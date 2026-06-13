“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди

·20·Техно
“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди

Reddit ва Ҳаккер Невс платформаларидаги онлайн мунозаралар таҳлили шуни кўрсатадики, матнларни генерация қилишда сунъий интеллектдан фойдаланганликда айблаш ҳолатлари кескин кўпайган. Тадқиқотчилар 2023-йилдан 2026-йилгача бўлган даврни қамраб олувчи 25 миллионга яқин шарҳларни ўрганиб чиқиб, “AI слоп” (СИ чиқиндиси) атамасининг қўлланиши кўп марта ошганини аниқладилар. Бу атама эндиликда техник текширув воситаси эмас, балки шубҳали хабарларни обрўсизлантириш учун универсал ёрлиққа айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотнинг асосий хулосасига кўра, паст сифатли СИ-контент ҳақидаги айбловлар матннинг объектив белгилари билан жуда кам боғлиқ. Фойдаланувчилар матннинг ҳақиқатда ChatGPT ёки бошқа тил моделлари томонидан ёзилганини аниқлаш ўрнига, ушбу атамадан ижтимоий чегараланиш воситаси сифатида фойдаланмоқдалар. Ўта расмий, ҳаддан ташқари тартибли ёки онлайн мулоқот учун “жуда тўғри” кўринган матнлар кўпинча асоссиз равишда шубҳа остига олинмоқда.

Олимлар “эпистемик адолатсизлик” феноменига ҳам эътибор қаратишган. Бу вазиятда муаллифнинг услубий хусусиятлари туфайли у сунъий интеллектдан фойдаланганликда айбланади ва унинг фикрлари қадрсизлантирилади. Ҳаккер Невс каби техник аудиторияга эга платформаларда бундай айбловлар кўпроқ учрайди, чунки у ерда СИ-контентга нисбатан эҳтиёткорлик нормалари эрта шаклланган. Reddit платформасида эса бу жараён янада оммавий характерга эга.

Натижада, инсон ва машина матни ўртасидаги чегара нафақат техник, балки ижтимоий масалага айланмоқда. “СИ чиқиндиси” ёрлиғи гуруҳ идентификациясини ҳимоя қилиш ва “бегона”ларни четлатиш механизмига айланган. Бу эса сифатли матнларнинг ҳам, агар улар шубҳали даражада расмий бўлса, рад этилишига ва онлайн мулоқотда ишонч даражасининг пасайишига олиб келмоқда.

Сунъий IntelлектChatGPTRedditҲаккер НевсРақамли Этика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиSpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиБугун, 05:56Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиSamsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиБугун, 05:52Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаAndrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаБугун, 04:29100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошланди100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошландиБугун, 04:27Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиGoogle Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди