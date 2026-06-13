Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунади

·0·Техно
Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунади

Google компанияси Google ТВ тизими учун муҳим янгиланишни тақдим этди. Эндиликда тизимга интеграция қилинган Gemini сунъий интеллекти фойдаланувчиларга телевизорни табиий нутқ орқали бошқариш имконини беради. Бу функция мураккаб созламалар менюсида қидириб ўтирмасдан, оддий жумлалар ёрдамида қурилмани созлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчилар энди телевизорга "Нима бўлаётганини эшитмаяпман" ёки "Бу саҳна жуда қоронғи, ҳеч нарсани кўриб бўлмаяпти" каби иборалар билан мурожаат қилишлари мумкин. Gemini ушбу сўровларни таҳлил қилиб, тасвир ёрқинлигини, контрастини ёки овоз баландлигини автоматик равишда мослаштиради. Шунингдек, спорт режими, басларни кучайтириш ёки ўйинлар учун махсус режимларни ҳам овоз орқали ёқиш мумкин.

Тизим нафақат буйруқларни бажаради, балки тасвир ва овоз билан боғлиқ муаммоларни диагностика қилиш қобилиятига ҳам эга. Агар фойдаланувчи муаммони сўз билан тасвирлаб берса, сунъий интеллект уни бартараф этиш учун тегишли тузатишларни таклиф қилади. Бу технология телевизордан фойдаланиш тажрибасини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

Ҳозирча ушбу функция фақат АҚШ бозоридаги TCL брендининг 2025–2026-йилларда ишлаб чиқарилган айрим моделларида (ҚМ9К, ҚМ7Л, РМ7Л ва бошқалар) мавжуд. Янги имкониятлардан фойдаланиш учун қурилма Android 14 ёки ундан юқори операцион тизимда ишлаши талаб этилади. Келажакда бошқа брендлар ва минтақалар учун ҳам қўллаб-қувватлаш кенгайтирилиши кутилмоқда.

Google ТВGeminiTCLСунъий IntelлектСмарт ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиХитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиБугун, 06:28SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиSpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиБугун, 05:56Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиSamsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиБугун, 05:52“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айландиБугун, 05:21Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаAndrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди