Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқда
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin (BTC) нархи яқин кунларда 60 000 долларлик психологик қўллаб-қувватлаш даражасига қадар пасайиши хавфи остида турибди. Бунга Япония Марказий банкининг (БоЖ) кутилмаган қатъий чораси — асосий фоиз ставкасини сўнгги ўттиз йилликдаги энг юқори кўрсаткичга кўтаргани асосий сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ТрадингВиев маълумотларига кўра, Япония регулятори қисқа муддатли сиёсат ставкасини 25 базавий пунктга ошириб, 1,0 фоизга етказди. Бу 1995-йилдан буён қайд этилган энг юқори кўрсаткичдир. Мазкур қарор энергия ресурслари нархининг ошиши ва Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият туфайли юзага келган инфляция хатарларига жавобан қабул қилинди.
Тарихий кўрсаткичлар ва пасайиш хавфиBitcoin нархи ушбу янгилик фонида ўзининг маҳаллий чўққиси бўлган 67 250 доллардан қарийб 2,5 фоизга арзонлашди. Гарчи актив июн ойидаги ўсиш суръатларини қисман сақлаб қолган бўлса-да, тарихий таҳлиллар вазият янада ёмонлашиши мумкинлигидан далолат бермоқда. БоЖ фоиз ставкаларини оширганидан кейинги 30 кунлик муддатда Bitcoin ўртача 5,74 фоизга қиймат йўқотган.
Хусусан, 2024-йил март ойидаги ставка оширилишидан сўнг BTC 5,59 фоизга, июль ойида эса 10,89 фоизга тушиб кетган эди. Ҳатто 2025-йил январидаги қарордан сўнг нархлар 14,77 фоизгача пасайган. Фақатгина 2025-йил декабрида нархларнинг 8,31 фоизга кўтарилиши кузатилган, бироқ таҳлилчилар буни бозорнинг ҳаддан ташқари сотиб юборилгани билан изоҳлашмоқда.
Криптовалюта бозори учун прогнозларҲозирги 66 500 доллар атрофидаги нархдан келиб чиқиб, ўртача 5,74 фоизлик пасайиш прогноз қилинса, Bitcoin 62 700 долларгача тушиши мумкин. Агар июль ойидаги каби кескинроқ коррекция юз берса, нарх 59 200 долларга, январ ойидаги сценарий такрорланса эса 56 700 долларгача пасайиши эҳтимоли бор.
Крипто-таҳлилчи Герла томонидан тақдим этилган графиклар шуни кўрсатадики, Япония банкининг қарорларидан кейинги умумий пасайиш босқичлари янада оғриқли бўлиши мумкин. Баъзи ҳолатларда Bitcoin ўз қийматининг 26 фоизидан 38 фоизигача йўқотган. Бу эса инвесторларни эҳтиёткор бўлишга ва глобал макроиқтисодий ўзгаришларни диққат билан кузатишга ундайди.
Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ушбу глобал тебранишлар муҳим аҳамиятга эга, чунки Bitcoin нархининг пасайиши одатда бутун алткоинлар бозорига, жумладан Ethereum ва Solana каби активларга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор 59 000 – 62 000 доллар оралиғидаги талаб зонасини сақлаб қолиш-қолмаслиги асосий диққат марказида бўлиб турибди.
…