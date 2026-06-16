Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқда

·9·Иқтисодиёт
Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқда

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin (BTC) нархи яқин кунларда 60 000 долларлик психологик қўллаб-қувватлаш даражасига қадар пасайиши хавфи остида турибди. Бунга Япония Марказий банкининг (БоЖ) кутилмаган қатъий чораси — асосий фоиз ставкасини сўнгги ўттиз йилликдаги энг юқори кўрсаткичга кўтаргани асосий сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ТрадингВиев маълумотларига кўра, Япония регулятори қисқа муддатли сиёсат ставкасини 25 базавий пунктга ошириб, 1,0 фоизга етказди. Бу 1995-йилдан буён қайд этилган энг юқори кўрсаткичдир. Мазкур қарор энергия ресурслари нархининг ошиши ва Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият туфайли юзага келган инфляция хатарларига жавобан қабул қилинди.

Тарихий кўрсаткичлар ва пасайиш хавфи

Bitcoin нархи ушбу янгилик фонида ўзининг маҳаллий чўққиси бўлган 67 250 доллардан қарийб 2,5 фоизга арзонлашди. Гарчи актив июн ойидаги ўсиш суръатларини қисман сақлаб қолган бўлса-да, тарихий таҳлиллар вазият янада ёмонлашиши мумкинлигидан далолат бермоқда. БоЖ фоиз ставкаларини оширганидан кейинги 30 кунлик муддатда Bitcoin ўртача 5,74 фоизга қиймат йўқотган.

Хусусан, 2024-йил март ойидаги ставка оширилишидан сўнг BTC 5,59 фоизга, июль ойида эса 10,89 фоизга тушиб кетган эди. Ҳатто 2025-йил январидаги қарордан сўнг нархлар 14,77 фоизгача пасайган. Фақатгина 2025-йил декабрида нархларнинг 8,31 фоизга кўтарилиши кузатилган, бироқ таҳлилчилар буни бозорнинг ҳаддан ташқари сотиб юборилгани билан изоҳлашмоқда.

Криптовалюта бозори учун прогнозлар

Ҳозирги 66 500 доллар атрофидаги нархдан келиб чиқиб, ўртача 5,74 фоизлик пасайиш прогноз қилинса, Bitcoin 62 700 долларгача тушиши мумкин. Агар июль ойидаги каби кескинроқ коррекция юз берса, нарх 59 200 долларга, январ ойидаги сценарий такрорланса эса 56 700 долларгача пасайиши эҳтимоли бор.

Крипто-таҳлилчи Герла томонидан тақдим этилган графиклар шуни кўрсатадики, Япония банкининг қарорларидан кейинги умумий пасайиш босқичлари янада оғриқли бўлиши мумкин. Баъзи ҳолатларда Bitcoin ўз қийматининг 26 фоизидан 38 фоизигача йўқотган. Бу эса инвесторларни эҳтиёткор бўлишга ва глобал макроиқтисодий ўзгаришларни диққат билан кузатишга ундайди.

Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ушбу глобал тебранишлар муҳим аҳамиятга эга, чунки Bitcoin нархининг пасайиши одатда бутун алткоинлар бозорига, жумладан Ethereum ва Solana каби активларга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор 59 000 – 62 000 доллар оралиғидаги талаб зонасини сақлаб қолиш-қолмаслиги асосий диққат марказида бўлиб турибди.

BitcoinЯпонияКриптовалютаИқтисодиётБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиБугун, 12:02Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиSolana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиБугун, 11:55BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июн учун валюта курслари эълон қилинди17 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинБугун, 10:31Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда