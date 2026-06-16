Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтди

·17·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтди

Пойтахтимиз Тошкент шаҳри яна бир бор йирик халқаро дипломатик учрашувлар ва стратегик мулоқотлар марказига айланди. Муаззам Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Албания Республикаси Президенти Байрам Бегай ўртасида олий даражадаги учрашув бўлиб ўтди. Икки давлат раҳбарлари кенгайтирилган таркибда, расмий делегациялар иштирокида ўзаро манфаатли амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш истиқболларини атрофлича муҳокама қилдилар.

Икки томонлама муносабатларда сифат жиҳатидан янги давр

Музокаралар аввалида юртимиз раҳбари ушбу олий даражадаги учрашув Ўзбекистон ва Албания муносабатлари тарихида мутлақо илк бор ўтказилаётганини, шу сабабли мазкур саммит тарихий аҳамиятга эга эканини алоҳида эътироф этди. Ушбу мулоқот икки томонлама шерикликни сифат жиҳатидан бутунлай янги ва юқори босқичга олиб чиқишига ишонч билдирилди. Сўнгги йилларда давлатлар ўртасида сиёсий мулоқот ва турли даражадаги алоқалар сезиларли даражада фаоллашгани, қолаверса, БМТ ва бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар доирасида Тошкент ва Тирана бир-бирини доимий равишда қўллаб-қувватлаб келаётгани мамнуният билан қайд этилди.

Қуйидаги расмий дипломатик ва стратегик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон ва Албания президентлари учрашувида эришилган асосий келишувлар ва иқтисодий ҳамкорлик йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Музокаралар ўтказилган олий маскан

Учрашувнинг икки давлат тарихидаги мақоми

Ҳамкорлик кун тартибидаги бош иқтисодий соҳалар

Стратегик логистика ва транспорт имконияти

Иқтисодий алоқаларни ривожлантириш механизми

Маданий-гуманитар соҳадаги режалар

Кўксарой қароргоҳи


(Тошкент шаҳри)

Илк бор ўтказилаётган тарихий саммит

Агросаноат, яшил энергетика, геология, IT ва рақамлаштириш, туризм

Албаниянинг Дуррес портидан логистика хаби сифатида фойдаланиш

Ҳукуматлараро комиссия тузиш ва 1-йиғилишни Тошкентда ўтказиш

Маданият кунлари, кино намойишлари, кўргазма ва ижодий сафарлар

Жанубий Европа бозорларига йўл: Дуррес порти ва иқтисодий ислоҳотлар

Саммит давомида асосий эътибор ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини бир неча баробарга кенгайтиришга қаратилди. Томонлар агросаноат мажмуи, экологик тоза "яшил" энергетика, геология, замонавий ахборот технологиялари ва рақамлаштириш, шунингдек, туризм тармоқларида кенг қамровли кооперация дастурини ишлаб чиқишга келишиб олдилар. Энг диққатга сазовор жиҳати, Ўзбекистон маҳсулотларини Жанубий Европа ва Ўрта ер денгизи давлатлари бозорларига қулай шартларда олиб чиқиш мақсадида, Албаниянинг стратегик аҳамиятга эга Дуррес порти имкониятларидан логистика хаби сифатида фойдаланиш масаласи атрофлича ўрганиладиган бўлди.

Дипломатик ва иқтисодий кун тартиби таҳлили:

Президентлар иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг ҳуқуқий пойдеворини янада кенгайтириш зарурлигини қатъий таъкидладилар. Шу мақсадда, иқтисодий ривожланиш режаларини жадал илгари суриш учун янги Ҳукуматлараро комиссия ташкил этилади ва унинг илк тарихий йиғилиши жорий йилнинг ўзида Тошкентда ташкил этилади. Бундан ташқари, халқларимизни янада яқинлаштириш учун маданий соҳада ҳам ҳамкорлик кучайтирилиб, ўзаро Маданият кунлари ва ижодий учрашувлар ўтказилади. Етакчилар глобал ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб муаммолар юзасидан ҳам фикр алмашдилар.

Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги энг сўнгги муҳим янгиликлар, давлатимиз раҳбарининг халқаро майдондаги тарихий та ташрифлари, миллиардлик иқтисодий шартномалар ва дунё оламидаги энг тезкор ва ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиБугун, 13:17Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Бугун, 13:03Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Бугун, 12:45Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиТошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиБугун, 12:03Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Кеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган