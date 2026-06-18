Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнади

·26·Спорт
Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнади

Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири саналган Португалия терма жамоаси Конго ДРга қарши баҳсда ғалабани қўлдан бой бериб, 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Роберто Мартинез шогирдлари ўйин давомида устунликка эга бўлишса-да, рақибнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишда ва вазиятлардан фойдаланишда оқсашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув португалияликлар учун жуда омадли бошланди. Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Педро Нето томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Жоау Невес боши билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Бу ёш ярим ҳимоячининг терма жамоа либосидаги тўртинчи голи бўлди. Бироқ, эрта киритилган голдан сўнг Португалия ўйин суръатини пасайтириб юборди ва майдонда тушунарсиз сусткашликка йўл қўйди.

Криштиано Роналдо ва омадсиз ҳужумлар

Жамоа сардори Криштиано Роналдо ушбу баҳсда ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олмади. 41 ёшли ҳужумчи бир неча бор қулай имкониятларга эга бўлишига қарамай, уларни голга айлантира олмади. Айниқса, захирадан майдонга тушган Франциско Консеикао томонидан яратилган вазиятларда тажрибали ҳужумчининг аниқлиги етишмади. Goal.com нашрининг ёзишича, Роналдо майдонда асабий кўринган ва жамоавий ўйинга киришиб кета олмаган.

Конго ДР терма жамоаси эса биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларида мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Артур Масуаку узатган тўпни Ёане Висса рақиб ҳимоячилари эътиборидан четда қолган ҳолда дарвозага жойлаб қўйди. Ушбу гол африкаликларга катта ишонч бағишлади ва улар иккинчи бўлимда ҳам хавфли қарши ҳужумлар ташкил этишди. Ҳатто бир вазиятда Седрик Бакамбу Португалия дарвозаси устунини пойлаб, фаворитларни шокка тушириб қўйишига бир баҳя қолди.

Португалия таркибида Бернардо Силва ҳам кутилган даражада ҳаракат қила олмади. Ярим ҳимоячи ўйинни бошқаришда ва ҳужумларни ташкил қилишда кўплаб хатоларга йўл қўйди. Жоау Канцело томонидан киритилган чиройли гол эса офсайд сабабли бекор қилинди. Ўйин якунига қадар Роберто Мартинез жамоаси босимни оширган бўлса-да, ҳисоб ўзгармасдан қолди.

Ушбу дуранг Португалия учун гуруҳдан чиқиш масаласини бироз мураккаблаштириши мумкин. Терма жамоа таркибидаги юлдузлар ва тажрибали ўйинчиларнинг бундай суст ўйини мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинмоқда. Конго ДР эса 1974-йилдан буён илк бор иштирок этаётган жаҳон чемпионатидаги дастлабки очкосини қўлга киритиб, ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди.

ПортугалияКриштиано РоналдоЖаҳон ЧемпионатиФутболКонго ДР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЮрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 18:56Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиКеча, 18:50Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаДани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаКеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди