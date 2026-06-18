Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнади
Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири саналган Португалия терма жамоаси Конго ДРга қарши баҳсда ғалабани қўлдан бой бериб, 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Роберто Мартинез шогирдлари ўйин давомида устунликка эга бўлишса-да, рақибнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишда ва вазиятлардан фойдаланишда оқсашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув португалияликлар учун жуда омадли бошланди. Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Педро Нето томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Жоау Невес боши билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Бу ёш ярим ҳимоячининг терма жамоа либосидаги тўртинчи голи бўлди. Бироқ, эрта киритилган голдан сўнг Португалия ўйин суръатини пасайтириб юборди ва майдонда тушунарсиз сусткашликка йўл қўйди.
Криштиано Роналдо ва омадсиз ҳужумларЖамоа сардори Криштиано Роналдо ушбу баҳсда ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олмади. 41 ёшли ҳужумчи бир неча бор қулай имкониятларга эга бўлишига қарамай, уларни голга айлантира олмади. Айниқса, захирадан майдонга тушган Франциско Консеикао томонидан яратилган вазиятларда тажрибали ҳужумчининг аниқлиги етишмади. Goal.com нашрининг ёзишича, Роналдо майдонда асабий кўринган ва жамоавий ўйинга киришиб кета олмаган.
Конго ДР терма жамоаси эса биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларида мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Артур Масуаку узатган тўпни Ёане Висса рақиб ҳимоячилари эътиборидан четда қолган ҳолда дарвозага жойлаб қўйди. Ушбу гол африкаликларга катта ишонч бағишлади ва улар иккинчи бўлимда ҳам хавфли қарши ҳужумлар ташкил этишди. Ҳатто бир вазиятда Седрик Бакамбу Португалия дарвозаси устунини пойлаб, фаворитларни шокка тушириб қўйишига бир баҳя қолди.
Португалия таркибида Бернардо Силва ҳам кутилган даражада ҳаракат қила олмади. Ярим ҳимоячи ўйинни бошқаришда ва ҳужумларни ташкил қилишда кўплаб хатоларга йўл қўйди. Жоау Канцело томонидан киритилган чиройли гол эса офсайд сабабли бекор қилинди. Ўйин якунига қадар Роберто Мартинез жамоаси босимни оширган бўлса-да, ҳисоб ўзгармасдан қолди.
Ушбу дуранг Португалия учун гуруҳдан чиқиш масаласини бироз мураккаблаштириши мумкин. Терма жамоа таркибидаги юлдузлар ва тажрибали ўйинчиларнинг бундай суст ўйини мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинмоқда. Конго ДР эса 1974-йилдан буён илк бор иштирок этаётган жаҳон чемпионатидаги дастлабки очкосини қўлга киритиб, ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди.
…