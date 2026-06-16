Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлари

·18·Техно
Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлари

АҚШнинг Астроботик компанияси ўзининг янги Гриффин-1 ойга қўниш модулини деярли тўлиқ йиғиб бўлди ва уни якуний синовлардан ўтказишга тайёрламоқда. Ушбу қурилма яқин кунларда NASAнинг Реактив ҳаракат лабораториясига (ЖПЛ) юборилади ва у ерда вибрация ҳамда термал юкламаларга чидамлилик бўйича текширувдан ўтади. Мазкур миссия компания учун ўта муҳим аҳамиятга эга, чунки у жорий йил бошидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўз обрўсини тиклаш имкониятидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Гриффин-1 модули 650 килограммгача фойдали юкни Ой юзасига етказиб бериш имкониятига эга. Режага мувофиқ, қурилма 2024-йилнинг тўртинчи чорагида SpaceX компаниясининг Falcon Heavy оғир ракетаси ёрдамида коинотга учирилади. Бу Астроботик компаниясининг Ойга юmsҳоқ қўнишни амалга ошириш бўйича иккинчи уриниши бўлади.

Хатолардан чиқарилган хулосалар ва техник янгиланишлар

Эслатиб ўтамиз, 2024-йил январ ойида Перегрине-1 модули билан боғлиқ миссия муваффақиятсизликка учраган эди. Ўшанда двигател тизимидаги клапан носозлиги сабабли қурилма ўз йўналишини йўқотиб, Ойга қўна олмаган. Гриффин-1 лойиҳасини яратишда муҳандислар ушбу ҳодисани чуқур таҳлил қилиб, ёнилғи тизимини тубдан модернизация қилишди.

Асосий ўзгариш сифатида битта клапан ўрнига иккита мустақил ва турли хилдаги клапанлардан иборат резерв схемаси жорий этилди. Астроботик вакилларининг таъкидлашича, бундай архитектура аввалги муаммонинг такрорланишини бутунлай истисно қилади. Ҳозирда модулга деярли барча илмий ускуналар ўрнатиб бўлинган, фақатгина ФЛИП (ФЛEХ Лунар Инноватион Платформ) лунноходи старт олдидан Канаверал бурнида қўшилади.

Ойнинг жанубий қутбини забт этиш йўлида

ФЛИП лунноходи NASAнинг ВИПEР лойиҳаси тўхтатилгандан сўнг атиги 18 ой ичида Астролаб компанияси томонидан ишлаб чиқилди. Ушбу аппарат келажакдаги бошқариладиган ва юк ташувчи роверлар учун технологик синов майдончаси бўлиб хизмат қилади. NASA мутахассислари Гриффин-1 миссиясини Ойнинг жанубий қутбини ўзлаштиришдаги энг муҳим босқичлардан бири деб ҳисобламоқда.

Миссия давомида қўниш технологиялари, алоқа тизимлари, робототехникани масофадан бошқариш ва келажакдаги ой инфратузилмаси элементларининг ўзаро алоқаси амалиётда синалади. Бундан ташқари, яқинда Астроботик компаниясининг Воягер Течнологиес томонидан сотиб олингани лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Янги эгалар ушбу миссияни Ойда инсоннинг доимий бўлишини таъминлаш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрмоқда.

Агар Гриффин-1 миссияси муваффақиятли якунланса, у Ер йўлдоши юзасига юборилган энг йирик тижорий аппаратлардан бирига айланади. Бу нафақат хусусий космонавтика, балки халқаро илмий ҳамжамият учун ҳам улкан қадам бўлиб, келажакда Ойдаги доимий базаларни қуриш учун пойдевор вазифасини ўтайди.

АстроботикГриффин-1NASASpaceXОй Миссияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди