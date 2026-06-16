Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтди
Пойтахтимиз Тошкент шаҳри яна бир бор йирик халқаро дипломатик учрашувлар ва стратегик мулоқотлар марказига айланди. Муаззам Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Албания Республикаси Президенти Байрам Бегай ўртасида олий даражадаги учрашув бўлиб ўтди. Икки давлат раҳбарлари кенгайтирилган таркибда, расмий делегациялар иштирокида ўзаро манфаатли амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш истиқболларини атрофлича муҳокама қилдилар.
Икки томонлама муносабатларда сифат жиҳатидан янги давр
Музокаралар аввалида юртимиз раҳбари ушбу олий даражадаги учрашув Ўзбекистон ва Албания муносабатлари тарихида мутлақо илк бор ўтказилаётганини, шу сабабли мазкур саммит тарихий аҳамиятга эга эканини алоҳида эътироф этди. Ушбу мулоқот икки томонлама шерикликни сифат жиҳатидан бутунлай янги ва юқори босқичга олиб чиқишига ишонч билдирилди. Сўнгги йилларда давлатлар ўртасида сиёсий мулоқот ва турли даражадаги алоқалар сезиларли даражада фаоллашгани, қолаверса, БМТ ва бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар доирасида Тошкент ва Тирана бир-бирини доимий равишда қўллаб-қувватлаб келаётгани мамнуният билан қайд этилди.
Қуйидаги расмий дипломатик ва стратегик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон ва Албания президентлари учрашувида эришилган асосий келишувлар ва иқтисодий ҳамкорлик йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Музокаралар ўтказилган олий маскан
Учрашувнинг икки давлат тарихидаги мақоми
Ҳамкорлик кун тартибидаги бош иқтисодий соҳалар
Стратегик логистика ва транспорт имконияти
Иқтисодий алоқаларни ривожлантириш механизми
Маданий-гуманитар соҳадаги режалар
Кўксарой қароргоҳи
(Тошкент шаҳри)
Илк бор ўтказилаётган тарихий саммит
Агросаноат, яшил энергетика, геология, IT ва рақамлаштириш, туризм
Албаниянинг Дуррес портидан логистика хаби сифатида фойдаланиш
Ҳукуматлараро комиссия тузиш ва 1-йиғилишни Тошкентда ўтказиш
Маданият кунлари, кино намойишлари, кўргазма ва ижодий сафарлар
Жанубий Европа бозорларига йўл: Дуррес порти ва иқтисодий ислоҳотлар
Саммит давомида асосий эътибор ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини бир неча баробарга кенгайтиришга қаратилди. Томонлар агросаноат мажмуи, экологик тоза "яшил" энергетика, геология, замонавий ахборот технологиялари ва рақамлаштириш, шунингдек, туризм тармоқларида кенг қамровли кооперация дастурини ишлаб чиқишга келишиб олдилар. Энг диққатга сазовор жиҳати, Ўзбекистон маҳсулотларини Жанубий Европа ва Ўрта ер денгизи давлатлари бозорларига қулай шартларда олиб чиқиш мақсадида, Албаниянинг стратегик аҳамиятга эга Дуррес порти имкониятларидан логистика хаби сифатида фойдаланиш масаласи атрофлича ўрганиладиган бўлди.
Дипломатик ва иқтисодий кун тартиби таҳлили:
Президентлар иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг ҳуқуқий пойдеворини янада кенгайтириш зарурлигини қатъий таъкидладилар. Шу мақсадда, иқтисодий ривожланиш режаларини жадал илгари суриш учун янги Ҳукуматлараро комиссия ташкил этилади ва унинг илк тарихий йиғилиши жорий йилнинг ўзида Тошкентда ташкил этилади. Бундан ташқари, халқларимизни янада яқинлаштириш учун маданий соҳада ҳам ҳамкорлик кучайтирилиб, ўзаро Маданият кунлари ва ижодий учрашувлар ўтказилади. Етакчилар глобал ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб муаммолар юзасидан ҳам фикр алмашдилар.
Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги энг сўнгги муҳим янгиликлар, давлатимиз раҳбарининг халқаро майдондаги тарихий та ташрифлари, миллиардлик иқтисодий шартномалар ва дунё оламидаги энг тезкор ва ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…