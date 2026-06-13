AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб берди

·23·Техно
AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб берди

AMD компанияси шов-шувли кафолат можаросидан сўнг ўз позициясини ўзгартирди ва ишдан чиққан Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб беришга рози бўлди. Дастлаб ишлаб чиқарувчи фойдаланувчининг кафолат бўйича мурожаатини рад этган эди. Бу воқеа машҳур Ҳардваре Унбохед YouTube-канали аралашуви ва компания қарорини очиқчасига танқид қилганидан кейин кенг оммага маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳаммаси Reddit форумида ВИНСEНТ199411 никли фойдаланувчининг пости билан бошланди. Унинг деярли уч йил давомида муаммосиз ишлаган Ryzen 9 7950X3D базасидаги компьютери кутилмаганда ўчиб қолган. Эгасининг сўзларига кўра, носозлик вақтида тизим ҳеч қандай оғир вазифани бажармаётган эди. Корпус ичидан баланд қарсиллаган овоз чиққан ва шундан сўнг компьютер ёқилмаган. Тизим қисмларга ажратилганда, процессорнинг орқа томонида субстратнинг сезиларли даражада шишиб чиққани аниқланган.

Гигабйте компанияси она платани батафсил диагностика қилиб, БИОС муаммоларини бартараф этди ва 64 соатлик стресс-тестлардан сўнг платани бутунлай соз деб топди. Қувват блоки ҳам барча синовлардан муваффақиятли ўтди. Шунга қарамай, AMD қўллаб-қувватлаш хизмати шикастланган процессор суратларини кўриши биланоқ кафолат сўровини рад этди. Компания субстратнинг шишишини стандарт кафолатга кирмайдиган механик шикастланиш деб баҳолади.

Бу қарор фойдаланувчилар ва технология ишқибозлари орасида кескин норозиликка сабаб бўлди. Бундай деформация фойдаланувчи айби билан эмас, балки процессорнинг ички электр ёки иссиқлик носозлиги, яни завод дефекти натижасида юзага келиши мумкинлиги таъкидланди. Ҳардваре Унбохед муаллифлари ижтимоий тармоқлар орқали AMD'га мурожаат қилиб, ушбу рад жавоби катта обрў йўқотишига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Натижа узоқ куттирмади. Нашр эълон қилинганидан бир неча соат ўтгач, AMD вакиллари Ҳардваре Унбохед билан боғланиб, қарорни қайта кўриб чиққанликларини маълум қилишди. Компания фойдаланувчининг кафолат талабини тўлиқ қондиришга ва ишдан чиққан процессор ўрнига янгисини юборишга рози бўлди.

AMDRyzen 9 7950X3DҲардваре УнбохедПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаMeta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаБугун, 23:20Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди