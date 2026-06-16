Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойиди

·42·Дунё
Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойиди

15 июнь куни жаҳон бозорларидаги ўсиш дунёнинг энг бадавлат инсонлари бойлигига катта таъсир кўрсатди. Bloomberg маълумотига кўра, энг бой 500 кишининг умумий активлари бир кунда 336 миллиард долларга ошди.

Бу кўрсаткич кузатувлар тарихидаги энг йирик кунлик ўсиш сифатида баҳоланмоқда. Натижада уларнинг жами бойлиги 13,3 триллион долларга етди.

Илон Маск эса рўйхатда янада илгарилаб, бойлигини 1,27 триллион долларга етказгани айтилмоқда.

Бозорлардаги ижобий кайфиятга АҚШ ва Эрон ўртасида Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув, шунингдек SpaceX акцияларига бўлган юқори талаб сабаб бўлган.

БлумбергИлон МаскАҚШЭронSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Путин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиПутин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиБугун, 12:10Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиПойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиБугун, 08:25Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларКаъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларБугун, 08:13Сунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаСунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаБугун, 08:03Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиХитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиБугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди