Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экран
Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг оммабоп Т сериясини кенгайтириш мақсадида янги Т5 Lite 5G моделини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу қурилма ҳамёнбоп нарх сегментига мансуб бўлса-да, узоқ вақт қувват сақлаш қобилияти ва мустаҳкам ҳимоя тизими билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ХпертПикк нашри томонидан эълон қилинган эксклюзив маълумотларга кўра, янги смартфоннинг асосий устунлиги унинг автоном иш фаолиятида намоён бўлади. Қурилмага 6500 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 44 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич ҳатто кўплаб флагман моделлардан ҳам юқори бўлиб, қурилманинг бир неча кун давомида қувватлантирмасдан ишлашини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлариVivo Т5 Lite 5G модели 6,74 дюймли ЛКД-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Hz ни ташкил этиши интерфейснинг равон ишлашига хизмат қилади. Гарчи рухсат даражаси ҲД+ бўлса-да, 1200 нитгача етадиган ёрқинлик туфайли қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконияти мавжуд.
Смартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 6300 процессори ўрнатилган. Ушбу чип кундалик иловалар, мессенжерлар ва ўртача талабга эга ўйинлар учун барқарор унумдорликни кафолатлайди. Хотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб бир нечта кўринишда таклиф этилади:
- 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира;
- 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира;
- 6 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира.
Ҳимоя ва ташқи кўринишСмартфон корпуси ИП65 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Бу ўрта тоифадаги қурилмалар учун муҳим афзаллик ҳисобланади. Қурилманинг қалинлиги 8,39 мм, вазни эса 209 грамм атрофида бўлиб, у Твиlight Шадов ва Осеан Блуе рангларида сотувга чиқиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида Vivo брендининг Т серияси ўзининг ҳамёнбоплиги ва ишончлилиги билан танилган. Т5 Lite 5G моделининг чиқиши, айниқса, узоқ вақт қувват сақлайдиган телефон қидираётган ҳамюртларимиз учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи очиқланмаган, бироқ инсайдерлар унинг нархи рақобатбардош бўлишини таъкидламоқда.
…