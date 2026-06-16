Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

·19·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Албаниянинг олий мартабали меҳмонини расмий кутиб олиш маросимида иштирок этди. Президент Матбуот хизмати хабарига кўра, маросим давлат раҳбарлари учрашувларига хос юқори даражадаги расмийлик ва самимий муҳитда ташкил этилди.

Қароргоҳ олдидаги майдонда фахрий қоровул саф тортди. Майдон Ўзбекистон ва Албания давлат байроқлари билан безатилди. Маросимда ҳар икки мамлакат расмий делегациялари вакиллари ҳам иштирок этди.

Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олиб, уни шоҳсупага таклиф қилди. Шундан сўнг ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Албания давлат мадҳиялари янгради.

Расмий маросим давомида давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтдилар. Суратларда икки томонлама муносабатларга хос илиқлик, эҳтиром ва расмий дипломатик анъаналар яққол кўзга ташланади. Маросимда ҳарбий хизматчиларнинг саф тортган ҳолдаги чиқиши, қароргоҳ ҳудудидаги миллий меъморий безаклар ва байроқлар учрашувга алоҳида тантанаворлик бағишлади.

Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

Шундан кейин давлат раҳбарлари расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Учрашувда икки мамлакат вакиллари ўзаро саломлашиб, мулоқот учун тайёр эканликларини намоён этдилар.

Маросимнинг муҳим қисмларидан бири биргаликда суратга тушиш жараёни бўлди. Унда давлат раҳбарлари ва уларнинг рафиқалари Ўзбекистон ҳамда Албания байроқлари фонида суратга тушдилар. Бу лаҳзалар икки давлат ўртасидаги дўстона муносабатлар ва дипломатик алоқаларни янада мустаҳкамлашга қаратилган ташрифнинг рамзий ифодаси бўлди.

Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

Расмий кутиб олиш маросимидан сўнг олий даражадаги музокаралар бошланди. Унда Ўзбекистон ва Албания ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, икки томонлама алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, сиёсий мулоқот, иқтисодий ҳамкорлик ва бошқа муҳим йўналишлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Бундай учрашувлар икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янада мустаҳкамлаш, ўзаро ишончни ошириш ва амалий ҳамкорлик учун янги имкониятлар очишда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон сўнгги йилларда ташқи сиёсатда очиқлик, минтақавий ва халқаро шерикликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)

Албания билан мулоқот ҳам ана шу йўналишдаги муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Расмий маросимнинг юқори савияда ташкил этилгани, икки давлат байроқлари остида ўтган самимий учрашув ва олий даражадаги музокаралар Тошкент ва Тирана ўртасидаги муносабатлар учун янги саҳифа очиши мумкин.

Учрашув якунида томонлар ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш, янги ташаббусларни илгари суриш ва икки мамлакат халқлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича муҳим келишувларга эришиши кутилмоқда.

Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди

Шавкат МирзиёевЎзбекистонАлбания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Бугун, 13:03Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиБугун, 12:53Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиТошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиБугун, 12:03Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Кеча, 17:26Ўзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиЎзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиКеча, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган