Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)

·9·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)

Пойтахтимизда ўта юқори савияда ташкил этилган, икки давлат муносабатлари тарихидаги илк олий даражадаги саммит нафақат муҳим сиёсий ва иқтисодий келишувлар, балки ўзаро ҳурмат ва самимиятга йўғрилган гўзал анъаналар билан ҳам муҳрланди. Кўксарой қароргоҳида бўлиб ўтган самарали ва тарихий музокаралар якунлангач, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Албания Республикаси Президенти Байрам Бегай Фахрий меҳмонлар хиёбонига ташриф буюрдилар. Икки мамлакат етакчилари бу ерда қон-қариндошлик ва самимий дўстлик рамзи сифатида биргаликда ниҳол экдилар.

Икки халқ ришталарининг яшил тимсоли

Ушбу гўзал ва рамзий маънога эга бўлган маросим Тошкент ва Тирана ўртасидаги алоқалар янги даврга қадам қўйганининг намойиши бўлди. Муаззам хиёбонда қад ростлаган ушбу дарахт ўзбек ва албан халқлари ўртасидаги кўп асрлик дўстлик ришталари, самимий ҳамжиҳатлик ҳамда ўзаро англашув тобора мустаҳкамланиб бораётганининг ёрқин тимсолига айланди.

Шунингдек, мазкур ниҳол Ўзбекистон ва Албания ўртасидаги кўп қиррали, стратегик ҳамкорлик муносабатларини сифат жиҳатидан бутунлай янги, юқори босқичга олиб чиқиш йўлидаги узоқ муддатли ва қатъий интилишларнинг рамзи сифатида баҳоланди.

Қуйидаги расмий дипломатик ва рамзий таҳлил жадвали орқали олий даражадаги ташриф якунида ўтказилган анъанавий тадбир тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Музокаралар якунида ўтказилган маросим

Ниҳол экилган олий даражали маскан

Тадбирда иштирок этган давлат раҳбарлари

Ушбу маросимнинг бош рамзий маъноси ва аҳамияти

Икки томонлама муносабатларда бошланган янги давр

Анъанавий дарахт экиш тадбири


(Олий мартабали меҳмонлар учун)

Фахрий меҳмонлар хиёбони


(Кўксарой қароргоҳи, Тошкент)

Шавкат Мирзиёев


Байрам Бегай

Икки мамлакат халқлари ўртасидаги синмас дўстлик ва англашув ришталари

Ўзбекистон – Албания кўп қиррали алоқаларини ривожлантиришдаги янги босқич

Парда ортида: Самимий мулоқотнинг давоми

Дарахт экиш жараёни ўта самимий ва дўстона муҳитда кечди. Икки мамлакат етакчилари ниҳолга сув қуяр эканлар, бугун асоси қўйилган тарихий ҳамкорлик худди шу дарахт сингари илдиз отиб, яқин йилларда ўз мевасини беришини таъкидладилар.

Дипломатик анъаналар ҳақида:

Ўзбекистоннинг дипломатик кун тартибида Фахрий меҳмонлар хиёбонида дарахт экиш энг олий даражадаги ҳурмат ва ишонч белгиси ҳисобланади. Бошланган янги иқтисодий лойиҳалар, Дуррес порти орқали очилаётган янги логистика йўллари ва маданий алоқалар фонида, ушбу яшил ниҳол Тошкент ва Тирана ўртасидаги буюк келажак кўприги бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги энг сўнгги дипломатик ютуқлари, Кўксаройдан эксклюзив репортажлар, давлат раҳбарларининг кулис ортидаги самимий мулоқотлари ва дунё оламига оид энг ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Шавкат МирзиёевБайрам БегайЎзбекистонАлбанияТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиШавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиБугун, 13:33Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиБугун, 13:17Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиБугун, 12:53Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Бугун, 12:45Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиТошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиБугун, 12:03Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган