Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этди
Хитойнинг "Тиангонг" орбитал станциясидан олинган янги видеотасвирлар дунё жамоатчилиги эътиборини тортди. Кадрларда Гонконг тарихидаги илк аёл тайконавт Лай Ка-йингнинг ташқи кўриниши сезиларли даражада ўзгаргани, хусусан, юз соҳасида шишлар пайдо бўлгани акс этган. Бу ҳолат коинотдаги микрогравитация шароитининг инсон организмига таъсири билан боғлиқ табиий жараён сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, очиқ коинотда Ернинг тортишиш кучи йўқлиги сабабли инсон танасидаги суюқликлар қайта тақсимланади. Ерда суюқлик пастга, яни оёқларга интилса, орбитада у юқорига — бош ва юз қисмига кўтарилади. Натижада космонавтларнинг юзи вақтинча шишган ва юмалоқ шаклга киради. Лай Ка-йингнинг сочлари ҳам вазнсизлик ҳолатида юқорига тик турганини кўриш мумкин.
Орбитал станциядаги илмий миссияҲозирда Лай Ка-йинг экипаж командири Чжу Янчжу ва тайконавт Чжан Чжиюан билан биргаликда режавий вазифаларни бажармоқда. Экипаж орбитага етиб келганига уч ҳафта бўлди. Шу қисқа вақт ичида улар "Шенжоу-21" кемаси билан станцияни қабул қилиб олиш ва ротация жараёнларини якунлашди, шунингдек, "Шенжоу-22" бошқариладиган кемасини станциядан ажратиш операциясини муваффақиятли амалга оширишди.
Миссиянинг энг муҳим босқичларидан бири радиацион биология соҳасидаги тадқиқотлар учун мўлжалланган ускуналарни станция ташқарисига ўрнатиш бўлди. Бу ушбу йўналишдаги тўртинчи йирик амалиёт бўлиб, у коинот нурланишининг тирик организмларга таъсирини ўрганишга қаратилган.
Тайконавтлар очиқ коинот муҳитига учта муҳим экспериментал намунани жойлаштирдилар:
- Наноферментлар;
- Актиномицетлар (нурли замбуруғлар);
- Ўсимлик уруғлари.
Ушбу биологик намуналар беш ой давомида коинотнинг экстремал шароитида, жумладан, кучли радиация ва ҳарорат ўзгаришлари остида қолади. Олимлар ушбу тажриба орқали космик радиациянинг биологик объектларга узоқ муддатли таъсири ҳақида қимматли маълумотларни қўлга киритишни режалаштирмоқда.
Бундай тадқиқотлар келажакда инсониятнинг узоқ давом этадиган космик парвозлари, хусусан, бошқа сайёраларни ўзлаштириш миссиялари учун ҳаётий аҳамиятга эга. Хитойнинг космик дастури доирасида амалга оширилаётган ушбу илмий изланишлар космик биология ривожига улкан ҳисса қўшиши кутилмоқда.
…