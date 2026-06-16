Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлари
АҚШнинг Астроботик компанияси ўзининг янги Гриффин-1 ойга қўниш модулини деярли тўлиқ йиғиб бўлди ва уни якуний синовлардан ўтказишга тайёрламоқда. Ушбу қурилма яқин кунларда NASAнинг Реактив ҳаракат лабораториясига (ЖПЛ) юборилади ва у ерда вибрация ҳамда термал юкламаларга чидамлилик бўйича текширувдан ўтади. Мазкур миссия компания учун ўта муҳим аҳамиятга эга, чунки у жорий йил бошидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўз обрўсини тиклаш имкониятидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Гриффин-1 модули 650 килограммгача фойдали юкни Ой юзасига етказиб бериш имкониятига эга. Режага мувофиқ, қурилма 2024-йилнинг тўртинчи чорагида SpaceX компаниясининг Falcon Heavy оғир ракетаси ёрдамида коинотга учирилади. Бу Астроботик компаниясининг Ойга юmsҳоқ қўнишни амалга ошириш бўйича иккинчи уриниши бўлади.
Хатолардан чиқарилган хулосалар ва техник янгиланишларЭслатиб ўтамиз, 2024-йил январ ойида Перегрине-1 модули билан боғлиқ миссия муваффақиятсизликка учраган эди. Ўшанда двигател тизимидаги клапан носозлиги сабабли қурилма ўз йўналишини йўқотиб, Ойга қўна олмаган. Гриффин-1 лойиҳасини яратишда муҳандислар ушбу ҳодисани чуқур таҳлил қилиб, ёнилғи тизимини тубдан модернизация қилишди.
Асосий ўзгариш сифатида битта клапан ўрнига иккита мустақил ва турли хилдаги клапанлардан иборат резерв схемаси жорий этилди. Астроботик вакилларининг таъкидлашича, бундай архитектура аввалги муаммонинг такрорланишини бутунлай истисно қилади. Ҳозирда модулга деярли барча илмий ускуналар ўрнатиб бўлинган, фақатгина ФЛИП (ФЛEХ Лунар Инноватион Платформ) лунноходи старт олдидан Канаверал бурнида қўшилади.
Ойнинг жанубий қутбини забт этиш йўлидаФЛИП лунноходи NASAнинг ВИПEР лойиҳаси тўхтатилгандан сўнг атиги 18 ой ичида Астролаб компанияси томонидан ишлаб чиқилди. Ушбу аппарат келажакдаги бошқариладиган ва юк ташувчи роверлар учун технологик синов майдончаси бўлиб хизмат қилади. NASA мутахассислари Гриффин-1 миссиясини Ойнинг жанубий қутбини ўзлаштиришдаги энг муҳим босқичлардан бири деб ҳисобламоқда.
Миссия давомида қўниш технологиялари, алоқа тизимлари, робототехникани масофадан бошқариш ва келажакдаги ой инфратузилмаси элементларининг ўзаро алоқаси амалиётда синалади. Бундан ташқари, яқинда Астроботик компаниясининг Воягер Течнологиес томонидан сотиб олингани лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Янги эгалар ушбу миссияни Ойда инсоннинг доимий бўлишини таъминлаш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрмоқда.
Агар Гриффин-1 миссияси муваффақиятли якунланса, у Ер йўлдоши юзасига юборилган энг йирик тижорий аппаратлардан бирига айланади. Бу нафақат хусусий космонавтика, балки халқаро илмий ҳамжамият учун ҳам улкан қадам бўлиб, келажакда Ойдаги доимий базаларни қуриш учун пойдевор вазифасини ўтайди.
…