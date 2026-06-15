Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилди
Дунё бўйлаб йирик корпорациялар сунъий интеллект (AI) агентларини шунчаки дастурий восита сифатида эмас, балки тўлақонли ходимлар сифатида ишга қабул қилишни бошламоқда. Шу муносабат билан, ушбу рақамли “ходимлар”нинг хавфсизлиги ва идентификациясини таъминлаш масаласи кун тартибига чиқди. НевКоре киберхавфсизлик стартапи айнан шу муаммони ҳал этиш учун 66 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилган ҳолда ўз фаолиятини очиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кйберстартс венчур жамғармаси бошчилигидаги инвестиция раундида Индех Вентурес ва Эволутион Эқуитй Партнерс каби йирик компаниялар иштирок этди. Ушбу молиялаштиришдан сўнг НевКоре компаниясининг бозор қиймати 300 миллион долларга баҳоланди. Стартапнинг асосий мақсади — сунъий интеллект агентларини аутентификация қилиш, бошқариш ва уларнинг корпоратив тармоқдаги ҳаракатларини назорат қилиш тизимини яратишдир.
Ҳозирда кўплаб глобал компаниялар AI агентларини иш жараёнига интеграция қилмоқда. Масалан, Goldman Sachs ўтган йили код ёзишга ихтисослашган Девин сунъий интеллектини янги ходим сифатида синовдан ўтказди. МкКинсей консалтинг гиганти эса жорий йилда ўзининг 60 минг нафар инсон ходими билан бир қаторда 25 мингта AI агенти фаолият юритаётганини маълум қилди. Бу каби тенденциялар рақамли ишчиларни бошқариш учун янгича ёндашувни талаб этмоқда.
Эски тизимлар янги даврга тайёр эмасНевКоре асосчиси ва бош директори Зоҳар Алоннинг фикрича, мавжуд идентификация тизимлари корпоратив хавфсизликнинг энг заиф бўғинига айланиб улгурган. Унинг сўзларига кўра, 15-20 йиллик тарихга эга платформалар сунъий интеллект агентлари келтириб чиқарадиган мураккаблик ва миқёсга бардош бера олмайди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Алон “эски тизимлар яқин орада ишдан чиқиши муқаррар” эканини таъкидлади.
НевКоре платформаси инсонлар ва AI агентларининг идентификаторларини ягона тизимда бирлаштиришга мўлжалланган. Стартап сунъий интеллект агентларига оддий сервис ҳисоб қайдномалари сифатида эмас, балки ўз ҳуқуқлари, ҳаётий сикли ва рухсатномаларига эга “биринчи даражали шахслар” сифатида қараш лозимлигини илгари сурмоқда. Бу эса хавфсизлик хизматларига ҳар бир ботнинг ҳаракатини аниқ кузатиш имконини беради.
Компания асосчилари жамоаси киберхавфсизлик соҳасида катта тажрибага эга мутахассислардан иборат. Зоҳар Алон аввалроқ Доме9 стартапини асос солиб, уни Чекк Поинт компаниясига сотган эди. Жамоанинг бошқа аъзолари орасида Исроилнинг машҳур Унит 8200 бўлинмаси собиқ раҳбари Амиҳаи Неидерман ва Т-Мобиле УСА собиқ IT-директори Эрез Яркони бор.
Бозордаги турғунликка қарши ечимЗоҳар Алоннинг айтишича, НевКоре ғояси 2023-йилда йирик компаниялардан бирининг технологик бюджетини кўздан кечираётганида туғилган. Идентификация хизматлари учун тўланаётган улкан маблағларга қарамай, мижозлар амалдаги хизмат кўрсатувчи провайдерлар сифатидан мутлақо норози бўлган. Бу эса бозорда рақобатнинг камлиги ва технологик турғунлик мавжудлигидан далолат беради.
Ўзбекистон шароитида ҳам рақамли трансформация жадаллашаётган бир пайтда, банк ва молия секторида сунъий интеллект ботларидан фойдаланиш кенгаймоқда. НевКоре каби ечимлар келажакда маҳаллий компаниялар учун ҳам киберҳужумлардан ҳимояланиш ва автоматлаштирилган тизимларни тартибга солишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект агентлари ишчи кучининг ажралмас қисмига айланар экан, уларни идентификация қилиш ва назорат қилиш масаласи киберхавфсизликнинг янги фронтига айланади. НевКоре ушбу бўшлиқни тўлдириш орқали корпоратив дунёда рақамли ходимларни бошқаришнинг янги стандартини ўрнатмоқчи.
…