Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланиш

·48·Техно
Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланиш

Xiaomi корпорациясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг энг кутилган смартфонларидан бири — Redmi Турбо 5 моделини Хитой ташқарисидаги бозорларда тақдим этди. Қурилма ўзининг техник хусусиятлари, айниқса, мисли кўрилмаган даражадаги катта сиғимли аккумулятори ва узоқ йиллик дастурий қўллаб-қувватлови билан ўрта нарх сегментидаги рақобатчиларини ортда қолдиришга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, смартфоннинг халқаро талқини (дастлаб Ҳиндистон бозорида) Хитой версиясидан деярли фарқ қилмайди. Қурилманинг асосий устунлиги 7540 мА/соат сиғимли улкан аккумулятордир. Бундай қувват манбаи фойдаланувчиларга бир неча кунлик интенсив фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, у 100 В қувватга эга тезкор зарядлаш ва 27 В қувватли тескари симли зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Экран ва унумдорлик имкониятлари

Redmi Турбо 5 модели 6,59 дюймли текис АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К аниқликдаги тасвирни тақдим этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс ни, энг юқори ёрқинлик даражаси эса рекорд даражадаги 3500 нитни ташкил этади. Бу қуёшли об-ҳавода ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди. Қурилма ичида MediaTek Dimensity 8500-Ultra процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди.

Смартфоннинг қизиб кетмаслиги учун майдони 5300 мм2 бўлган 3D Исе Лооп буғланиш камерали совутиш тизими жорий этилган. Бу, айниқса, оғир ўйинлар ва мураккаб график вазифалар билан ишловчи фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир. Камера борасида ҳам Redmi тежамкорлик қилмаган: асосий модул 50 мегапикселли Sony ИМХ882 сенсорига эга, унга 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив ҳамроҳлик қилади. Селфи ишқибозлари учун эса 20 мегапикселли олд камера кўзда тутилган.

Дастурий таъминот ва ҳимоя даражаси

Янги модел Android 16 базасидаги HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Xiaomi компанияси ушбу модел учун узоқ муддатли қўллаб-қувватлашни вада қилмоқда:
  • 4 йил давомида операцион тизимнинг йирик янгиланишлари;
  • 6 йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишлари.

Шунингдек, Redmi Турбо 5 экстремал шароитларга чидамлилиги билан ажралиб туради. Унинг корпуси IP66, IP68, IP69 ва IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу дегани, смартфон нафақат сувга тушиб кетишдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Ҳозирда 8/256 GB хотирали талқин 380 доллар, 12/256 GB ҳажмли модел эса 410 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу моделнинг кириб келиши яқин ойларда кутилмоқда.

XiaomiRedmi Турбо 5СмартфонТехнологияHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди