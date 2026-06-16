Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экран

·0·Техно
Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экран

Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг оммабоп Т сериясини кенгайтириш мақсадида янги Т5 Lite 5G моделини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу қурилма ҳамёнбоп нарх сегментига мансуб бўлса-да, узоқ вақт қувват сақлаш қобилияти ва мустаҳкам ҳимоя тизими билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ХпертПикк нашри томонидан эълон қилинган эксклюзив маълумотларга кўра, янги смартфоннинг асосий устунлиги унинг автоном иш фаолиятида намоён бўлади. Қурилмага 6500 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 44 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич ҳатто кўплаб флагман моделлардан ҳам юқори бўлиб, қурилманинг бир неча кун давомида қувватлантирмасдан ишлашини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлари

Vivo Т5 Lite 5G модели 6,74 дюймли ЛКД-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Hz ни ташкил этиши интерфейснинг равон ишлашига хизмат қилади. Гарчи рухсат даражаси ҲД+ бўлса-да, 1200 нитгача етадиган ёрқинлик туфайли қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконияти мавжуд.

Смартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 6300 процессори ўрнатилган. Ушбу чип кундалик иловалар, мессенжерлар ва ўртача талабга эга ўйинлар учун барқарор унумдорликни кафолатлайди. Хотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб бир нечта кўринишда таклиф этилади:

  • 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира;
  • 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира;
  • 6 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира.
Камера борасида Vivo ортиқча мураккабликларга берилмаган. Қурилманинг орқа панелида 50 мегапикселли асосий модул жойлашган бўлиб, у кундузги ёруғликда сифатли суратлар олиш имконини беради. Олд қисмда эса видеоқўнғироқлар ва селфи учун 8 мегапикселли камера кўзда тутилган.

Ҳимоя ва ташқи кўриниш

Смартфон корпуси ИП65 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Бу ўрта тоифадаги қурилмалар учун муҳим афзаллик ҳисобланади. Қурилманинг қалинлиги 8,39 мм, вазни эса 209 грамм атрофида бўлиб, у Твиlight Шадов ва Осеан Блуе рангларида сотувга чиқиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида Vivo брендининг Т серияси ўзининг ҳамёнбоплиги ва ишончлилиги билан танилган. Т5 Lite 5G моделининг чиқиши, айниқса, узоқ вақт қувват сақлайдиган телефон қидираётган ҳамюртларимиз учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи очиқланмаган, бироқ инсайдерлар унинг нархи рақобатбардош бўлишини таъкидламоқда.

VivoСмартфонТехнологияMediaTekГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиThreads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиБугун, 11:57Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиҲиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиБугун, 11:50SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди