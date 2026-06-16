“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркияда 5 ёшли бола отасининг янги автомобили юкхонасига кириб, тасодифан ичкаридан қамалиб қолди.
Фарзандини топа олмаган ота-она уни қидириш учун айнан шу машинага миниб, кўчаларда излай бошлаган.
Бироз вақт ўтгач, автомобил ичидан келаётган товушлар эшитилган ва бола юкхонада экани маълум бўлган.
Қутқарувчилар машинанинг орқа ўриндиғини ечиб, болани соғ-саломат олиб чиқишган.
…