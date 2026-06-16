Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент ва Самарқанд вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда йирик миқдордаги наркотик моддалар ноқонуний муомаладан олинди.
ДХХ ва Божхона қўмитаси ходимлари Бекобод шаҳрида 2025 йилдан буён қидирувда бўлган шахсни қўлга олди. Унинг ижара уйи текширилганда, музлатгичдан 151 грамм опий, ҳожатхона шахтасидан эса 4 килограмм 971 грамм гашиш топилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу моддалар қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирилган.
Самарқанд вилояти Ургут туманида эса икки нафар фуқаро 932 грамм гашиш ва 2,5 грамм опийни 10 минг АҚШ долларига сотаётган вақтда ушланди.
Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилган. Гумонланувчиларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…