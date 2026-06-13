Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқарди

·0·Техно
Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқарди

Пайшанба куни Хитой янги авлод орбитал алоқа тизимларининг тезлиги ва ишончлилигини текширишга мўлжалланган янги синов сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Лонг Марч 5 ракета-ташувчиси мамлакат жанубидаги Хайнан провинциясида жойлашган Венчан космодромидан кўтарилиб, 25-сонли синов алоқа сунъий йўлдошини белгиланган орбитага олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ККТВ давлат телекомпаниясининг хабар беришича, мазкур аппарат асосан кўп диапазонли ва юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқа технологияларини синовдан ўтказиш учун хизмат қилади. Бу миссия Лонг Марч 5 сериясидаги 11-парвоз ва жорий йилдаги биринчи старт бўлди. Ушбу ракета ўзининг юк кўтариш қуввати билан Хитой космик дастурида муҳим ўрин тутади.

Лонг Марч 5 паст ер орбитасига 25 тонна, геостационар орбитага 14 тонна ва Ой миссиялари учун 8,25 тонна юк етказиб бериш имкониятига эга. Икки босқичли криоген ракета бўлган ушбу қурилма суюқ водород, суюқ кислород ва керосин билан ишлайдиган тўртта тезлатгич билан жиҳозланган. Ракетанинг баландлиги 63,2 метрни, диаметри эса 5 метрни ташкил этади.

Дастурчиларнинг сўзларига кўра, ушбу миссия давомида эксплуатация ишончлилигини ошириш учун тўққизта техник такомиллаштириш ишлари амалга оширилган. Текшириш ва учириш жараёнларининг оптималлаштирилиши натижасида ракетанинг старт майдончасида бўлиш вақти олти кундан тўрт кунга қисқартирилди. Бу эса қурилманинг Хайнандаги иссиқ ва нам иқлим ҳамда экстремал об-ҳаво хатарларига чидамлилигини оширади.

ХитойКосмосЛонг Марч 5Сунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиБугун, 08:56AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиAMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиБугун, 08:26Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиЗуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиБугун, 08:22SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:217900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёрБугун, 06:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди