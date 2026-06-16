Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Албаниянинг олий мартабали меҳмонини расмий кутиб олиш маросимида иштирок этди. Президент Матбуот хизмати хабарига кўра, маросим давлат раҳбарлари учрашувларига хос юқори даражадаги расмийлик ва самимий муҳитда ташкил этилди.
Қароргоҳ олдидаги майдонда фахрий қоровул саф тортди. Майдон Ўзбекистон ва Албания давлат байроқлари билан безатилди. Маросимда ҳар икки мамлакат расмий делегациялари вакиллари ҳам иштирок этди.
Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олиб, уни шоҳсупага таклиф қилди. Шундан сўнг ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Албания давлат мадҳиялари янгради.
Расмий маросим давомида давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтдилар. Суратларда икки томонлама муносабатларга хос илиқлик, эҳтиром ва расмий дипломатик анъаналар яққол кўзга ташланади. Маросимда ҳарбий хизматчиларнинг саф тортган ҳолдаги чиқиши, қароргоҳ ҳудудидаги миллий меъморий безаклар ва байроқлар учрашувга алоҳида тантанаворлик бағишлади.
Шундан кейин давлат раҳбарлари расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Учрашувда икки мамлакат вакиллари ўзаро саломлашиб, мулоқот учун тайёр эканликларини намоён этдилар.
Маросимнинг муҳим қисмларидан бири биргаликда суратга тушиш жараёни бўлди. Унда давлат раҳбарлари ва уларнинг рафиқалари Ўзбекистон ҳамда Албания байроқлари фонида суратга тушдилар. Бу лаҳзалар икки давлат ўртасидаги дўстона муносабатлар ва дипломатик алоқаларни янада мустаҳкамлашга қаратилган ташрифнинг рамзий ифодаси бўлди.
Расмий кутиб олиш маросимидан сўнг олий даражадаги музокаралар бошланди. Унда Ўзбекистон ва Албания ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, икки томонлама алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, сиёсий мулоқот, иқтисодий ҳамкорлик ва бошқа муҳим йўналишлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Бундай учрашувлар икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янада мустаҳкамлаш, ўзаро ишончни ошириш ва амалий ҳамкорлик учун янги имкониятлар очишда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон сўнгги йилларда ташқи сиёсатда очиқлик, минтақавий ва халқаро шерикликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Албания билан мулоқот ҳам ана шу йўналишдаги муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Расмий маросимнинг юқори савияда ташкил этилгани, икки давлат байроқлари остида ўтган самимий учрашув ва олий даражадаги музокаралар Тошкент ва Тирана ўртасидаги муносабатлар учун янги саҳифа очиши мумкин.
Учрашув якунида томонлар ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш, янги ташаббусларни илгари суриш ва икки мамлакат халқлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича муҳим келишувларга эришиши кутилмоқда.
…