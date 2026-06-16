Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилди
Meta корпорациясига тегишли бўлган Threads ижтимоий тармоғи ўз ривожланишида янги босқичга кўтарилди. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, платформанинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллион нафардан ошди. Ушбу кўрсаткич Threads тармоғининг ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х (собиқ Twitter) платформаси билан жиддий кураш олиб бораётганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Муваффақиятли статистика билан бир қаторда, Threads фойдаланувчилар учун бир қатор янги имкониятларни ҳам эълон қилди. Улардан энг асосийси — "Ёур Алго" деб номланган воситадир. Бу функция фойдаланувчиларга ўз тасмаларидаги контентни шахсан назорат қилиш имконини беради. Илгари фойдаланувчилар алгоритмга ўз қизиқишларини билдириш учун очиқ постлар ёзишга мажбур бўлган бўлса, энди буни махфий тарзда амалга ошириш мумкин.
Алгоритмни бошқариш ва жамоалар маркази"Ёур Алго" функцияси орқали фойдаланувчилар маълум бир мавзудаги постларни кўпроқ ёки камроқ кўришни танлашлари мумкин. Ушбу танлов муддатини бир, уч ёки етти кунга белгилаш имконияти мавжуд. TechCrunch нашрининг ёзишича, бундай функция ҳозирча Х платформасида мавжуд эмас, бу эса Threads тармоғига рақобатда қўшимча устунлик беради. Ҳозирда ушбу янгилик АҚШ, Канада, Буюк Британия, Австралия ва Янги Зеландияда ишга туширилди.
Шунингдек, Threads ўзининг "Коммунитиес" (Жамоалар) бўлимини бета-тестдан чиқариб, барча учун очиқ қилди. Энди фойдаланувчилар ўз қизиқишларига мос жамоаларни махсус "Коммунитиес Ҳуб" орқали осонроқ топишлари мумкин. Ҳар бир жамоа ўзининг алоҳида белгисига (иконка) эга бўлди, бу эса уларни тасмада ажратиб олишни осонлаштиради.
Жонли мулоқот ва реал вақт режимиThreads ижтимоий тармоғи реал вақт режимида мулоқот қилиш имкониятларини ҳам кенгайтирмоқда. Апрел ойида ишга туширилган "Ливе Чатс" (Жонли чатлар) функцияси энди кўпроқ жамоалар учун очиқ бўлади. Июль ойига қадар барча жамоалар ўз чатларини ташкил этиш имконига эга бўлиши кутилмоқда. Бу функция айниқса йирик маданий ва спорт тадбирлари, масалан, футбол бўйича жаҳон чемпионати каби воқеалар пайтида мухлислар учун қулай мулоқот майдонини яратади.
Instagram раҳбари Коннор Ҳаеснинг таъкидлашича, фойдаланувчилар Threads тармоғининг бошқа платформалардан фарқли равишда "шовқинсиз" ва матнга асосланган муҳитини қадрлашади. Янги жорий этилаётган функциялар эса қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Чатларда ҳаммуаллифлик қилиш (ко-ҳостинг) имконияти;
- Чатдаги иқтибосларни (қуоте моментс) шахсий тасмага улашиш;
- Жамоаларни қидириш учун янгиланган Дисковерй Ҳуб тизими.
…