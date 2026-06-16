Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)
Пойтахтимизда ўта юқори савияда ташкил этилган, икки давлат муносабатлари тарихидаги илк олий даражадаги саммит нафақат муҳим сиёсий ва иқтисодий келишувлар, балки ўзаро ҳурмат ва самимиятга йўғрилган гўзал анъаналар билан ҳам муҳрланди. Кўксарой қароргоҳида бўлиб ўтган самарали ва тарихий музокаралар якунлангач, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Албания Республикаси Президенти Байрам Бегай Фахрий меҳмонлар хиёбонига ташриф буюрдилар. Икки мамлакат етакчилари бу ерда қон-қариндошлик ва самимий дўстлик рамзи сифатида биргаликда ниҳол экдилар.
Икки халқ ришталарининг яшил тимсоли
Ушбу гўзал ва рамзий маънога эга бўлган маросим Тошкент ва Тирана ўртасидаги алоқалар янги даврга қадам қўйганининг намойиши бўлди. Муаззам хиёбонда қад ростлаган ушбу дарахт ўзбек ва албан халқлари ўртасидаги кўп асрлик дўстлик ришталари, самимий ҳамжиҳатлик ҳамда ўзаро англашув тобора мустаҳкамланиб бораётганининг ёрқин тимсолига айланди.
Шунингдек, мазкур ниҳол Ўзбекистон ва Албания ўртасидаги кўп қиррали, стратегик ҳамкорлик муносабатларини сифат жиҳатидан бутунлай янги, юқори босқичга олиб чиқиш йўлидаги узоқ муддатли ва қатъий интилишларнинг рамзи сифатида баҳоланди.
Қуйидаги расмий дипломатик ва рамзий таҳлил жадвали орқали олий даражадаги ташриф якунида ўтказилган анъанавий тадбир тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Музокаралар якунида ўтказилган маросим
Ниҳол экилган олий даражали маскан
Тадбирда иштирок этган давлат раҳбарлари
Ушбу маросимнинг бош рамзий маъноси ва аҳамияти
Икки томонлама муносабатларда бошланган янги давр
Анъанавий дарахт экиш тадбири
(Олий мартабали меҳмонлар учун)
Фахрий меҳмонлар хиёбони
(Кўксарой қароргоҳи, Тошкент)
• Шавкат Мирзиёев
• Байрам Бегай
Икки мамлакат халқлари ўртасидаги синмас дўстлик ва англашув ришталари
Ўзбекистон – Албания кўп қиррали алоқаларини ривожлантиришдаги янги босқич
Парда ортида: Самимий мулоқотнинг давоми
Дарахт экиш жараёни ўта самимий ва дўстона муҳитда кечди. Икки мамлакат етакчилари ниҳолга сув қуяр эканлар, бугун асоси қўйилган тарихий ҳамкорлик худди шу дарахт сингари илдиз отиб, яқин йилларда ўз мевасини беришини таъкидладилар.
Дипломатик анъаналар ҳақида:
Ўзбекистоннинг дипломатик кун тартибида Фахрий меҳмонлар хиёбонида дарахт экиш энг олий даражадаги ҳурмат ва ишонч белгиси ҳисобланади. Бошланган янги иқтисодий лойиҳалар, Дуррес порти орқали очилаётган янги логистика йўллари ва маданий алоқалар фонида, ушбу яшил ниҳол Тошкент ва Тирана ўртасидаги буюк келажак кўприги бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги энг сўнгги дипломатик ютуқлари, Кўксаройдан эксклюзив репортажлар, давлат раҳбарларининг кулис ортидаги самимий мулоқотлари ва дунё оламига оид энг ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…