram раҳбари Коннор Ҳаеснинг таъкидлашича, фойдаланувчилар Threads тармоғининг бошқа платформалардан фарқли равишда "шовқинсиз" ва матнга асосланган муҳитини қадрлашади. Янги жорий этилаётган функциялар эса қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Чатларда ҳаммуаллифлик қилиш (ко-ҳостинг) имконияти;
  • Чатдаги иқтибосларни (қуоте моментс) шахсий тасмага улашиш;
  • Жамоаларни қидириш учун янгиланган Дисковерй Ҳуб тизими.
Threads ишга тушган илк даврларда қидирув тизими ва хештеглар каби муҳим функциялар йўқлиги сабабли танқид қилинган эди. Бироқ вақт ўтиши билан платформа нафақат бу бўшлиқларни тўлдирди, балки Х тармоғида мавжуд бўлмаган янги ёндашувларни жорий этмоқда. 500 миллионлик марра Threads учун шунчаки рақам эмас, балки глобал ижтимоий тармоқлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганидан далолатдир.

ThreadsMetaИжтимоий ТармоқТехнологияАлгоритм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди