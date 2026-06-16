Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилди

·14·Техно
Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилди

Хитойда электромобиллар учун мўлжалланган ва хизмат муддати якунланган аккумуляторларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ йирик схема фош этилди. ККТВ телеканали ўтказган суриштирувга кўра, утилизация қилиниши керак бўлган хавфли батареялар қайта ишланиб, оммавий равишда электр велосипедларига ўрнатилмоқда. Бу ҳолат нафақат техник хавфсизлик қоидаларини бузмоқда, балки кўчаларда ёнғинлар сони ортишига ҳам сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, яроқсиз ҳолга келган қувват блоклари сертификатланган корхоналар томонидан утилизация қилиниши шарт. Бироқ амалда ушбу батареялар яширин цехларга тушиб қолмоқда. У ерда усталар завод симларини ўзгартириб, ҳимоя тизимларини ўчириб қўйишади ва 60 ёки 72 вольтли юқори кучланишли модулларни йиғишади. Ваҳоланки, истеъмолчилар учун мўлжалланган енгил техникалар учун меъёрий чегара 48 вольт қилиб белгиланган.

Яширин цехлар ва хавфли модификациялар

Ноқонуний тарқатиш марказларида бундай хавфли модификациялар учун бор-йўғи 20 юан (тахминан 3 АҚШ доллари) миқдорида ҳақ олинади. Энг ачинарлиси, ушбу занжирга энергетика соҳасида фаолият юритувчи айрим расмий корхоналар ҳам аралашиб қолгани аниқланган. Ҳужжат бўйича батареяларни йўқ қилиши керак бўлган сертификатланган заводлар, аслида уларни ноқонуний каналлар орқали қайта сотиш билан шуғулланмоқда.

Ушбу ҳолат техник хавфсизлик нуқтаи назаридан ўта хавфли ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, яширин цехларда аккумуляторларнинг қисқа туташув ва ортиқча юкламадан ҳимоя қилувчи контурлари атайлаб узиб қўйилади. Бу эса ҳар қандай вақтда портлаш ёки ёнғин келиб чиқиши хавфини кескин оширади.

Статистика ва оқибатлар

Хавфсизлик хизматларининг ҳисоботларида келтирилган рақамлар вазият нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда:

  • Электр велосипедларида юз бераётган барча ёнғинларнинг қарийб 33 фоизи схемаларнинг ноқонуний ўзгартирилиши билан боғлиқ;
  • Ушбу ёнғинларнинг 80 фоизи айнан электромобиллардан ечиб олинган ва муддатини ўтаган аккумуляторлар туфайли содир бўлмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда электр велосипедлари ва скутерлар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу муаммо минтақамиз учун ҳам долзарб аҳамиятга эга. Арзон нархдаги шубҳали қувват қурилмалари кўпинча худди шундай ноқонуний йўллар билан тайёрланган бўлиши мумкин.

Ҳозирда Хитой ҳукумати ушбу яширин бозорни тугатиш ва утилизация жараёнини қатъий назоратга олиш чораларини кўрмоқда. Мутахассислар фойдаланувчиларга фақат расмий сервис марказларига мурожаат қилишни ва техникага ўзбошимчалик билан ўзгартириш киритмасликни тавсия қилмоқда.

ХитойЭлектромобилАккумуляторХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди