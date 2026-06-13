AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб берди
AMD компанияси шов-шувли кафолат можаросидан сўнг ўз позициясини ўзгартирди ва ишдан чиққан Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб беришга рози бўлди. Дастлаб ишлаб чиқарувчи фойдаланувчининг кафолат бўйича мурожаатини рад этган эди. Бу воқеа машҳур Ҳардваре Унбохед YouTube-канали аралашуви ва компания қарорини очиқчасига танқид қилганидан кейин кенг оммага маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳаммаси Reddit форумида ВИНСEНТ199411 никли фойдаланувчининг пости билан бошланди. Унинг деярли уч йил давомида муаммосиз ишлаган Ryzen 9 7950X3D базасидаги компьютери кутилмаганда ўчиб қолган. Эгасининг сўзларига кўра, носозлик вақтида тизим ҳеч қандай оғир вазифани бажармаётган эди. Корпус ичидан баланд қарсиллаган овоз чиққан ва шундан сўнг компьютер ёқилмаган. Тизим қисмларга ажратилганда, процессорнинг орқа томонида субстратнинг сезиларли даражада шишиб чиққани аниқланган.
Гигабйте компанияси она платани батафсил диагностика қилиб, БИОС муаммоларини бартараф этди ва 64 соатлик стресс-тестлардан сўнг платани бутунлай соз деб топди. Қувват блоки ҳам барча синовлардан муваффақиятли ўтди. Шунга қарамай, AMD қўллаб-қувватлаш хизмати шикастланган процессор суратларини кўриши биланоқ кафолат сўровини рад этди. Компания субстратнинг шишишини стандарт кафолатга кирмайдиган механик шикастланиш деб баҳолади.
Бу қарор фойдаланувчилар ва технология ишқибозлари орасида кескин норозиликка сабаб бўлди. Бундай деформация фойдаланувчи айби билан эмас, балки процессорнинг ички электр ёки иссиқлик носозлиги, яни завод дефекти натижасида юзага келиши мумкинлиги таъкидланди. Ҳардваре Унбохед муаллифлари ижтимоий тармоқлар орқали AMD'га мурожаат қилиб, ушбу рад жавоби катта обрў йўқотишига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Натижа узоқ куттирмади. Нашр эълон қилинганидан бир неча соат ўтгач, AMD вакиллари Ҳардваре Унбохед билан боғланиб, қарорни қайта кўриб чиққанликларини маълум қилишди. Компания фойдаланувчининг кафолат талабини тўлиқ қондиришга ва ишдан чиққан процессор ўрнига янгисини юборишга рози бўлди.
…