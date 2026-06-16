Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойиди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
15 июнь куни жаҳон бозорларидаги ўсиш дунёнинг энг бадавлат инсонлари бойлигига катта таъсир кўрсатди. Bloomberg маълумотига кўра, энг бой 500 кишининг умумий активлари бир кунда 336 миллиард долларга ошди.
Бу кўрсаткич кузатувлар тарихидаги энг йирик кунлик ўсиш сифатида баҳоланмоқда. Натижада уларнинг жами бойлиги 13,3 триллион долларга етди.
Илон Маск эса рўйхатда янада илгарилаб, бойлигини 1,27 триллион долларга етказгани айтилмоқда.
Бозорлардаги ижобий кайфиятга АҚШ ва Эрон ўртасида Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув, шунингдек SpaceX акцияларига бўлган юқори талаб сабаб бўлган.
…