Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланиш
Xiaomi корпорациясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг энг кутилган смартфонларидан бири — Redmi Турбо 5 моделини Хитой ташқарисидаги бозорларда тақдим этди. Қурилма ўзининг техник хусусиятлари, айниқса, мисли кўрилмаган даражадаги катта сиғимли аккумулятори ва узоқ йиллик дастурий қўллаб-қувватлови билан ўрта нарх сегментидаги рақобатчиларини ортда қолдиришга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, смартфоннинг халқаро талқини (дастлаб Ҳиндистон бозорида) Хитой версиясидан деярли фарқ қилмайди. Қурилманинг асосий устунлиги 7540 мА/соат сиғимли улкан аккумулятордир. Бундай қувват манбаи фойдаланувчиларга бир неча кунлик интенсив фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, у 100 В қувватга эга тезкор зарядлаш ва 27 В қувватли тескари симли зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Экран ва унумдорлик имкониятлариRedmi Турбо 5 модели 6,59 дюймли текис АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К аниқликдаги тасвирни тақдим этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс ни, энг юқори ёрқинлик даражаси эса рекорд даражадаги 3500 нитни ташкил этади. Бу қуёшли об-ҳавода ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди. Қурилма ичида MediaTek Dimensity 8500-Ultra процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди.
Смартфоннинг қизиб кетмаслиги учун майдони 5300 мм2 бўлган 3D Исе Лооп буғланиш камерали совутиш тизими жорий этилган. Бу, айниқса, оғир ўйинлар ва мураккаб график вазифалар билан ишловчи фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир. Камера борасида ҳам Redmi тежамкорлик қилмаган: асосий модул 50 мегапикселли Sony ИМХ882 сенсорига эга, унга 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив ҳамроҳлик қилади. Селфи ишқибозлари учун эса 20 мегапикселли олд камера кўзда тутилган.
Дастурий таъминот ва ҳимоя даражасиЯнги модел Android 16 базасидаги HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Xiaomi компанияси ушбу модел учун узоқ муддатли қўллаб-қувватлашни вада қилмоқда:
- 4 йил давомида операцион тизимнинг йирик янгиланишлари;
- 6 йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишлари.
Шунингдек, Redmi Турбо 5 экстремал шароитларга чидамлилиги билан ажралиб туради. Унинг корпуси IP66, IP68, IP69 ва IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу дегани, смартфон нафақат сувга тушиб кетишдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Ҳозирда 8/256 GB хотирали талқин 380 доллар, 12/256 GB ҳажмли модел эса 410 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу моделнинг кириб келиши яқин ойларда кутилмоқда.
…